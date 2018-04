TELeKONOM: Deutsche Telekom švindluje, tvrdí Brusel...

BRUSEL - Evropská komise v úterý obvinila Deutsche Telekom, že zneužívá své dominantní pozice na trhu a požaduje od svých konkurentů za připojení na místní linky vyšší poplatky než od vlastních předplatitelů. Tím podle Komise

odrazuje nové společnosti od vstupu na trh.

Úterní rozhodnutí Komise je zatím posledním ve snaze plného otevření telekomunikačního trhu v Evropě. Nedávno vystoupila Komise proti internetové divizi France Télécom Wanadoo a nizozemské KPN.

Komise dodala, že vyšetřování Deutsche Telekom bylo zahájeno po stížnosti od hlavních konkurentů německého giganta Mannesmannu a Arcoru, dceřinných společností britské Vodafone, a regionálních společností.

EK uvádí, že poslala Deutsche Telekom formální seznam námitek a společnost tak bude mít možnost se vyjádřit k problému v průběhu vyšetřování. Podle Komise německý operátor současným nepříznivým rozpětím mezi cenami pro maloobchodní předplatitele a velkoobchodními cenami za připojení pro konkurenční společnosti odrazuje konkurenty od vstupu na trh. Zatím však EK nepočítá, že by Deutsche Telekom pokutovala.

Deutsche Telekom odmítá obvinění EK a považuje je za neoprávněné. Podle mluvčí firmy velkoobchodní ceny za připojení na místní linky byly schváleny německým regulačním úřadem, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Největší provozovatel kabelové televize v ČR UPC Česká republika od května zlevnila zápůjčku samostatných přístupových karet na odběr digitální satelitní služby UPC Direct. Zatímco dříve musel majitel satelitního přijímacího zařízení složit vratnou zálohu 2000 Kč, nyní podle mluvčího Františka Maliny UPC vyžaduje jen 900 Kč.

Podle Maliny tak chce společnost zvýhodnit pronájem samotné karty oproti standardnímu prodeji, kdy zákazník za zálohu 2000 Kč získává celé přijímací zařízení. Se zlevněním pronájmu karty přišla společnost zhruba dva měsíce poté, co vůbec poprvé umožnila pronájem samostatných karet, ovšem za cenu, která se rovnala pronájmu celého zařízení. Snížením ceny karty tak UPC zpřístupní kabelovou televizi bez kabelu rostoucímu počtu majitelů satelitních přijímacích zařízení, kteří mají zájem o kabelové programy a zároveň se

nechtějí vzdát možnosti využívat své, dříve pořízené technické vybavení, řekl Malina.

Zákazník bude mít kartu zapůjčenu po celou dobu, kdy bude předplatitelem služby UPC Direct. Po skončení smluvního vztahu formou výpovědi bude muset kartu vrátit. Přístupové karty na UPC Direct jsou zatím k dostání ve 107

autorizovaných prodejnách. V případě odběru samostatné karty musí zákazník prokázat nejméně dvěma doklady svou totožnost, zaplatit vratnou zálohu 900 Kč a aktivační poplatek 500 Kč. Dále platí pravidelné poplatky, které se pohybují od 512 Kč měsíčně podle objednané nabídky. Ušetří tak poplatek za montáž, která se platí v případě odběru kompletu nabízeného UPC.

UPC ČR je tuzemských největším provozovatelem kabelových sítí s 380 000 domácností připojených na kabelovou televizi.

TOKIO - Největšímu mobilnímu operátorovi v Japonsku NTT DoCoMo klesl v uplynulém fiskálním roce, který skončil v březnu, čistý zisk o 99,8 procenta na 862 milionů jenů (6,7 milionu USD). Výsledek je však příznivější než původní odhad firmy, který počítal kvůli vysokému odpisu jmění v zahraničí se

ztrátou 36 miliard JPY, uvádí se v prohlášení.

Odpisy byly spojeny převážně s poklesem hodnoty podílů v mobilních společnostech v zahraničí. Díky 59procentnímu podílu na domácím trhu však provozní zisk společnosti za loňský fiskální rok stoupl o 29 procent na jeden bilión jenů. Tržby se zvýšily o 10,4 procenta na 5,7 bilionu JPY.

V letošním fiskálním roce však DoCoMo počítá s opětným oživením a čistý zisk by se měl prudce zvýšit na 511 miliard JPY, což by byl nejvyšší zisk od roku 1998, kdy začaly být veřejně obchodovány akcie společnosti. Příjmy však mají stoupnout pouze o 3,9 procenta a provozní zisk o pět procent. Příčinou nízkého odhadu je podle společnosti to, že trh v Japonsku je již nasycen

a růst se tak zastavuje.

NTT DoCoMo loni na podzim jako první zavedla mobilní služby třetí generace. Do konce března 2003 firma počítá, že nová služba bude mít 1,38 milionu uživatelů, když na konci letošního března počet uživatelů činil 89 000, napsala agentura Reuters.

MILÁN - Čistý zisk společnosti Telecom Italia vzrostl v prvním čtvrtletí o 86,8 procenta na 721 milion eur především díky prodeji 11procentního podílu ve francouzském mobilním operátorovi Bouygues Télécom. Oznámila to včera firma, ale dodala, že její zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací(EBITDA) mírně klesl na 3,27 miliardy eur z předchozích 3,29 miliardy.

Bez zahrnutí jednorázových příjmů vzrostl čistý zisk společnosti o 31 procent na 382 milionů eur a tržby se zvýšily o 1,9 procenta na 7,27 miliardy eur. Firma dále uvedla, že její dluh klesl o 1,3 miliardy na 20,6 miliardy eur.

Mobilní divize Telecom Italia Mobile v pondělí oznámila, že její EBITDA vzrostl o 3,7 procenta na 1,22 miliardy eur. Tržby divize stouply o 4,3 procenta na 2,498 miliardy eur a čistý zisk se zvýšil o 130 procent na 918 milionů eur, napsala agentura Reuters.