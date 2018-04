TELeKONOM: Deutsche Telekom nabízí miliardu eur...

FRANKFURT - Německá společnost Deutsche Telekom nabídla akcionářům největšího polského mobilního operátora PTC jednu miliardu eur za zbývajících 51 procent akcií, které dosud nevlastní. Oznámil to včera finanční ředitel firmy Karl-Gerhard Eick s tím, že nabídka byla učiněna polské rozvodné společnosti Elektrim a francouzské mediální skupině Vivendi Universal.

Eick dále uvedl, že tato nabídka nebude nijak doplněna, a dodal, že její platnost potrvá do 5. září. Platba by podle Eicka byla uskutečněna v prvním čtvrtletí příštího roku a nezměnila by plán společnosti na snížení dluhu na 50 až 53 miliard eur. Společnost Deutsche Telekom již nyní vlastní 49 procent akcií operátora PTC, jenž měl podle Eicka na konci června 5,6 milionu klientů a za letošní rok by měl vykázat čistý zisk 100 milionů eur, napsala agentura Reuters.

Společnost PTC tento měsíc oznámila, že v samotném druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 121 milionů zlotých (31,1 milionu USD) z loňských 13 milionů. PTC pomohlo zpevnění zlotého, které snížilo náklady splácení zahraničního dluhu. Provozní zisk zůstal bez větší změny na 269 milionech PLN. Tržby společnosti se zvýšily o 17 procent na 1,4 miliardy zlotých. Zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA), klíčový ukazatel schopnosti splácet dluh, však klesl o 1,6 procenta na 502 milionů PLN.

VARŠAVA - Čistý zisk polského mobilního operátora Polkomtel se ve druhém čtvrtletí letošního roku více než zdvojnásobil na 214 milionů PLN (53,49 milionu USD). Za nárůstem stály nižší finanční náklady a silnější zlotý, vyplývá z včerejšího prohlášení.

Příjmy mobilní společnosti stouply o 11,7 procenta na 1,29 miliardy PLN. Zisk před zdaněním, odečtením úroků a odpisy (EBITDA), klíčové měřítko provozní ziskovosti firem, se zvýšil o 5,7 procenta na 509 milionů zlotých.

Polkomtel měl na konci června 4,79 milionu předplatitelů. Firma tak včera potvrdila dřívější zprávu, ve které uvedla, že podle počtu klientů ji na třetí pozici odsunul Centertel, divize dominantní polské telekomunikační společnosti TPSA. Již od roku 1996, kdy Polkomtel zahájil svoji činnost, však firma tvrdí, že jejím zájmem není usilovat o přední pozici na trhu podle počtu zákazníků, ale růst ziskovosti.

Mezi akcionáře společnosti patří britský mobilní operátor Vodafone, dánská telekomunikační společnost TDC a polské průmyslové firmy KGHM a PKN. Místní akcionáři však mají zájem své podíly prodat a za možného zájemce o podíly je označován Vodafone, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Šéf komerční divize GTS David Duroň, náměstek pro obchod a marketing České pojišťovny Roman Stupka a dřívější finanční ředitel Eurotelu Michal Heřman údajně míří do vedení Českého Telecomu. Agentuře ČTK to sdělil zdroj, který si nepřál být jmenován. Mluvčí Telecomu Vladan Crha informaci nechtěl potvrdit.

Stupka se má podle zdroje stát obchodním ředitelem, Duroň by měl šéfovat marketingu a Heřman by měl být ředitelem pro restrukturalizaci a privatizaci. Duroň se k informaci nechtěl vyjádřit, reakci dalších dvou manažerů se ČTK nepodařilo získat. Změny ve vedení společnosti avizoval nový generální ředitel firmy Gabriel Berdár již v polovině července, kdy firma začala měnit organizační strukturu. V rámci reorganizace by měl Telecom zredukovat počet řídících úrovní ze zhruba deseti na polovinu.

Klíčové změny mají skončit v září. Do září by také mělo vedení firmy vybrat dva nové členy pětičlenného představenstva. Tam nyní vedle Berdára sedí viceprezident pro finance Juraj Šedivý a viceprezident pro sítě Petr Slováček. Dočasně zde zasedá i auditorka Hana Doležalová, která však má orgán opustit. Cílem změn má být větší orientace firmy na potřeby zákazníků a snaha o větší flexibilitu řízení. Firma přejde z divizního na tzv. maticové uspořádání se zaměřením na jednotlivé produkty a služby.

Telecom snížil loni počet zaměstnanců o deset procent na 13 717 lidí. V prvním pololetí firma zeštíhlela o dalších téměř 1000 osob a údajně ještě uvažuje o propuštění necelých 2000 zaměstnanců.