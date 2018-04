TELeKONOM: Dva watty na kilogram lidské váhy...

BRUSEL - Evropská komise stanovila limity, jichž smí dosáhnout hodnoty elektromagnetického záření vycházející z mobilních telefonů prodaných na území Evropské unie (EU). Váš Siemens či Nokia, Motorola nebo Sagem nebudou napříště smět vyzářit více než dva watty na kilogram lidské tkáně, praví toto nařízení, které prakticky nic nemění. "Všechny mobily, které se v unii prodávají, vyzařují kolem jednoho wattu na kilogram lidské tkáně," řekl včera expert na bezpečnost mobilních telefonů EU Mark Bogers, aniž by podal bližší vysvětlení, k čemu je tedy takové nařízení dobré.

Regulace se totiž vztahuje pouze na tepelné záření. "Obyčejná mikrovlnka vyzáří zhruba 1000 wattů do nepatrného množství tkáně," dodal Bogers. Další možná zdravotní rizika, která vzbuzují mezi uživateli více obav než tepelné záření, zůstávají nepovšimnuta. "Je nemožné vědecky dokázat, že něco je nezávadné, pouze to, že něco je závadné," řekl Bogers na vysvětlenou. "Ale ohledně škodlivosti mobilů existuje tolik výzkumů, že pokud se dosud neobjevil žádný důkaz, jsme spokojeni," uvedl Bogers. Nařízení bude příští rok revidováno.

BRATISLAVA - Slovenský mobilní operátor EuroTel Bratislava zvýšil v druhém čtvrtletí letošního roku zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) o 24,7 procenta na 616,7 milionu korun. Čistý zisk společnosti za uvedené období byl 96,6 milionu korun proti ztrátě 250 milionů Sk v 2. čtvrtletí loňského roku. Výnosy EuroTelu meziročně vzrostly o 35 procent na 3,6 miliardy Sk. "Dobré finanční ukazatele jsou výsledkem převážně vysokých výnosů ze služeb mobilní komunikace, které v druhém čtvrtletí letošního roku dosáhly 1,54 miliardy korun," uvedla společnost v tiskové zprávě. Slovenský EuroTel evidoval koncem června 664 555 aktivních zákazníků, což představuje 83,5procentní nárůst proti stejnému období loňského roku. Mobilní operátor sítě GSM a NMT Eurotel pokrývá v současnosti 98 procent populace SR. Jeho akcionáři jsou Slovenské telekomunikace s 51procentním balíkem akcií a Atlantic West B.V., který vlastní 49 procent akcií.



PRAHA - Provozovatel sítě mobilních telefonů Oskar, společnost Český Mobil, letos v prvním pololetí investoval 21,46 milionu dolarů, tedy zhruba 815,4 milionu korun. Ve stejném období loni, kdy firma budovala svou síť GSM, investovala 173,78 milionu USD, tedy asi 6,6 miliardy Kč. Firma zahájila komerční provoz sítě Oskar loni v březnu a letos v polovině roku měla přes 540 000 zákazníků. Finanční výsledky za pololetí dosud nesdělila. Síť Oskar pokrývá 98 procent populace ČR. Celkem 93 procent akcií Českého Mobilu ovládá kanadská TIW. Zbytek drží ČSOB a Priority Telecom.