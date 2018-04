TELeKONOM: Deutsche Telekom slaví, poprvé za dva roky je v zisku...

BONN - Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom skončil v prvním čtvrtletí s čistým ziskem poprvé od druhého čtvrtletí předminulého roku. Jeho provozní ziskovost přitom růstem o 18 procent překonala očekávání analytiků. Společnost včera oznámila, že za čtvrtletí vytvořila čistý zisk 0,85 miliardy eur po ztrátě 1,8 miliardy eur ve stejném období minulého roku. Zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) stoupl na 4,5 miliardy eur z loňských 3,87 miliardy a o čtvrt miliardy překonal průměrné odhady analytiků, dotázaných agenturou Reuters.

Tržby největšího evropského telefonního operátora dosáhly 13,6 miliardy eur. Skončily tak mírně pod průměrným odhadem 13,74 miliardy. Čistá zadluženost podniku klesla proti předchozímu čtvrtletí o 4,8 miliardy na 56,3 miliardy eur. Telekom pod vedením nového generálního ředitele Kai-Uwe Rickeho slíbil snížit jeden z nejvyšších dluhů v telekomunikačním sektoru do konce roku na 50 až 53 miliard eur.

Telekom pro celý letošní rok předpokládá zisk EBITDA v rozpětí 17,2 až 17,7 miliardy eur. U mobilní divize T-Mobile čeká zvýšení zisku o více než 20 procent na 1,5 miliardy eur.

BRATISLAVA - Větší ze dvou mobilních operátorů na slovenském trhu, společnost Orange Slovensko, hospodařil v prvním čtvrtletí se ziskem před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) 1,66 miliardy slovenských korun, což je o 41 procent více než ve stejném období loňska.

Čistý zisk se meziročně zvýšil o 11 procent na 632 milionu Sk. Celkový obrat za první tři měsíce roku vzrostl o 26,8 procenta na 3,81 miliardy korun. Ke konci března evidovala společnost 1,77 milionu aktivních zákazníků. To je proti stejnému období minulého roku nárůst o více než 335 000 klientů.

PRAHA - Nejmladší tuzemský operátor Český Mobil zavedl nový tarif, který umožní volat až čtyřem členům rodiny na jeden společný účet za nižší ceny. Firma to oznámila na včerejší tiskové konferenci. Volání na společný účet, ale ne za výhodnější cenu, nabízí i T-Mobile u služby Partner.

Služba pod názvem Moje rodina je určena pro jednoho nebo dva dospělé a maximálně dvě děti, kteří nemusejí být příbuzní. Dospělí musejí mít jeden z tarifů nové generace, tedy Řekni mi, Povídej nebo Nezavěšuj. Děti používají speciální tarif Junior, který lze aktivovat pouze s touto službou.

Za tarif Junior budou zákazníci platit 52,5 Kč měsíčně. Aktivace každého nového čísla do skupiny vyjde na 105 korun. Český Mobil ovládá přes společnost ClearWave kanadská TIW. Firma měla koncem března 1,27 milionu zákazníků.



PRAHA - České dráhy by měly do 25. května vybrat v tendru dodavatele mobilní sítě GSM-R pro komunikaci lokomotiv a pozemního personálu. Dráhy již jednou dodavatele vybraly, ale antimonopolní úřad soutěž loni v létě zrušil. Řekl to mluvčí Petr Šťáhlavský. Podle informací agentury ČTK se soutěže účastní, stejně jako minule, dva zájemci.

Minulý tendr vyhrálo konsorcium AŽD a Kapsch, ale druhý účastník, německý Siemens, výsledky napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vítěz totiž například navrhl o 20 procent vyšší cenu než druhý zájemce a navíc ani technologii nevyrábí.

Zatímco původně podnik počítal s ověřovacím provozem v roce 2002, rozjede pilotní projekt až v únoru příštího roku. Testování by mělo v té době začít mezi Prahou a Kolínem a ve druhé etapě, v červnu 2004, mezi Prahou a Děčínem. Rozsah další výstavby má být upřesněn na základě vyhodnocení pilotního projektu a podle finančních možností. Dráhy rozpracovaly několik variantních řešení postupné výstavby. Prioritou je pokrytí tratí prvního a druhého železničního koridoru Děčín - Břeclav a Bohumín - Břeclav, včetně jejich propojení v úseku Česká Třebová - Přerov.

České dráhy si již loni na projekt vzaly úvěr 250 milionů korun. GSM-R je plně kompatibilní s podobnými systémy železniční komunikace budovanými po celé Evropě. V budoucnu jej budou moci využít i mobilní operátoři pro zlepšení pokrytí signálem v železničních spojích.



PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile zvýšil v prvním čtvrtletí čistý zisk o 20 procent na jednu miliardu korun. Celkové tržby se proti stejnému období minulého roku zvýšily o desetinu na 5,7 miliardy korun. Výsledky podle mezinárodních účetních standardů oznámila firma na dnešní tiskové konferenci.

Počet zákazníků firmy se meziročně zvýšil o 17 procent na 3,55 milionu lidí. Od začátku roku narostl o 40 000 lidí, což bylo nejméně na trhu. Společnost zvýšila provozní zisk EBITDA o 16 procent na 2,8 miliardy korun. Meziroční nárůst zaznamenala firma i v počtu protelefonovaných minut a odeslaných SMS. Zákazníci společnosti protelefonovali za první čtvrtletí 807 milionů minut, což je o 19 procent více než loni. O 27 procent na 413 milionů se zvýšil počet odeslaných SMS.

Podle finančního ředitele Otakara Krále bude v letošním roce křivka tržeb spíše klesat. Obdobný trend firma očekává i u zisku. Impuls k růstu tržeb očekává od příchodu nových datových služeb. Téma výplaty dividend bude podle jeho mínění aktuální zhruba za dva roky. T-Mobile zvýšil počet tarifních zákazníků meziročně o 48 procent na 721 tisíc. Počet uživatelů předplacených karet Twist se zvýšil o 11 procent na 2,829 milionu. V prvním čtvrtletí však firmu zároveň opustilo 1,4 procenta zákazníků, což je proti loňsku dvojnásobek.

Konkurenční Eurotel zvýšil v prvním čtvrtletí počet zákazníků přibližně o 60 000 na 3,95 milionu lidí. Čistý zisk stoupl o devět procent na 1,64 miliardy korun a tržby stagnovaly na 6,8 miliardy korun. Nejmenší tuzemský mobilní operátor Český Mobil zvýšil v prvním čtvrtletí výnosy ze služeb o 48 procent na 2,25 miliardy Kč, ale stále hospodařil se zhruba stomilionovou provozní ztrátou. Společnost zvýšila počet zákazníků své sítě Oskar o 90 800 na 1,27 milionu.