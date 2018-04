TELeKONOM: Dvě čísla na jedné SIM kartě...

PRAHA - Společnost Český Mobil, která provozuje mobilní síť Oskar, zavedla pro firemní zákazníky možnost dvou telefonních čísel na jedné SIM kartě. Zákazník tak může mít v jednom telefonu jedno číslo pracovní a jedno soukromé, řekl na tiskové konferenci manažer marketingu Českého Mobilu Jakub Petřina.

Eurotel tuto službu nabízí již rok. T-Mobile umožňuje rozlišit soukromé a služební hovory z jednoho čísla. Kartu se dvěma rozdílnými čísly však nenabízí. S kombinovanou kartou může být uživatel k zastižení na obou číslech. Umožňuje to vzájemné přesměrování hovorů mezi jednotlivými čísly. Zákazník může na kartě kombinovat dva různé tarify nebo tarif s předplacenou Oskartou. Obě čísla mají společnou paměť SMS zpráv, seznam odchozích a příchozích hovorů a společný telefonní seznam.

Aktivace karty SIM 2v1 stojí 300 korun, měsíční paušální poplatek za používání stojí 52,50 koruny. Zákazníkům, kteří si kartu zaktivují do 31. října, firma paušál nebude účtovat po celou dobu užívání karty.

U Eurotelu stojí měsíční paušál Eurotel Kombi karty 82,95 koruny. Výměna SIM karty za kombinovanou kartu přijde na 400 korun. Aktivace druhého čísla na SIM kartu stojí korunu. Aktivace automatického přesměrování je zdarma, jeho deaktivace vyjde na 26,50 koruny.

T-Mobile nabízí v rámci virtuální podnikové sítě firmám s více než pěti SIM kartami rozlišení soukromých a firemních hovorů z jednoho čísla. Podle mluvčího Jiřího Hájka může zaměstnavatel stanovit pro firemní volání různá omezení a operátor pak účtuje volání nad rámec omezení zvlášť. Zaměstnanci mohou soukromé hovory také identifikovat vytočením kódu před voláním. Soukromé hovory může operátor účtovat buď na zvláštní faktuře nebo je zaměstnancům odečítá z jejich Twist karty. Služba je zdarma. T-Mobile podle Hájka zatím nepočítá se zavedením SIM karty se dvěma čísly.

BRUSEL - Evropská komise důkladně prozkoumá státní úvěrové záruky pro německý MobilCom. Komise zkoumá záruky, které vláda firmě nabídla a bez nichž by banky MobilComu neprodloužily úvěry. Komise není spokojena vzhledem k informacím, které dostala od německé vlády. Vláda chtěla rozšířit záruky do roku 2007, podle původních smluv mají vypršet letos a v příštím roce. Kabinet argumentuje tím, že firma nebude se svými nynějšími prostředky schopna úvěry splatit do roku 2007.

Podle komise se rýsuje možnost, že by MobilCom mohl vyměnit státem zaručené úvěry za financování ze soukromého sektoru. Podle mluvčího MobilComu operátor věří, že se mu komisi podaří přesvědčit, aby mohl záruky prodloužit. Mluvčí dodal, že pro MobilCom je prodloužení úvěrů bez záruk nemožné.

Firma zaznamenala v prvním čtvrtletí lepší výsledky hospodaření. "Očekáváme zhruba to samé za celý rok," dodal mluvčí. Podle jeho slov se operátoru podařilo díky zárukám zachránit na tři tisíce pracovních příležitostí.

PRAHA - České radiokomunikace chtějí prodat svůj 40,4procentní podíl v Contactelu dánské firmě TDC za jednu korunu. Společnost se tak rozhodla na základě ocenění, podle kterého je kupní cena podílu v Contactelu nulová. S prodejem ještě musí souhlasit antimonopolní úřad a valná hromada Contactelu, uvedla dnes mluvčí ČRa Jana Němcová v tiskové zprávě.

Contactel založily ČRa a TDC v roce 1999 s tím, že každá firma vlastnila poloviční podíl. Letos se vlastnické poměry změnily, když se radiokomunikace rozhodly neúčastnit se navyšování kapitálu o 800 milionů na 4,2 miliardy korun. TDC tak ovládla 59,6 procenta.

Contactel loni zvýšil výnosy o polovinu na 750 milionů korun a vykázal ztrátu zhruba 700 milionů korun, což je o 150 milionů menší propad než v roce 2001. Ztrátu společnost vykazuje trvale od vzniku v roce 1999. První provozní zisk firma očekává ve druhé polovině letošního roku.

ČRa se již loni rozhodly, že nebudou další činnost Contactelu financovat a své půjčky firmě zcela odepsaly. Firma si rovněž za necelých 100 milionů korun od Contactelu zajistila možnost nabízet telekomunikační služby koncovým zákazníkům, což do té doby vylučoval smluvní zákaz konkurence. TDC spolu s Deutsche Bank vlastní zhruba 72 procent ČRa.



HONGKONG - Druhý největší čínský mobilní operátor China Unicom chce získat nové finance prostřednictvím syndikované půjčky od bank. Ta by mohla dosáhnout až miliardy dolarů, uvedly dnes bankovní kruhy.

O půjčku se nyní zajímá několik bank. Hovoří se o objemu 700 milionů dolarů. Ten by se ale mohl zvýšit až na miliardu dolarů, pokud bude odezva příznivá. Půjčka by měla mít úrokovou sazbu maximálně 50 bazických bodů nad LIBOR, který nyní je 1,11 procenta, uvádějí nejmenované zdroje.

Samotný Unicom v pondělí oznámil, že hledá nové finanční zdroje. Odmítl však specifikovat odkud a jak velké. Ve své výroční zprávě společnost uvedla, že její dluh ke konci roku 2002 činil 53 miliard jüanů, což odpovídá 6,4 miliardy dolarů. Úroková sazba se pohybuje od čtyř do sedmi procent. Společnost by chtěla část dluhu refinancovat na mezinárodních trzích, kde by využila nízkých úroků.

DAUHÁ - Jediná katarská telekomunikační společnost Qatar Telecom by chtěla získat menšinový podíl ve svém rivalovi Maroc Telecom. Firma z Kataru proto bude usilovat o 35 procent akcií marockého telekomu z portfolia společnosti Vivendi Universal.

"Analyzujeme trh a zjišťujeme další informace. Zájem o podíl Vivendi v marockém telekomu projevíme za předpokladu, že bude na prodej," prohlásil výkonný ředitel katarské telekomunikační firmy Násir Marafí. Vivendi získala podíl 35 procent v marockém podniku před dvěma lety za zhruba 2,3 miliardy eur.

Vivendi podle Marafího už před časem kontaktovala podniky z řad finančních institucí a telekomunikačních firem a informovala je o záměru podíl v marockém telekomu prodat. Vivendi oslovila i katarský telekom, pak ale naznačila, že zájemci mají zatím čekat, řekl Marafí.

Vivendi získala podíl v marockém telekomu v nejméně vhodnou dobu, protože před dvěma lety byly ceny akcií telekomunikačních firem na mnohaletých maximech a od té doby silně klesly. Vivendi je však značně zadlužená a zvažuje všechny možnosti, jak by mohla své dluhy snížit.

Vivendi pod tíhou dluhů v loňském roce málem zbankrotovala a proto musela učinit rázný krok ke zlepšení své finanční situace. Firma z toho důvodu prodává své zábavní impérium v USA a zhruba v září by měla nastínit svou novou strategii, informovala agentura Reuters.