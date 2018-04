TELeKONOM: Deutsche Telekom odstoupil z tendru o Český Telecom...

- Německá společnost Deutsche Telekom opustila tendr na 51 procent státních akcií ČeskéhoTelecomu, řekly včera agentuře Reuters informované zdroje z odvětví. Závazné nabídky, které měly být do dnešního večera předány privatizačnímu poradci, budou asi mnohem nižší, než si představuje vláda, a tak je podle analytiků pravděpodobné odložení prodeje na podzim.

"Máme zprávy, že Deutsche Telekom nabídku nepředloží," řekl jeden ze zdrojů, blízký nabídkovému procesu. Němci tak odešli z konsorcia, zahrnujícího ještě americkou investiční firmu Blackstone Group a zvláštní investiční pobočku Deutsche Bank, a k jiné skupině se připojit nehodlají.

Ve hře tak podle všeho zůstává mobilní operátor Orange ze skupiny France Télécom a podle některých zdrojů ještě jeden evropský operátor. O koupi majority v Telecomu se původně zajímalo osm potenciálních kupců. "Dal bych této privatizaci šanci 50 ku 50. Je zde stále řada překážek a vláda moc nespěchá s jejich řešením," řekl jeden z informovaných bankéřů.

Důvodem toho, že Deutsche Telekom opustil plány na expanzi v České republice, je jeho vysoká zadluženost a zvýšený tlak akcionářů na omezení výdajů. Minulý týden musel německý podnik snížit dividendu za loňský rok o 40 procent.

Stát za svých 51,1 procenta akcií v Českém Telecomu požaduje minimálně 80 miliard korun, odborníci však současnou cenu odhadují na 60 až 65 miliard Kč. Premiér Miloš Zeman řekl, že vláda v případě nižší nabídky prodej odloží. Rozhodnutí by mělo padnout 10. dubna. Státní podíl možná bude prodán společně s 27 procenty akcií,které vlastní v Českém Telecomu konsorcium TelSource nizozemské KPN a švýcarské Swisscom. Obě firmy chtějí v principu svůj podíl prodat, ještě se však nerozhodly, zda to bude právě kupci vybranému vládou.

Investorská konsorcia jsou v této fázi podle bankéřů stále ještě dosti nestabilizovaná. Hlavní slovo v nich při absenci zájmu strategických investorů hrají investiční firmy, které však musí na svou stranu získat strategického partnera v podobě nějakého telekomunikačního operátora.

Orange například hovoří se všemi potenciálními zájemci, před uzavřením exkluzivní dohody však není připraven připojit se definitivně k jediné straně. Swisscom zase neví, zda bude stát na straně prodeje nebo koupě a jednal o možné nabídce s firmami CVC Capital Partners a Spectrum Equity Partners.

HAAG - Nizozemský telekomunikační úřad OPTA stanovil nová pravidla, s jejichž pomocí přinutí telekomunikační firmy KPN a Vodafone snížit poplatky při volání z pevné linky do sítí mobilních operátorů. Další zpřísnění ale úřad plánuje na rok 2003, uvedla agentura Reuters.

"Každý operátor si dnes stanovuje vlastní sazby za propojení a nepodléhá přísným zákonům konkurence. To vedlo k tomu, že sazby za propojení jsou u nizozemských mobilních operátorů mnohem vyšší než v jiných evropských zemí, které si (v tomto segmentu trhu) vedou nejlépe," píše se ve zprávě úřadu OPTA.

V souladu s novými pravidly tak budou muset firmy KPN Mobile a nizozemská odnož britské firmy Vodafone do konce letošního roku snížit propojovací poplatky minimálně o 32 procent. Poplatky si za každou minutu určuje mobilní operátor, který vybírá peníze za to, že přijme hovor z pevné sítě.

Už v květnu tak budou muset KPN a Vodafone snížit poplatek za minutu propojení ze současných 18,39 na maximálně 15,49 centu. Do prosince ale poplatek za minutu propojení nesmí přesáhnout 12,57 centu. Horší časy operátorům zřejmě nastanou v příštím roce, na kdy OPTA plánuje zavést nový systém. Na jeho základě budou totiž ceny za propojení muset zhruba odpovídat vynaloženým nákladům.

Další mobilní operátoři Ben, Dutchtone a Telfort budou muset do května snížit poplatky na 18,11 centu za minutu propojení, a maximálně na 16,14 centu do konce prosince. OPTA totiž tvrdí, že největší operátoři vynaložili méně peněz na investice do licencí na provozování služeb třetí generace, a proto musejí propojovací poplatky snížit výrazněji.

PRAHA - Na polovinu letošního roku odložil Český Telecom zahájení komerčního poskytování služby ADSL, která umožní zrychlení přístupu na internet přes telefonní linku. Na dnešní tiskové konferenci to řekl generální ředitel Přemysl Klíma. Původně Telecom plánoval podle neoficiálních informací ADSL uvést již během dubna.

Firma službu testovala od loňského července ve zkušebním provozu, kterého se účastnili zájemci z osmi vybraných pražských lokalit. Pilotní projekt skončil v prosinci.

Technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) používá standardní telefonní linky pro vysokorychlostní datovou komunikaci. Domácnosti tak budou moci používat běžnou linku k připojení na internet rychlostí několika stovek kilobitů za sekundu. Tradiční modemy přitom jsou schopny dosáhnout rychlosti maximálně 56 kilobitů za sekundu. V budoucnu ADSL nabídne i spektrum multimediálních služeb včetně přenosů digitální televize.

MOSKVA - Čistý zisk ruské telekomunikační společnosti Rostelekom loni vzrostl na 2,23 miliardy rublů (71,68 milionu dolarů) z předchozích 810 milionů. Oznámila to včera firma s tím, že její tržby stouply o 14 procent na 19,23 miliardy rublů z 16,87 miliardy v roce 2000.

Zisk před zdaněním se téměř zdvojnásobil na 4,11 miliardy rublů z předloňských 2,17 miliardy. Výsledky společnosti byly sestaveny podle ruských účetních standardů, které se výrazně liší od norem používaných v západních zemích. Společnost zveřejňuje rovněž výsledky podle mezinárodních účetních standardů (IAS), tyto údaje jsou však obvykle k dispozici mnohem později. Podle analytiků umožňují výsledky podle IAS přesnější hodnocení finanční pozice firmy, zatímco údaje podle ruských norem pouze naznačují trendy, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Český Telecom by mohl vyplatit z loňského zisku 6,07 miliardy Kč ( o čtyři procenta nižšího než v roce 2000) dividendu. O tom, jak bude se ziskem naloženo, však rozhodnou akcionáři a vedení firmy nebude žádné řešení navrhovat, uvedl na včerejší tiskové konferenci generální ředitel Přemysl Klíma. "Určitě tam je nějaký prostor pro výplatu dividendy," uvedl.

Podle Klímy je otázka výplaty dividend při probíhající privatizaci citlivá a management se vyjádří až k návrhu akcionářů. Valná hromada, která o rozdělení zisku rozhodne, se sejde v červnu.

Výplata vysoké dividendy je také stále jednou z možností jak snížit vlastní jmění. Další možností jsou podle finančního ředitele Juraje Šedivého investice. Telecom je s poměrem 18 procent čistého dluhu na vlastní kapitál jednou z nejméně zadlužených firem v oboru. Úvěry představují zhruba 27 miliard korun.

Telecom měl na konci loňského roku 3,842 milionu telefonních stanic, což představuje 253 telefonů na zaměstnance. Firmu vlastní z 51 procent stát, který svůj podíl v současnosti prodává spolu s vlastníkem 27 procent, konsorciem TelSource.