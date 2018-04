TELeKONOM: Do Evropy dorazil první přímý konkurent WAPu...

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN oznámila, že tento týden pustí zkušební provoz mobilního přístupu na internet, který bude obdobou japonského i-mode a stane se tak první přímou konkurencí WAPu. Firma odmítla zveřejnit bližší technologické i finanční podrobnosti svého projektu, o němž je známo, že má být v komerčním provozu od března roku 2002.

KPN, která se dostala do prekérní finanční situace tím, že utratila přes osm miliard dolarů za evropské licence na provoz sítí UMTS, vnímá i-mode jako předstupeň právě k UMTS a jako testovací základ systémů těchto sítí, které by měly být spuštěny v roe 2003.

NTT DoCoMo, japonský mobilní operátor, který v KPN vlastní 15procentní podíl, si připsal 30 milionů předplatitelů služeb i-mode od února 1999, kdy je uvedl do provozu. Mark de Jong, výkonný viceprezident KPN, však uvedl, že jeho firma má ohledně přírůstku zákazníků skromnější očekávání. Podle jeho názoru je sice každý ze 13,64 milionu zákazníků potenciálním předplatitelem i-mode, ale zejména v první fázi nelze očekávat podobný zájem, jaký o tyto služby projevili před necelými třemi lety Japonci.

PRAHA - Privatizace státního podílu v Českém Telecomu běží podle původního harmonogramu. "Nejsou žádné náznaky, že by privatizace měla být zastavena," prohlásila mluvčí Fondu národního majetku Jana Víšková. Zájemci o Telecom by tak do středy měli vyjádřit svůj zájem.

Premiér Miloš Zeman však minulý týden uvedl, že chce odložit privatizaci Českého Telecomu, protože

věří, že příští vláda ho bude schopna prodat za vyšší cenu. K tomu, aby byla privatizace Telecomu zastavena, je ale nejdříve nutné přijmout nové usnesení vlády, dodala mluvčí fondu.

Nadále tak platí původní harmonogram, že do středy by uchazeči měli vyjádřit svůj zájem, do 9. ledna předložit předběžné nabídky a do konce března má ministr financí kabinetu oznámit nového vlastníka. Podle vyjádření některých ministrů je zastavení privatizace reálné v případě, že nabídky uchazečů budou příliš nízké. K podobnému kroku vláda přistoupila v pondělí, když nevyhlásila vítěze tendru

na privatizaci energetické společnosti ČEZ a vyzvala dva uchazeče, aby své nabídky navýšili.

Stát by měl prodávat nejméně 51,1procentní podíl Telecomu. Ten bude tvořen buď pouze akciemi FNM (51,1 procenta), nebo i akciemi strategického partnera, konsorcia TelSource (27 procent).

Celkově tak může prodávaný balík ve výběrovém řízení představovat 78,1 procenta Telecomu.

VARŠAVA - Polský energetický a telekomunikační konglomerát Elektrim není schopen splatit svůj

dluh 440 milionů eur z emise konvertibilních obligací firmy. Uvedla to ve své včerejší zprávě mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service.

Moody's své ratingy Elektrimu na spekulativních stupních B3 a Caa1 nezměnila a přiznala firmě snahu najít v nynější situaci řešení. Konstatovala však, že držitelé obligací s největší pravděpodobností utrpí ztrátu, což podle kritérií agentury znamená, že firma je insolventní.

Elektrim minulý týden přiznal, že asi nebude mít dostatek peněz na odkoupení svých dluhopisů, protože prodejní opci na tyto obligace se chystají uplatnit téměř všichni jejich držitelé. Včetně úroků tak měl Elektrim v pondělí zaplatit 488 milionů eur. V sobotu Elektrim oznámil, že mu do potřebné částky chybí 100 milionů eur. Firma vyjádřila naději, že držitelé obligací nepřistoupí bezprostředně k oficiálnímu oznámení insolvence a že si počkají na osud jednání firmy s bankami.

Bankrot Elektrimu by znamenal konec jedné z kdysi nejpopulárnějších emisí varšavské burzy. Firma existovala již za komunistické éry a její aktivity se rozprostíraly v řadě odvětví. V posledních třech letech se společnost zaměřila především na telekomunikace a energetiku. Finanční zdraví firmy však negativně ovlivnila právě expanze v telekomunikacích a v internetovém sektoru. Elektrim mimo jiné

ovládl provozovatele sítě mobilních telefonů Polska Telefonia Cyfrowa, který je ve východní Evropě jednou z nejvýznamnějších firem v oboru.



TOKIO - Japonský telekomunikační výrobce Mitsubishi Electric Industrial uvažuje o radikálním propouštění a omezování kapacity své francouzské pobočky Mitsubishi Electric Telecom Europe kvůli rostoucím ztrátám a nízké poptávce po mobilních telefonech v Evropě.

Zástupci Mitsubishi včera prohlásili, že snižování počtu zaměstnanců je pouze jednou z možností dalšího postupu, o kterých vedení firmy přemýšlí. Analytici však všeobecně očekávají, že společnost do března propustí 70 procent zaměstnanců své francouzské pobočky (zbylo by jich 500) a sníží výrobu na polovinu, tj. sedm milionů telefonů. Právě tolik totiž firma prodala za uplynulých 12 měsíců, ve srovnání s 15 miliony v předchozím srovnatelném období.

Mezi tisícem pracovníků, jejichž propuštění se očekává, je drtivá většina zaměstnanců na plný úvazek. Firma se patrně bude chtít zbavit své staré výrobní linky, zatímco nová linka by měla zůstat zachována; vedení společnosti uvažuje také o zvýšení výrobní kapacity v Číně.