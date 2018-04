TELeKONOM: Dohodněte se o internetu...

PRAHA - Český telekomunikační úřad oficiálně vyzval telekomunikační operátory, poskytovatele internetu, zástupce státu i uživatelská sdružení k jednání o podobě nového modelu vytáčeného připojení k internetu. Na vytvoření otevřeného fóra se dohodli zástupci operátorů a ČTÚ minulý týden. Výzvu lze najít na internetové adresu úřadu - www.ctu.cz.

ČTÚ jednal s operátory poté, co se s nimi Telecom nedohodl na novém modelu účtování Internet Plus, který chtěl spustit v říjnu. ČTÚ po protestech velkých internetových providerů (ISP) kvůli formálním nedostatkům Telecomu nařídil účtovat za dosavadní ceny.

S nutností změnit dosavadní model účtování přišel Telecom v červenci. Dosavadní model Internet 2002 byl založen na tom, že celý poplatek za telefonické připojení hradili uživatelé Telecomu a ten z něj odváděl provizi providerům. Někteří velcí ISP jako Contactel, Czech On Line a Tiscali však zároveň vlastní licenci k poskytování telekomunikačních služeb a proto od Telecomu mohli inkasovat poplatek za propojení sítí. Ten však ČTÚ na jaře výrazně zvýšil na úroveň, která byla v některých případech vyšší než koncová cena účtovaná Telecomem.

Telecom proto oznámil, že od října zavede nový model, který odděluje platbu za telefonické připojení od poplatků ISP či propojovacího poplatku. Dominantní operátor by si tak účtoval pouze prokazatelné náklady na telefonní přenos plus marži a provideři a operátoři si měli stanovit poplatek sami. Rozdíl mezi dosavadní koncovou cenou a poplatkem pro Telecom však nedával prostor firmám, které si chtěly účtovat rozhodnutím ČTÚ zvýšený propojovací poplatek a vedl by je ke zdražení internetu.

LONDÝN - Evropa je stále v prodeji mobilních telefonů vybavených objektivem daleko za Asií. Ukázal to průzkum americké agentury Strategy Analytics. Během prvních devíti měsíců roku 2002 se na celém světě prodalo 9,5 miliónů mobilů s fotoaparátem, z čehož plných 97 procent skončilo v rukou asijských uživatelů. Tomuto trhu suverénně vládne Japonsko, kde se “fotomobilů” prodalo 7,9 miliónu.

Ze společností vyrábějících telefony tomuto odvětví vévodí japonský Sharp, který je jinak v celkovém prodeji mobilů až mezi firmami druhé světové dvacítky. V tomto roce Sharp prodal už tři milióny mobilů s fotoaparátem. Nokia, která je jinak světovou jedničkou s 37 procenty na trhu, značně zaostala. Ve chvíli, kdy uvedla na trh první fototelefon, jiné společnosti již měli prodáno víc než milion kusů. V současné době jsou před Nokií kromě Sharpu ještě společnosti NEC, Matsushita (Panasonic), Toshiba, Casio a Samsung. Nokia, a s ní i Sony Ericsson, však teprve půjdou v prodeji mobilů s fotoaparátem nahoru. Už ve třetím čtvrtletí, kdy začali prodávat své modely v Evropě, prodaly 200 000 kusů. Jejich čas teprve přijde, zvlášť s blížícími se Vánoci - ideálním časem pro koupi nového, šikovnějšího mobilu.

MOSKVA - Největší ruský operátor Centre Telecom působící v Moskevském regionu oznámil spuštění první části nové širokopásmové sítě. Ta se skládá z 400 kilometrů optických kabelů od společnosti Lucent Technologies. Centre Telecom je položila během uplynulého roku a díky nim propojí Moskvu s hlavními příměstskými oblastmi Lijubertsy a Dolgoprudny a dalšími 25 velkými městy poblíž Moskvy. Díky tomu získají možnost rychlého připojení další dva milióny zákazníků. V nabídce Centre Telecomu naleznou různé služby datového připojení - přístup k internetu, IP telefon, virtuální privátní sítě a další.