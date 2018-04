TELeKONOM: Deutsche Telekom prodal 100 miliónů akcií T-Online...

FRANKFURT - Telekomunikační společnost Deutsche Telekom včera prodala 100 miliónů akcií své internetové odnože T-Online, což tvoří zhruba osm procent akcií. Firma za ně chtěla původně získat šest eur za kus, nakonec se jí však podařilo cenné papíry prodat za cenu 6,10 eura.

Akcie od telekomu koupili institucionální investoři, kteří tak Deutsche Telekomu pomohli snížit zadlužení. Prodej akcií neměl jiný cíl než alespoň částečně snížit obrovský dluh, s kterým se největší evropský provozovatel pevných linek v současné době potýká.

Výtěžek z prodeje akcií je prvním krokem ke snížení zadlužení pod vedením nového šéfa. Tím je Kai-Uwe Ricke, který ve funkci nahradil bývalého výkonného ředitele Rona Sommera. Ten se funkce výkonného ředitele Deutsche Telekom vzdal v červenci, kdy ustoupil tlaku akcionářů, toužících po jeho odvolání.

Akcie Deutsche Telekom kvůli obrovskému zadlužení delší dobu výrazně oslabovaly. Na dnešní úspěšný prodej ale reagovaly růstem a dostaly se přes 13 eur. Tržní kapitalizace tak rázem poskočila o více než 4,5 miliardy eur a kurs je nejvyšší od května. Deutsche Telekom má dluhy kolem 64 miliard eur, chtěl by je ale do konce příštího roku snížit asi na 50 miliard.

PRAHA - Vláda včera rozhodla o definitivním zastavení prodeje 51,1 procent akcií Českém Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC. Ministři tak rozhodli na doporučení privatizačního poradce JP Morgan poté, co se kupec nedohodl na podmínkách odkupu akcií minoritního akcionáře TelSource. Na tiskové konferenci to uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka.

Vláda uložila ministrům financí, dopravy a informatiky, aby do konce ledna 2003 předložili nový návrh prodeje Telecomu. Podle Sobotky si příprava nového prodeje vyžádá delší období než rok. Vláda zároveň pověřila Fond národního majetku, aby ukončil spolupráci s privatizačním poradcem.

Prodej ztroskotal na požadavku vlastníka 27 procent akcií TelSource získat za svůj podíl cenu srovnatelnou s 55 miliardami Kč za 51 procent státu. Deutsche Bank však na vyplacení konsorcia neměla dostatek peněz a nabídla cenu nižší. Stát a TelSource přitom mají od poloviny roku 2001 tříletou dohodu o společném postupu při prodeji. Dohoda garantuje srovnatelnou cenu či participaci jedné strany při prodeji akcií druhé.

"Deutsche Bank nepředložila pravděpodobně realistický model celé transakce. Ten model nebyl realistický právě proto, že nepočítal s požadavky TelSource a s velmi silnou pozicí, kterou TelSource v privatizačním procesu má," vysvětlil Sobotka.

Vláda se včera zatím nezabývala dodatečnými návrhy JP Morgan, jak dál v prodeji pokračovat. Ty obsahovaly možnost využití akciových derivátů či zástavního práva za akcie. JP Morgan rovněž nabídla státu poskytnutí půjčky ve výši prodejní ceny do doby prodeje Telecomu. "Rolí poradce není plnit roli nabyvatele," uvedl Sobotka.

JP Morgan nyní přijde o prémii, kterou by získala za úspěšný prodej. Ta se podle odhadů odborníků mohla pohybovat až do 1,5 procenta prodejní ceny.

TOKIO – Již dvakrát odložil japonský mobilní operátor J-Phone komerční spuštění své sítě třetí generace. Tentokrát by to však již mělo vyjít, síť bude k využívání nabídnuta zákazníkům do měsíce. Vodafone, který vlastní podíl v J-Phonu, se na provoz japonské sítě dívá jako na dobrý test schopností 3G sítí. Podle výsledků pak bude uvažovat o spuštění sítě v Británii.

Operátor J-Phone je v Japonsku až třetí, také síť 3G spouští až po prvních dvou. Oproti nim by chtěl hned po spuštění sítě nabízet jejím zákazníkům i mezinárodní roaming. Analytici však předpokládají, že zájem o 3G bude stejně velmi nízký. Ukazují to i výsledky NTT DoCoMo, které spustilo síť třetí generace jako první a nyní nabízí videotelefony a rychlý přístup k internetu. Do konce března by NTT chtělo mít 320 tisíc uživatelů 3G sítě, i když původně počítalo se čtyřnásobným zájmem zákazníků. Velkým problémem jsou stále telefony. Jejich výdrž je totiž dost omezená – videotelefon například nevydrží déle než den v pohotovosti, používání ho vybije ještě mnohem rychleji.

PAŘÍŽ

– France Telecom se dohodl na odkoupení dluhů německého mobilního operátora Mobilcom ve výši 6,1 miliard eur. Jde o součást plánu na záchranu německého operátora. France Telecom tak chce pokrýt bankovní půjčky společnosti Mobilcom a dluhy, které má vůči dodavatelům – Nokii a Ericssonu. Za půjčky zaplatí svými nově vydanými akciemi v ceně 46,7 dolarů za jednu. France Telecom tak udělal první krok ve snaze zachránit zadluženého německého operátora, o jehož budoucnost se začínali strachovat všichni akcionáři.