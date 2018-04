TELeKONOM: Dividenda Telecomu? Vláda není blázen...

- Výplata zhruba 32miliardové dividendy Českého Telecomu, z níž by pro stát za jeho majoritní podíl mohlo být 16 miliard korun, kterými by alespoň částečně nahradil výpadek příjmů z neuskutečněného prodeje firmy, je podle ministra pro informatiku Vladimíra Mlynáře pouze spekulací ekonomických analytiků. Na vládní úrovni se o této variantě realisticky nejednalo a vláda nenechá Telecom velkou dividendou vytunelovat. Vyplývá to z jeho rozhovoru pro včerejší Právo.

"Vláda není tak nezodpovědná, aby 'vytunelovala' Český Telecom jen proto, že by se získaly peníze do státního rozpočtu. Jsme řádní hospodáři a já ani žádný jiný ministr rozhodně nepodporujeme, aby Telecom finančně vykrvácel kvůli potřebám fondů dopravy a bydlení," řekl Právu Mlynář.

"Navíc si je třeba uvědomit, že z každé koruny vyplácené dividendy by měl stát jen 51 haléřů. Vláda není přece blázen ...," poznamenal.

Stát má podle Mlynáře s Telecomem především rozvojové plány, výplatu 'normální' dividendy nicméně nevyloučil. "Na kontě Českého Telecomu samozřejmě peníze jsou, avšak pro výplatu normální dividendy. Já prosazuji, aby Telecomu každopádně zůstaly prostředky, které mu v budoucnu umožní navýšit podíl v mobilním operátorovi Eurotel z 51 na 100 procent. Přesněji řečeno, aby zůstala otevřena možnost tuto otázku s americkými akcionáři Eurotelu řešit," řekl Právu Mlynář.

Myšlenka vysoké dividendy se objevila jako prostředek náhrady za neuskutečněné vládní příjmy z nezdařeného dokončení privatizace Telecomu. Vládě se nepodařilo prodat svých 51 procent akcií Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC. Podepsala se na tom zčásti neschopnost KPN a švýcarské Swisscom, které ve společném podniku TelSource drží třetinový balík akcií Telecomu, dohodnout se na podmínkách prodeje. Zdroje z české vlády po zrušení privatizace médiím řekly, že jednou z diskutovaných možností je jednorázová dividenda v sumě téměř 100 korun na akcii. To by znamenalo pro stát příjem asi 16 miliard korun.

O výplatě dividend by měla rozhodovat valná hromada firmy.

PAŘÍŽ - Počet francouzských uživatelů mobilních telefonů činil na konci minulého roku 38,6 milionu. Oznámil to včera francouzský telekomunikační regulátor ART a dodal, že tržní podíl největšího mobilního operátora Orange loni činil 49,8 procenta.

Na druhém místě se za společností Orange, která je divizí telekomunikačního operátora France Télécom, umístila firma SFR s tržním podílem 35,1 procenta. Na posledním místě zůstala společnost Bouygues Télécom s podílem 15,1 procenta, napsala agentura Reuters.

Generální ředitel firmy SFR včera prohlásil, že jeho společnost počítá v letošním roce s minimálně desetiprocentním nárůstem trhu se službami pro mobilní telefony ve Francii, která měla na počátku loňského roku 59,3 milionu obyvatel.

PRAHA - České dráhy v nejbližších měsících získají od společnosti Tiscali majoritní podíl ve firmě ČD- Telekomunikace (ČD-T), která vlastní a provozuje optickou síť podél kolejí drah. Tiscali nikde v Evropě nemá vlastní infrastrukturu, a proto se rozhodla ČD-T prodat a spolupracovat s touto firmou na bázi obchodního vztahu, uvedl pro ČTK generální ředitel ČD-T Stanislav Beneš. Dráhy by měly firmu získat postupnou kapitalizací pohledávek.

Podle mluvčí drah Zdeny Celé je pro dráhy strategické majoritu v ČD-T získat. O získání podílu rozhodla loni v prosinci správní rada drah. Vlastnictví vlastní optické sítě je podle Beneše obvyklé i u ostatních železnic Evropy.

ČD-T, které koupila Tiscali v letech 2000 a 2001, vybudovaly za působení italské komunikační firmy optickou síť o délce 2200 km s 350 přístupovými body v jednotlivých nádražích. Tímto se ČD-T stala druhou největší firmou v ČR s vlastní celonárodní optickou sítí s propojením na okolní státy. ČD přitom v současnosti využívají jen zhruba čtvrtinu kapacity optických vláken pro firemní komunikaci a zabezpečovací systémy a zbytek lze využít pro komerční účely.

Loni v létě zahájily ČD-T komerční nabídku přenosových služeb a koncem roku získaly první významné zákazníky, například firmy Cesnet a LambdaNet. V budoucnu by se měla síť podle potřeb Českých drah a postupu budování železničních koridorů rozšířit o dalších přibližně 1000 km.

ČD-Telekomunikace byly založeny jako společný podnik tří českých firem - PROCON, Železniční telekomunikace a ComSys Trade v roce 1994. Důvodem byla účast ve veřejném výběrovém řízení Českých drah na vybudování a provoz celostátní optické telekomunikační sítě pro signalizační účely železnic.

Po vítězství v tendru získala společnost práva na provoz sítě a prodej jejích služeb do roku 2029. V roce 2000 získala v ČD-Telekomunikacích 80procentní podíl Tiscali, v roce 2001 pak firma převzala nad společností stoprocentní kontrolu.

SCHAUMBURG (USA) - Americká elektrotechnická společnost Motorola předložila nabídku na převzetí zbývajících akcií firmy Next Level Communications. Motorola nabídla za akcie, které ještě nevlastní, asi 30 milionů dolarů, Next Level ale její nabídku odmítla.

"Next Level není na prodej," zdůvodnil včera rozhodnutí firmy její ředitel J. Michael Norris. Dodal, že Motorola nevyžádanou nabídku nekonzultovala ani s vedením podniku, ani s nikým jiným, podotýká agentura AP.

"Management i správní rada mají v úmyslu naplnit jim svěřené závazky vůči akcionářům a k nevyžádané nabídce Motoroly se znovu vyjádří, až to bude vhodné," uvedl Norris. Motorola ale vrdí, že k nákupu zbývajících akcií Next Level souhlas správní rady vůbec nepotřebuje.

Motorola dříve získala podíl v Next Level díky akvizici firmy General Instrument. Tu získala v roce 2000 a nyní vlastní asi 74 procent firmy. Next Level vyrábí telekomunikační zařízení, včetně například širokopásmových modemů. Motorola chce zaplatit za akcii Next Level 1,04 USD, to je prémie asi 14 procent.