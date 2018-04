TELeKONOM: Deutsche Telekom prosí banky: "Neprodávejte...

BONN - Německý telekomunikační obr Deutsche Telekom oslovil šest velkých investičních bank (které spravují značnou část jeho akcií) s příslibem významných budoucích zakázek, pokud se tyto instituce zaváží neprodávat jeho akcie ve velkém. DT sice bankám nenabídl žádný specifický prokjekt, dal však najevo, že pokud banky jeho žádosti vyhoví, stanou se "žádoucími obchodními partnery". Tah DT přichází poté, co Deutsche Bank minulý týden prodala akcie DT v hodnotě 890 milionů amerických dolarů, v důdledku čehož poklesla cena akcií DT na burze. Šéf DT Ron Sommer prodej kritizoval jako "vážnou profesionální chybu" ze strany vedení Deutsche Bank.

FRANKFURT - Americká společnost VoiceStream, která je součástí mobilní divize německého giganta Deutsche Telekom, zvýšila svoji ztrátu ve druhém čtvrtletí o 118 procent na 575 milionů dolarů ve srovnání s 264 miliony ve stejném období loňského roku. Společnost dále uvedla, že její tržby vzrostly o 79 procent na 817 milionů dolarů z loňských 456 milionů. VoiceStream je šestým největším provozovatelem sítí mobilních telefonů ve Spojených státech. Deutsche Telekom na získání firmy VoiceStream vynaložil 24,9 miliardy dolarů, a to 20,7 miliardy USD v akciích a 4,2 miliardy v hotovosti, napsala agentura Reuters.

TOKIO - Japonský výrobce spotřební elektroniky Pioneer Corp. včera oznámil, že se stahuje z výroby mobilních telefonů stejně jako jeho hlavní konkurent Victor Co. of Japan Ltd. (JVC). Obě firmy potvrdily, že zastavují výrobu mobilních telefonů. Opustit aktivity v oblasti mobilních telefonů společnosti donutil jejich slabý prodej. Pioneer se podle listu rozhodl nevyvíjet mobilní telefony třetí generace, u kterých vysoká rychlost přenosu dat umožňuje uživatelům připojení na internet a příjem videa a hudby. JVC, ve které 52,4 procenta vlastní Matsushita Electric Industrial, potvrdila, že zastavila výrobu modelů pro služby PHS (personal handyphone system) a pozastavila také další vývoj. JVC se však nehodlá zcela vzdát aktivit v oblasti mobilních komunikací, ale přehodnotí své výrobkové linie. Japonskému trhu mobilních telefonů dominují elektronický gigant NEC Corp. a Matsushita Communications Industrial, kteří jsou hlavními dodavateli největšího mobilního operátora v zemi NTT DoCoMo. Pioneer vstoupil na trh v roce 1994 a v současnosti vyrábí pouze jeden model pro třetího mobilního operátora v zemi J-Phone. JVC od roku 1995 představil sedm modelů telefonů PHS, což je omezenější městská verze běžných mobilních telefonů, poslední nový výrobek však představil v roce 1999, napsala agentura Reuters.

LITTLE ROCK (Arkansas, USA) - Americký poskytovatel komunikačních služeb Alltel Corp. učinil nabídku na koupi svého konkurenta CenturyTel Inc. za devět miliard USD včetně přijetí dluhu. Ten však nabídku odmítl, informovaly včera obě společnosti v oddělených prohlášeních. "Není zde důvod k dalšímu zvažování již dříve odmítnutého návrhu," prohlásil CenturyTel, který odmítl nabídku na koupi od Alltel již jednou. Navrhovanou fúzí by vznikla komunikační společnost se 7,2 milionu mobilních klientů, 4,4 milionu zákazníků v oblasti pevného spojení a příjmy kolem deseti miliard USD. Alltel nabídl za CenturyTel 5,9 miliardy USD a rozhodl se přijmout také dluh dluh v hodnotě 3,1 miliardy USD. Předseda a výkonný ředitel Alltel Joe Ford dodal, že spojení by umožnilo společnosti pokračovat v růstu jejich podílu na trhu a mohlo by vést až k dominantnímu postavení poskytovatele telekomunikačních služeb ve venkovských oblastech. Nevyjádřil se však k odmítnutí nabídky od CenturyTel ani k tomu, zda Alltel učiní nabídku přímo akcionářům. CenturyTel vykázal v druhém čtvrtletí letošního roku příjmy 518,9 milionu USD. Tržby Alltelu ve stejném období činily 1,92 miliardy USD.