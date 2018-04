TELeKONOM: Dramatický střet o tunel v Českých radiokomunikacích...

- Na dnešní mimořádnou valnou hromadu Českých radiokomunikací, která začala v 15:00, přišel rekordní počet zhruba 125 akcionářů, vlastnících přes 79 procent akcií firmy. Počet lidí přítomných v sále se tak přiblížil dvěma stovkám. Je to zhruba čtyřikrát více akcionářů, než chodí obvykle, uvedl finanční ředitel společnosti Jaroslav Straka.

PRAHA - Telekomunikační firma eTel ČR se připojila na optickou síť Viking společnosti Telia International Carrier. ETel je první tuzemskou firmou, která bude letos v lednu dokončené spojení z pražského bodu do světové sítě využívat, oznámili zástupci eTelu v tiskové zprávě.

ETel si od připojení linkou 155 megabitů za vteřinu slibuje zvýšení efektivity poskytování kapacitních, hlasových a internetových služeb a kontrolu kvality a ceny připojení. Síť Viking měří v Evropě a USA zhruba 40 000 kilometrů a propojuje 120 přístupových bodů v 50 nejdůležitějších městech.

Společnost eTel působí ve střední Evropě jako poskytovatel telekomunikačních a internetových služeb pro firemní klientelu. ETel ČR poskytuje telekomunikační služby od roku 1997 a v současnosti má více než 1400 firemních klientů.

PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel nesouhlasí s podmínkami Českého Telecomu pro poskytování služby volba operátora. Své nesouhlasné stanovisko hodlá v nejbližší době Telecomu odeslat a zároveň požádá Český telekomunikační úřad o řešení vzniklého sporu. Uvedl to včera Aliatel. Podmínky, které Telecom navrhuje, by podle Aliatelu znamenaly omezení výhod pro většinu zákazníků v tuzemsku.

Aliatel se ohrazuje zejména proti cenám za předání hovoru propojenému operátorovi a proti deseti- až stotisícovým cenám za zprovoznění služby. "Za předání hovoru propojenému operátorovi Telecom požaduje 1,38 koruny za minutu, což je přibližně stejně, kolik Telecom účtuje za místní volání," namítá Aliatel.

Návrhem struktury a výše cen se Telecom údajně snaží ekonomicky potlačit možnost zavedení výběru poskytovatele a podle Aliatelu má nadsazený návrh Telecomu vytvořit prostor pro vyjednávání s regulačním orgánem.

Telecom na přelomu března a dubna vyzval konkurenci k jednání o podmínkách poskytování služby, přičemž největší problémy očekával právě u stanovení cen za propojení hovorů. V případě sporu má rozhodnout ČTÚ. Zavedení volby operátora je vedle přenositelnosti čísla jednou z podmínek úplné liberalizace telekomunikačního trhu. Nabídku konkurence budou moci zákazníci Telecomu využívat po 1. červenci. Služba umožní volat z linky Telecomu prostřednictvím čtyř nebo pětimístné předvolby přes síť alternativního operátora, kam hovor přesměruje ústředna Telecomu.

Aliatel je společným podnikem šesti elektrorozvodných firem a německé RWE Telliance. Firma, která využívá páteřní optickou síť na vedení vysokého napětí, poskytuje internetové, datové a hlasové telekomunikační služby.

LONDÝN - Nový šéf britského telekomu British Telecom Group Ben Verwaayen hodlá snižovat náklady a zadlužení firmy a propustit kvůli tomu tisíce lidí. Verwaayen své plány představil včera po třech měsících, kdy je v BT Group u kormidla. Firma má přitom za sebou rok rozsáhlé reorganizace.

Verwaayen chce, aby zisk BT na akcii rostl ročně o čtvrtinu. Náklady chce letos snížit o 375 miliónů liber, tedy o 538 milionů dolarů. Firma bude pokračovat v programu propouštění, který ji má ročně zeštíhlit o pět až šest tisíc lidí.

BT očekává pozitivní tok hotovosti ve fiskálním roce 2002/2003, kdy plánuje také výplatu dividend. Marže hrubého provozního zisku (EBITDA) by měla dosáhnout 28 až 30 procent. Verwaayen je generálním ředitelem bývalého britského monopolu od ledna. Vystřídal Petera Bonfielda, který firmě šéfoval za její globální expanze spojené s rostoucím zadlužením. Na konci minulého roku dosáhl celkový dluh BT Group 13,6 miliardy liber, tedy 20 miliard dolarů. Společnost chce snížit dluhy pod deset miliard liber v roce 2004/2005.

