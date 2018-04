TELeKONOM: Drahé internetové podvody hrozí i mobilistům...

- Nechtěnému přesměrování internetového připojení na linky s dražším provozem jsou vystaveni nejen lidé s běžným telefonním připojením, ale i uživatelé datových služeb v mobilních sítích. V neděli to oznámilo Sdružení obrany spotřebitelů.

Sdružení již zaznamenalo první případ přesměrování v mobilní síti. Připojení k internetu přes mobilní telefon přitom dosud považovala řada uživatelů za bezpečné. Rozšiřující se připojení pomocí technologie GPRS totiž není vytáčeným připojením. "Ovšem v okamžiku, kdy je, byť nevědomky podvodný program spuštěn, vytvoří nové, již vytáčené připojení na linku se zvýšenou tarifikací," upozornilo sdružení. Princip přesměrování je tak téměř stejný jako u přesměrování na pevných telefonních linkách.

Podvody dělají někteří provozovatelé tzv. linek se zvláštním tarifem, kde minuta hovoru vyjde až na 60 korun. Ti na některé internetové stránky, například s pornografií, umístí odkaz, po jehož prokliknutí se změní nastavení a uživatel se bez svého vědomí začne připojovat za výrazně vyšší cenu. Zatím se však přesměrování týkalo pouze uživatelů modemů na běžných telefonních linkách.

Nejohroženější jsou v mobilních sítích uživatelé paušálních datových tarifů Eurotelu a T-Mobile. Ti nemají důvod sledovat délku připojení, ani množství přenesených dat. "Pouhým pohlédnutím na displej mobilního telefonu sice lze nevědomé přesměrování zjistit, protože místo GPRS připojení je signalizován datový přenos. Uživatelé však obvykle mívají mobil daleko od monitoru a reproduktorů, neboť signál mobilu je ruší," uvedl předseda Republikového výboru SOS František Lobovský, aniž by osvětlil, jak spolu obě tvrzení souvisejí. Sdružení obrany spotřebitelů proto zaktualizovalo na svých stránkách www.dialery.spotrebitele.info doporučení pro poškozené i pro prevenci. Ke zvýšení bezpečí uživatelů internetu před podvodníky slouží i nový ochranný program Antidialer, který lze bezplatně stáhnout z internetových stránek SOS. Situaci již šetří Český telekomunikační úřad.

LONDÝN - Přístup k internetu z britských domácností se za poslední čtyři roky podle nově zveřejněných oficiálních údajů zvýšil pětinásobně. Pro britskou vládu je nyní cílem dosáhnout maximálního rozšíření širokopásmového, tedy rychlého internetu. Chce, aby do roku 2006 byl rychlý přístup na internet ve všech školách, ordinacích, na soudech a veřejných knihovnách.

Podle slov ministryně průmyslu Patricie Hewittové lze v příštích šesti měsících čekat podstatné zrychlení zavádění technologie ADSL, která rychlé připojení ke světové počítačové sítě umožňuje. Naproti tomu kritici dnes upozornili na to, že zejména venkovské oblasti jsou nadále zanedbávány. Technologie ADSL funguje jen do určité vzdálenosti od ústředny, takže se snáze a levněji zavádí v místech s větší koncentrací obyvatel.

Podle ministryně už nyní používá ADSL více domácností v Británii než v Německu nebo Francii. Vláda chce, aby Británie byla ve využívání ADSL v čele zemí skupiny G8. Podle údajů statistického úřadu, které byly zveřejněny tento týden, má nyní přístup k internetu - ať už rychlý nebo klasický prostřednictvím běžného modemu a telefonní linky - 11,4 milionu britských domácností, což je 45 procent. Na 62 procent dospělých uvedlo, že internet použili.

Nejčastěji lidé posílají prostřednictvím internetu elektronickou poštu a hledají informace o zboží nebo službách. Asi polovina Britů si však už také od počítače něco koupila. Skoro třetina využívá internetového bankovnictví. Z 38 procent lidí, kteří na internetu nikdy nebyly, uvedla největší skupina, že o to prostě nemají zájem. Asi 30 procent uvedlo, že nemá odkud a 26 procent si o sobě myslí, že to neumí.

PAŘÍŽ - Tržby francouzského konglomerátu Bouygues, jehož aktivity sahají od stavebnictví po média a telekomunikace, se v prvním čtvrtletí snížily o 5,7 procenta na 4,63 miliardy eur z 4,91 miliardy ve stejném loňském období. Oznámila to minulý týden firma s tím, že pokles byl způsoben prodejem divize ropných služeb Bouygues Offshore italské společnosti Saipem.

Tržby divize Bouygues Télécom, která je třetím největším mobilním operátorem ve Francii, se zvýšily o 14 procent na 764 milionů eur díky růstu prodeje kvalitních mobilních telefonů. Ten byl podpořen službou i-mode, která je obdobou služby WAP. Společnost uvedla, že k nárůstu tržeb telekomunikační divize přispěli rovněž smluvní zákazníci.

Celkové tržby z telekomunikačních i mediálních aktivit vzrostly o 7,6 procenta na 1,44 miliardy eur. Tržby stavební divize však klesly o 12,2 procenta na 2,59 miliardy eur kvůli prodeji divize Bouygues Offshore a nepříznivému dopadu slabšího dolaru a libry, napsala agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Bezdrátové připojení k internetu mohou již druhý měsíc zadarmo zkoušet v Paříži dobrovolníci, kteří se přihlásili do pilotního projektu pod názvem Internet ve městě. Pokud se odvážný experiment osvědčí, mohlo by být spojení prostřednictvím technologie Wi-Fi rozšířeno na celé území metropole nad Seinou. Paříž by se tak podle odborníků mohla stát rájem uživatelů bezdrátového spojení k webu.

S pokusným zavádění technologie Wi-Fi vyrukovala ve francouzském hlavním městě společnost Cap Gemini Ernst and Young společně s dodavatelem technologie Cisco Systems a podnikem pařížské městské hromadné dopravy RATP. Ten umožnil napojení vysílačů na již existující síť v tunelech metra.

Zatím jsou antény Wi-Fi u stanic podzemní dráhy, kolem nichž jezdí autobusová linka číslo 38 spojující jih a sever Paříže. Výhledově se počítá s tím, že u každé z 372 stanic pařížského metra by byly umístěny dva až tři vysílače. Paříž by se tak stala prvním velký městem, které by ve velkém rozsahu umožnilo bezdrátové připojení k internetu.

Pokud se projekt osvědčí, mohlo by to napomoci k rozšíření technologie Wi-Fi po světě. Výrobci počítačů přitom doufají, že Wi-Fi přiměje zákazníky, aby si pořídili nové přenosné počítače. "Doufáme, že tento typ spojení podpoří rozvoj spousty nových aplikací," řekl deníku International Herald Tribune (IHT) technický ředitel společnosti Cap Gemini Jean-Paul Figer.

V ČR Wi-Fi od podzimu nabízí několik firem. Patří mezi ně mobilní operátor Eurotel s nabídkou připojení v některých hotelech a na letišti, společnost GTS a firma VanCo. Dominantní Český Telecom službu nabízí ve zkušebním provozu v okolí svých firemních prodejen Telepoint a u vybraných čerpacích stanic Shell. Nedávno službu nabídla i česká pobočka Tiscali.