TELeKONOM: Deutsche Telekom hlásí dramatické propouštění...

FRANKFURT - Německá telekomunikační skupina Deutsche Telekom sníží do konce roku 2004 počet zaměstnanců o zhruba 22 000 ze současných 260 000. Prohlásil to generální ředitel Ron Sommmer v rozhovoru, který o víkendu zveřejnil německý list Bild am Sonntag.

Tato zpráva se objevila poté, co akcie firmy Deutsche Telekom klesly během týdne na rekordní minimum kvůli obavám investorů ohledně realizace jejího plánu na snížení dluhu, který v současnosti činí 67,3 miliardy eur.

Společnost minulou středu oznámila, že její provozní zisk vzrostl v prvním čtvrtletí o pouhých 4,4 procenta na 3,8 miliardy eur. Čistá ztráta skupiny se tak prohloubila na 1,8 miliardy eur z 358 milionů ve stejném období loni. Agentura Moody's navíc ve čtvrtek snížila výhled ratingu jejího dluhu.

Finanční ředitel společnosti Karl-Gerhard Eick v pátek uvedl, že firma v letošním roce očekává rekordní ztrátu 5,5 miliardy eur. Společnost bude podle Eicka ztrátová i v příštím roce, pokud nezíská mimořádné příjmy z uvedení jedné ze svých divizí na akciový trh či z prodeje akciových podílů, napsala agentura

PRAHA - Společnost TMP vyplatí za loňský rok dividendu před zdaněním 221 korun na akcii. Rozhodli o tom akcionáři na řádné valné hromadě. Firma loni vykázala čistý zisk 95,15 milionu Kč, tedy o deset procent méně než v roce 2000, uvedl předseda představenstva Jiří Rebenda. Vedle návrhu na rozdělení zisku akcionáři schválili i roční účetní závěrku za loňský rok a odměny orgánů firmy.

Již v únoru rozhodli akcionáři firmy o výplatě mimořádné dividendy 1711 Kč na akcii. TMP na začátku loňského roku převedly hlavní výrobní část podniku na 100procentní dceřinou společnost Vegacom, kterou na jaře téhož roku prodaly nejmenovanému zahraničnímu fondu rizikového kapitálu. Od dubna 2001 nejsou TMP a Vegacom kapitálově ani personálně propojeny.

TMP se do konce roku 2000 zabývaly integrací a údržbou telekomunikačních sítí, telekomunikačních systémů a privátních sítí, výstavbou potrubních systémů, a podpůrnými činnostmi.

Akcie TMP nejsou od srpna loňského roku veřejně obchodovatelné. Podle posledních dostupných informací je majoritním vlastníkem s téměř 90 procenty akcií společnost Codogan se sídlem na Kajmanských ostrovech.



ATÉNY - Řecký operátor OTE Telecoms nadále zvažuje podání nabídky na převzetí 65procentního podílu v bulharském státním telekomunikačním monopolu BTC. Podle aténského listu Elefterotypia to o víkendu oznámil generální ředitel řecké společnosti.

Společnost OTE již působí na bulharském trhu prostřednictvím mobilní divize Globul, která soupeří s operátory Mobiltel, jenž je vlastněn rakouským konsorciem, a Mobikom, v němž má podíl 49 procent britská firma Cable & Wireless.

Kromě společnosti OTE naznačil o BTC zájem i turecký Turk Telekom. Podle bulharských představitelů patří mezi potenciální uchazeče rovněž China Telecom a maďarská telekomunikační společnost Matáv.

Bulharsko nedávno prodloužilo termín pro podávání nabídek na podíl v BTC o dva týdny do 10. června. Privatizační agentura zdůvodnila tento krok tím, že tak hodlá poskytnout zájemcům možnost provést ve firmě hloubkovou kontrolu.

Privatizace firmy, jejíž monopol v oblasti pevných linek vyprší v roce 2003, proběhne formou dvoukolové soutěže přístupné telekomunikačním firmám i finančním investorům. Vítěz soutěže získá rovněž opci na třetí licenci pro GSM.

Bulharská vláda, která si ve firmě ponechá zlatou akcii, sice nestanovila žádnou minimální cenu, chce však prodejem BTC získat nejméně 100 milionů dolarů. Tato částka ilustruje prudký pokles v telekomunikacích od roku 2000, kdy předchozí vláda odmítla nabízených 610 milionů dolarů za 51procentní podíl v BTC a licenci pro provoz mobilních sítí GSM, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Ceny akcií telekomunikačních firem na londýnské burze budou tento týden pod silným tlakem navzdory snaze tamních operátorů Vodafone a mm02 vylepšit chmurné vyhlídky do nejbližší budoucnosti.

Telekomunikační společnosti budou pod drobnohledem investorů mimo jiné proto, že velké mediální firmy Carlton a Granada tento týden zveřejní výsledky svého hospodaření za upolynulý finanční rok. Pozice mediálních a telekomunikačních společností se na finančních trzích vzájemně silně ovlivňují.

Granada a Carlton se budou snažit investory přesvědčit, že mají na trhu světlou budoucnost i po nedávném krachu jejich společného podniku, digitální televize ITV Digital.

Celkovou náladu investorů zároveň ovlivní také očekávané zveřejnění výsledků velkých obchodních společností jako Sainsbury a Boots. Analytici nečekají optimistické zprávy; velké firmy Woolworth a Marks & Spencer nedostály minulý týden očekávání a celý sektor poklesl o tři procenta.