Akcie skupiny po oznámení plánů stouply o 1,5 procenta na 277,5 pence. Reakce trhu byla podle obchodníků slabá, čeká se na komentáře analytiků, dodala agentura Reuters.

VARŠAVA - Britský fond Elliot Advisors usiluje se svými spojenci o koupi telekomunikačních aktiv polské společnosti Elektrim za 450 milionů eur. Oznámila to dnes polská firma, která je na pokraji bankrotu, a dodala, že fond hodlá koupit 49procetní podíl ve společnosti Elektrim Telekomunikacja.

Polský finanční ústav BRE Bank nedávno rovněž oznámil, že společně s nizozemským investičním fondem Eastbridge usiluje o získání tohoto podílu. Zbývajících 51 procent akcií v Elektrim Telekomunikacja vlastní francouzský mediální gigant Vivendi Universal, který hodlá svůj podíl stejně jako Elektrim prodat.

Firma Elektrim Telekomunikacja je zajímavá proto, že vlastní asi 51 procent akcií firmy Polska Telefonia Cyfrowa, která je největším mobilním operátorem ve střední Evropě. Zbylé akcie vlastní Deutsche Telekom. Mezi spojence fondu Elliot Advisors patří rovněž Centaurus Alpha Master Fund, který je spojen s věřiteli společnosti Elektrim. Firma Elektrim koncem loňského roku nesplatila emisi konvertibilních obligací v hodnotě 440 milionů eur a její osud je od té doby kvůli hrozícímu bankrotu nejistý, napsala agentura Reuters.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační skupina Royal KPN NV zrušila nabídku na převzetí dosud nevlastněných akcií evropské internetové firmy EuroWeb, která působí také na českém trhu. Důvodem jejího rozhodnutí byl nedostatečný zájem ze strany investorů. Uvedla to včera nizozemská společnost.

KPN vlastní v EuroWeb prostřednictvím své dceřiné firmy Everest Acquisition již 52,8 procenta. Tendr na koupi zbývajícího podílu v EuroWeb zahájila letos v únoru. V březnu zvýšila cenu nabídky na 2,70 dolaru za jednu akcii, tedy o 20 procent, čímž ocenila požadovanou společnosti na 12,6 milionu dolarů.

Společnost EuroWeb zprostředkovává přístup k internetu v Česku, Maďarsku a Rumunsku. "O nabídku nebyl dostatečný zájem, takže jsme od ní odstoupili. Investoři, kteří do tendru vstoupili, dostanou své akcie zpět," řekl mluvčí KPN Bram Oudshoorn pro agenturu Reuters bez podrobnějších informací.

Snaha o odkoupení EuroWeb byla součástí plánu restrukturalizace aktiv KPN ve střední a východní Evropě v přípravě na jejich budoucí prodej. KPN je spolu se švýcarskou společností Swisscom součástí konsorcia TelSource, které drží zhruba 27 procent akcií Českého Telecomu. KPN však chce své aktivity ve východní Evropě prodat a soustředit se na své klíčové trhy Nizozemska, Belgie a Německa.

PRAHA - Volba operátora, která má lidem umožnit levnější hovory, se možná prodraží. Jak píše Mladá fronta DNES, pokud by ostatní pevní operátoři přijali návrh propojovacích poplatků za hovory uskutečněné prostřednictvím volby operátora, jak navrhuje Český Telecom, nebylo by takové telefonování výhodnější. V požadovaných cenách jsou totiž započítané i náklady, které vznikly Telecomu kvůli spuštění nových služeb podle telekomunikačního zákona, dodává MfD. Konkurenti Telecomu neskrývají rozpaky z návrhu cen.

"Řádově se jedná o dodatečné náklady v řádu jednotek halířů. V každém případě odmítáme Českému Telecomu přispívat na digitalizaci jeho sítě," cituje MfD marketingového ředitele firmy GTS Davida Duroně. Po zkušenostech z minulých jednání o propojovacích poplatcích všichni předpokládají, že spory opět skončí na stole Českého telekomunikačního úřadu.

Telecom vyčíslil náklady na poskytování služeb spojených s volbou operátora na 1,547 miliardy korun. Tolik ho měla stát investice do zrychlení digitalizace sítě, nákup nového softwaru a zaškolení pracovníků.

