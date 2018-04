TELeKONOM: Dividenda od Českého Telecomu nakonec možná nebude...

PRAHA - Akcionáři Telecomu pravděpodobně na zítřejší mimořádné valné hromadě nebudou navrhovat výplatu dividendy. Jelikož dividendová politika není na programu hromady, muselo by o jejím dodatečném zařazení hlasovat 100 procent přítomných akcionářů, dodal. O vysoké dividendě až 100 Kč na akcii se v minulosti hovořilo v souvislosti s výpadkem 55 miliard příjmů za zastavenou privatizaci Telecomu.

Valnou hromadu svolal Fond národního majetku, který v Telecomu drží 51,1 procenta akcií. Akcionáři mají rozhodovat o změnách v představenstvu a dozorčí radě a proberou zprávu o dopadech povodní na hospodaření firmy a zprávu o privatizaci podílu státu.

Ministr Vladimír Mlynář, pod kterého budou od příštího roku spadat telekomunikace, již dříve uvedl, že se stát po neúspěšném prodeji rázně ujme svých akcionářských práv, aby firmu připravil na nový prodej.

Vláda se začátkem prosince rozhodla privatizaci zastavit na doporučení privatizačního poradce JP Morgan. Kupující Deutsche Bank se totiž nedokázala dohodnout s minoritním akcionářem TelSource (27 procent), který tak mohl na základě smlouvy se státem prodej zablokovat.

PRAHA - Bývalý generální ředitel Českého Telecomu Přemysl Klíma včera odstoupil z představenstva společnosti, kde dosud působil jako místopředseda. Představenstvo Klímu z funkce generálního ředitele odvolalo koncem listopadu kvůli neúspěšné privatizaci firmy. Členství v představenstvu se rozhodl ukončit i člen výkonného výboru FNM Jan Škurek, řekl mluvčí firmy Vladan Crha.

Změny v devítičlenném představenstvu a tedy zřejmě i doplnění orgánu má na programu mimořádná valná hromada firmy svolaná na zítřek na popud FNM. Hromada má na programu i změny v dozorčí radě, projednání zprávy o neúspěšné privatizaci a vlivu srpnových povodní na hospodaření firmy.

Klíma stál v čele Telecomu od poloviny července 1999, krátce předtím jej do představenstva nominoval Fond národního majetku. Ten také inicioval jeho odvolání z ředitelského postu. Klíma podle FNM privatizaci firmy špatně připravil.

Škurek vede na FNM odbor strategických privatizací a v představenstvu Telecomu byl od letošní červnové valné hromady. FNM v Telecomu drží 51procentní podíl, který se neúspěšně pokusil tento rok prodat konsorciu Deutsche Bank a TDC. Dalších 33,5 procenta ovládají firmy KPN a Swisscom sdružené v konsorciu TelSource.

LONDÝN - Generální ředitel mobilní společnosti Vodafone Group Plc Chris Gent se rozhodl odejít v červenci příštího roku ze své pozice. Kormidlo největší mobilní společnosti v Evropě převezme současný šéf americké Accel-KKR Telecom Arun Sarin, informovala včera společnost.

Gent působil ve funkci od roku 1997. V té době tržní hodnota firmy činila 7,5 miliardy liber, během jeho působení však vzrostla až na současných 77 miliard liber (123 miliard USD). Mezi Gentovy úspěchy se řadí odvážná akvizice německého konglomerátu Mannesmann v roce 2000 formou výměny akcií v hodnotě 180 miliard eur. Ta patří mezi největší svého druhu na světě.

Sarin již jednou ve vedení Vodafonu působil. Dříve zastával výkonnou funkci v AirTouch Communications, kterou agresivní Vodafone koupil. Accel-KKR je komunikační společností vlastněnou firmami Accel Partners a Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Některé investory zpráva překvapila a akcie společnosti reagovaly okamžitým poklesem o tři procenta. Telekomunikační analytik Bank of America Damien Maltarp vyjádřil pochyby, zda oznámení o Gentově odchodu přišlo ve správný čas. "Je šéfem jedné z největších společností na světě, získal určitou důvěryhodnost a Vodafone vykazuje dobré výsledky, tak proč rezignuje v době, kdy jsou věci v pořádku? Obávám se, že ví něco, co nevíme my."

CLINTON (USA) - Ze správní rady americké telekomunikační společnosti WorldCom včera odstoupilo šest členů. V radě tak zůstali jen tři její členové, kteří tam byli dosazeni nedávno, a nově zvolený předseda správní rady Michael Capellas. Z firmy už minulý týden odešel jeden z ředitelů.

Šest členů správní rady, kteří se rozhodli odejít, ve firmě působili v době, kdy sbírala jeden problém za druhým. WorldCom kvůli účetním skandálům nakonec vyhlásil bankrot. Capellas přišel do firmy hlavně proto, aby obnovil důvěru investorů a zaměstnanců podniku.

"Pro všechny z nás je teď vhodné odstoupit z funkce ředitele a dát (Capellasovi) příležitost pokračovat v procesu, který jsme zahájili a který má vést k zásadním reformám a nejlepšímu způsobu řízení," píše se ve sdělení členů rady. Někteří z nich mají úzké vazby na bývalého výkonného ředitele Bernarda Ebberse.

Bývalý šéf WorldComu odstoupil v dubnu, kdy se začaly vršit problémy. Mimo jiné se zjistilo, že firma schválila Ebbersovi soukromou půjčku kolem 408 milionů dolarů a po rezignaci mu také vyplatila štědré odstupné.