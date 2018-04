TELeKONOM: Dominantní operátor nemá peníze na důchody...

LONDÝN - British Telecom plánuje povzbudit svůj důchodový fond injekcí ve výši 1,5 miliardy liber (67 miliard korun). Je to dosud největší částka, kterou kdy jaká společnost do svého důchodového fondu vložila. Potvrzuje nepříznivý trend posledních měsíců, který odráží neuspokojivé výsledky na hlavních světových burzách.

Rozhodnutí British Telecomu následuje obdobníé kroky, k nimž se odhodlaly jiné velké společnosti, jako je farmaceutický gigant GlaxoSmithKline a maloobchodní řetězec Tesco. První z nich vložila loni do důchodového fondu 320 milionů dolarů, ale nezabránila růstu deficitu fondu až na 1,3 miliardy. Vedení firmy Tesco oznámilo, že společnost bude následujících 10 let do fondu platit každý rok 15-20 milionů dolarů.

Podle investiční banky Morgan Stanley trpí jen první 100 největších britských firem deficitem v celkové výši 85 miliard liber. British Telecom odhaduje, že bude potřebovat následujících 15 let každoročně zaplatit mezi 70 a 100 miliony liber, aby ve svém penzijním fondu obnovil žádoucí finanční stabilitu.

BUDAPEŠŤ - Podíl mobilních telefonů na počet obyvatel v Maďarsku stoupl v lednu na 68,6 procenta z prosincových 67,6 procenta a ze 49,6 procenta ve stejném období loňského roku. Oznámil to včera maďarský telekomunikační úřad HIF a dodal, že počet aktivních uživatelů vzrostl na 6,622 milionu z 5,057 milionu v loňském lednu.

Vedoucí pozici si na maďarském trhu i nadále udržel operátor Westel, který je dceřinou firmou dominantní telekomunikační společnosti Matáv. Jeho tržní podíl však v lednu kvůli rostoucí konkurenci klesl na 49,39 procenta z 50,53 procenta ve stejném loňském měsíci.

Podíl maďarské dvojky Pannon GSM, vlastněné norským Telenorem, se rovněž snížil, a to na 38,09 procenta z předchozích 39,38 procenta. Maďarská pobočka britského gigantu Vodafone naopak zvýšila svůj podíl na 12,53 procenta z 10,08 procenta, napsala agentura Reuters.

ATÉNY - Čistý zisk největšího řeckého mobilního operátora CosmOTE v loňském roce stoupl o 32 procent na 230 milionů eur díky nižším sazbám, jež vedly k většímu využívání mobilních telefonů. Oznámila to včera firma, která je divizí telekomunikační společnosti OTE.

Čistý zisk tak byl v souladu s očekáváním analytiků, kteří jej podle agentury Reuters odhadovali na 217 až 242 milionů eur. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) vzrostl o 27 procent na 520 milionů eur a tržby se zvýšily o 30 procent na 1,2 miliardy.

Počet zákazníků stoupl o 19 procent na 3,5 milionu osob a podíl na řeckém trhu dosáhl zhruba 38 procent. Tržní podíl druhého největšího řeckého operátora Vodafone Panafon přitom činil 34,8 procenta.

Tržby albánské divize AMC se v loňském roce zvýšily o 8,4 procenta na 101,3 milionu eur a zisk EBITDA stoupl o 4,5 procenta na 66,8 milionu eur. Počet zákazníků divize vzrostl o 83,5 procenta na více než půl milionu osob a podíl na albánském trhu činil podle odhadů 59 procent, napsala agentura Reuters.