WHITE PLAINS (USA) - Americký telekomunikační gigant AT&T Corp prodá kabelové televizní systémy, jež slouží 320 tisícům uživatelů ve třech státech na západě USA, společnosti Bresnan Communications za 735 milionů dolarů v hotovosti. AT&T to uvedla s tím, že se snaží zbavit aktiv ležících mimo velká města. Prodávané systémy slouží v menších městech. Jde o Kalispell v Montaně, Wright ve Wyomingu a Victor v Coloradu.

AT&T Broadband, která má zhruba 14 milionů předplatitelů, se hodlá zaměřit na velké trhy v Bostonu, Chicagu a San Franciscu. Transakci schválila vedení obou firem a očekává se, že se uskuteční ve třetím čtvrtletí. Bresnan, založený průkopníkem kabelového vysílání Williamem Bresnanem, ve státech nabízí své služby hlavně v malých a středně velkých městech. Vedle USA je firma aktivní také v Chile a Polsku. AT&T je největší americký provozovatel meziměstských telefonních spojení a kabelové televize.

V New Yorku sídlící firma loni odsouhlasila, že kabelovou divizi AT&T Broadband prodá menšímu rivalu Comcast Corp za zhruba 40 miliard dolarů. Akcie AT&T v pátek klesly o osm centů na 15,02 dolaru, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel zvýšila kapacitu své páteřní sítě na více než jeden terabit za sekundu. Umožnila to technologie DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), do níž firma investovala okolo pěti miliónů USD. Společnost to sdělila v tiskové zprávě. Aliatel je jedinou firmou na trhu, která poskytuje v přenosové síti více než terabitovou kapacitu. Zavedení DWDM omezí náklady na pronájem optických tras, což se promítne v příznivějších cenách služeb pro zákazníky, uvedl technický ředitel Petr Kroupa.

Technologie DWDM byla vyvinuta v roce 1995 v Bell Laboratories. DWDM využívá několika spojených laserů, které do optického vlákna vysílají najednou po různých vlnových délkách. Tím je vytvořeno až několik desítek přenosových kanálů a úměrně tomu vzroste i objem přenášených dat.

První plány na zavedení systému DWDM připravil Aliatel ve druhé polovině roku 2000. Loni v lednu spustil pilotní projekt s cílem otestovat provoz systému, a zároveň vyhlásil veřejnou obchodní soutěž na dodávku technologie. Aliatel je společným podnikem šesti elektrorozvodných firem, které vlastní 60 procent akcií, a německé RWE Telliance. Společnost, využívající páteřní optickou síť na vedení vysokého napětí, poskytuje internetové, datové a hlasové telekomunikační služby.

PRAHA- Vlastník více než tříprocentního podílu v Českých radiokomunikacích, společnost Netla Management, se na pondělní mimořádné valné hromadě pokusí snížit základní kapitál firmy na setinu a přimět akcionáře k rozprodeji majetku. Firma, na jejíž návrh byla hromada svolána, však nemá podporu vlastníka 72 procent akcií, konsorcia Bivideon. To má rozhodnout o dalším osudu ČRa nejdříve v květnu.

Kyperská společnost Netla Management Limited, za kterou podle informací v tisku stojí někdejší šéf bývalé finanční skupiny Motoinvest Pavel Tykač, navrhla snížení základního kapitálu ze současných 3,09 miliardy Kč na setinu, rozprodej televizních a rozhlasových vysílačů a dceřiných firem RadioMobil a Contactel. Majoritní vlastník má zároveň zajistit včasnou informovanost ostatních akcionářů.

Představenstvo v současnosti zpracovává strategickou revizi obchodních aktivit, včetně možné restrukturalizace, s cílem maximalizovat hodnotu firmy. Již dříve však Bivideon oznámil záměr radiokomunikace postupně rozprodat. Podle člena představenstva společnosti Torbena Holma bude trvat zhruba měsíc a půl, než bude analýza hotova. Kvůli nedostatku informací o valné hromadě přerušila Burza cenných papírů Praha 20. března na den obchodování s akciemi radiokomunikací. Majoritního vlastníka, konsorcium Bividen, tvoří dánská TDC a Deutsche Bank. Tyto firmy se podle neoficiálních informací ucházejí i o majoritu v Českém Telecomu.