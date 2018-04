TELeKONOM: Dražba UMTS může začít...

- Český telekomunikační úřad vyhlásí dnes podmínky aukce licencí pro sítě třetí generace UMTS. Učiní tak na svých internetových stránkách "http://www.ctu.cz". Po včerejším zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení to oznámila tajemnice předsedy úřadu Pavla Krauskopfová.

Tři licence pro sítě třetí generace mobilních telefonních sítí UMTS (univerzální mobilní telekomunikační systém) se tak ČTÚ pokusí prodat už potřetí, tentokrát ve druhém stupni výběrového řízení. Dvacetimiliardový příjem do státní pokladny, o němž hovoří Zemanova vláda, je však nejistý, neboť trojice českých mobilních operátorů již dvakrát podmínky prodeje odmítla.

RadioMobil, Český Mobil i Eurotel pokládají požadavek české vlády, která chce za každou licenci 6,7 miliard korun, za nepřijatelný. Návratnost investice do systému je prý pro české operátory reálná při ceně od jedné do tří miliard korun. ČTÚ údajně registruje další čtyři zájemce, kteří by se do aukce přihlásili. Jejich jména ale nezveřejnil. Podle neoficiálních informací se o aukci zajímají Vodafone či Orange.

PRAHA - Městský soud v Praze v úterý odmítl návrh na nařízení předběžného opatření společnosti Český Mobil proti jeho dosavadní reklamní agentuře Young & Rubicam. Český Mobil požadoval, aby soud uložil agentuře povinnost zdržet se činností směřující ke sjednávání smluv s konkurenčním Eurotelem. Podle mluvčího Českého Mobilu Igora Přerovského si soud vyžádal doplňující údaje.

"Soud nerozhodl o předmětu návrhu a nezamítl předběžné opatření. Byli jsme soudem informováni o nezbytnosti doplnit některé informace. Toto bude učiněno v pátek," uvedl mluvčí firmy Igor Přerovský. Podle Českého Mobilu se reklamní agentura zavázala, že po dobu trvání smluvního vztahu nebude zastupovat některého z konkurentů mobilního operátora. Minulý týden Eurotel oznámil, že Young & Rubicam zvítězil v neveřejném výběrovém řízení na reklamní agenturu značky. Ředitel Young & Rubicam Petr Havlíček minulý týden uvedl, že firma se žádného protismluvního jednání neúčastnila.

PRAHA - Smlouvu o poskytování hlasových a datových služeb podepsali ve středu zástupci Českého Telecomu a firmy Philips ČR. Firma bude využívat program Business Silver, který předpokládá měsíční tržby do jednoho milionu Kč. Philips dosud využíval služeb konkurenčních operátorů.

Telecom bude na základě smlouvy poskytovat Philipsu komplexní datové služby. Prostřednictvím technologie Frame Relay propojí čtyři hlavní organizační jednotky v ČR včetně továrny v Hranicích na Moravě. Kromě kompletního telekomunikačního řešení dodá Telecom firmě moderní pobočkovou telefonní ústřednu, která znamená větší spolehlivost i úsporu výdajů.

Český Telecom, který v současné době uzavírá nové smlouvy s velkými firemními zákazníky, již podepsal exkluzívní smlouvy o poskytování kompletních telekomunikačních služeb například s Čedokem, Škodou Auto, Novou Hutí nebo Aholdem.

PRAHA - Francouzský distributor mobilních telefonů Avenir Telecom koupí majoritní podíl v českém distributorovi mobilních telefonů GSM Partner. K oficiálnímu oznámení dohody by mělo dojít na tiskové konferenci 8. listopadu.

Akciová společnost GSM Partner byla založena v červnu 1999 se základním jměním jeden milion korun. Jediným akcionářem byla společnost Sagem CS Agence. Firma vlastní síť prodejen po celé zemi a její obrat se v loňském roce ztrojnásobil na téměř jednu miliardu CZK.

PRAHA - Tržby 851 milionů korun, tedy o 104 procent více než ve stejném období loni, vykázala od ledna do září telekomunikační firma Aliatel. Ztráta firmy se zvýšila o 41 procent na 291 milionů Kč. Firma vykázala zisk před úroky a odpisy (EBITDA) pět milionů korun oproti loňské ztrátě 52 milionů. Aliatel do září investoval do infrastruktury a technologií 916 milionů korun, což je o 35 procent více než ve stejném období v roce 2000. Do konce roku společnost investuje celkem tři miliardy korun.

Od začátku října přestala být akcionářem firmy Středočeská energetická, která prodala všechny své akcie čtyřem elektrorozvodným společnostem. Akcionářskou strukturu Aliatelu nyní tvoří německá RWE s podílem 40 procent, Jihočeská energetika, Západočeská energetika, Jihomoravská energetika a Severomoravská energetika drží po 10,33 procenta a Severočeská a Pražská energetika po 9,33 procenta. Společnost poskytuje hlasové, datové a internetové služby a zaměstnává 359 osob. Je to o 127 lidí více než v září 2000.