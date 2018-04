TELeKONOM: Dobrá rada (jak prodat Telecom) drahá...

PRAHA - Do veřejné obchodní soutěže na poradce při prodeji státní majority v Českém Telecomu se přihlásilo 11 firem a konsorcií. Řekla to mluvčí Fondu národního majetku Petra Krainová, konkrétní jména ale neuvedla. O prestižní zakázku se ucházejí velké zahraniční banky i významní hráči na tuzemském kapitálovém trhu.

Podle neoficiálních informací měly zájem zúčastnit se tendru například Wood&Company spolu s Merrill Lynch, Morgan Stanley a Patria Finance, Credit Suisse First Boston a Česká spořitelna, HSBC s Komerční Bankou, Rothschild a CAIB, J.P. Morgan, Citigroup, ABN Amro, Dresdner Bank nebo švýcarská UBS.

O poradci rozhodnou zkušenosti a reference z transakcí obdobného rozsahu v telekomunikacích a nabídková cena. Odměna poradce by se podle ekonomů mohla pohybovat v intervalu od 0,3 až jednoho procenta objemu transakce, tedy v případě výnosu 55 miliard korun od 165 milionů do více než půl miliardy korun.

Fond by měl vybrat poradce do konce května. Poradenská firma by poté měla vládě do poloviny roku doporučit způsob privatizace. Ve hře je buď forma přímého prodeje celých 51 procent jednomu investorovi nebo prodej prostřednictvím veřejné nabídky akcií na kapitálových trzích. Vlastní privatizace by měla začít ve druhé polovině letošního roku a skončit zřejmě v roce 2005. O Telecom se patrně budou moci ucházet telekomunikační firmy i finanční investoři.

Zájem o podíl v Telecomu Telecom již neoficiálně projevily TDC a Goldman Sachs, PPF a údajně i Swisscom spolu se CVC Partners. Analytici odhadují cenu podílu státu na 50 až 65 miliard korun.

LONDÝN - Nizozemská telekomunikační firma KPN nevylučuje nepřátelské převzetí britského mobilního operátora mm02 Plc. "Všechny možnosti jsou stále otevřené," řekl agentuře Reuters mluvčí KPN telefonem z Amsterdamu poté, co jednání mezi oběma firmami o spojení selhala.

MmO2 je šestý největší mobilní operátor v Evropě. Aktiva má v Británii, Německu a Irsku a je v odvětví jedním z pravděpodobných objektů k pozření. Podle některých analytiků je mm02 totiž příliš malá na to, aby na trhu přežila sama o sobě. Tržní hodnota firmy je kolem 15,2 miliardy dolarů. V pátek KPN oznámila, že jednání s mm02 skončila. Britský operátor poté potvrdil, že nabídku přehodnotil, ale jednání poté opadla. Mluvčí mm02 dodal, že se od té doby nic nezměnilo.

Zdroje blízké jednání uvedly, že nabídka KPN byla hlavně v akciích. Tržní hodnota KPN je podle páteční ceny jejích akcií kolem 17 miliard eur. Firma si se stagnujícím domácím trhem služeb na pevných linkách snaží zajistit prostor pro budoucí růst.

SOFIA - Bulharská vláda se v pátek na poslední chvíli dohodla s americkým investičním fondem Advent o dlouho odkládaném prodeji domácí telekomunikační společnosti BTC. Dohoda o prodeji 65 procent akcií BT za 230 milionů eur byla podepsána, oznámila večer Bulharská agentura pro privatizaci.

Ještě odpoledne informované zdroje uváděly, že prodej bude dále odložen za konečný termín. "Dosáhli jsme průlomu a dohoda bude podepsána v 19:00 (18:00 SEČ)," uvedla těsně předtím mluvčí privatizační agentury. O hodinu později pak agentura Reuters informovala o podpisu dohody. Bulhaři se zavázali, že s Američany podepíší všechny smlouvy do 20. února. Tím měla skončit privatizace, která se táhla dva roky a narážela na spoustu překážek v podobě procedurálních problémů, právních sporů, politického boje s opozicí i rozepří uvnitř vládní koalice.



PRAHA - Reklamu a marketingovou komunikaci telekomunikační společnosti Aliatel bude zajišťovat firma TBWAPraha. Agentura vyhrála výběrové řízení, do kterého se přihlásily čtyři společnosti, uvedl Aliatel v tiskové zprávě.

Do poloviny loňského roku zajišťovala reklamní aktivity pro Aliatel agentura Leo Burnett. Poté firma nárazově spolupracovala s DTP studiem Karel Sláma. Nová agentura zvítězila mimo jiné na základě návrhu připravované reklamní kampaně Aliatelu pro nejbližší období. Tým TBWA podle zprávy prokázal nejvyšší míru pochopení specifik telekomunikačního trhu v ČR, včetně konkrétních cílových segmentů Aliatelu a následně představil návrh nejlépe odpovídající stanoveným cílům.