TELeKONOM: Deutsche Telekom chce prodat divizi informačních technologií...

- Společnost Deutsche Telekom nyní zvažuje prodej divize informačních technologií, aby tak snížila své obrovské zadlužení. Divize má přitom hodnotu od čtyř do šesti miliard eur, zatímco dluhy telekomunikační společnosti jsou více než desetkrát vyšší.

Britský ekonomický list Financial Times napsal, že zástupci firmy o možnosti prodeje jedné z divizí jednali v minulých šesti týdnech, protože Deutsche Telekom se už nemůže příliš spoléhat na to, že uvede na trh akcie své mobilní divize. Do roku 2003 má ale firma za cíl snížit dluh z nynějších 67,3 na 50 miliard eur.

Pokud Deutsche Telekom divizi informačních technologií prodá, bude to znamenat odklon od současné strategie, která se opírá o čtyři pilíře. To je provozování pevných linek, mobilní komunikace a internetu spolu se službami pro podnikovou klientelu, připomíná list.

Jestliže se snaha prodat divizi ukáže jako úspěšná, Deutsche Telekom se může vyhnout hrozbě rozdělení, jaké potkalo například British Telecom. Firma by navíc už nemusela prodávat americkou mobilní odnož VoiceStream, k čemuž se ji teď snaží přinutit řada analytiků.

PRAHA - Nová služba mobilního operátora Český Mobil OskarZóna, která nabízí vývojářům mobilních aplikací možnost vytvářet nové služby sítě Oskar, zaregistrovala během šesti dnů provozu přes 200 zájemců s konkrétními projekty. Řekl to mluvčí společnosti Igor Přerovský.

"Registrujeme již 135 partnerů, kteří prošli prvním schvalovacím kolem, a vedeme s nimi pokročilá jednání," řekl mluvčí Českého Mobilu. Další desítky zaregistrovaných vývojářů první kolo jednání teprve čeká, dodal.

Proces schvalování jednotlivých projektů trvá podle Přerovského několik týdnů. Autoři schválených projektů budou dostávat podíl z tržeb v řádu desítek procent. S vývojáři mobilních aplikací u nás spolupracují všichni tři mobilní operátoři. Například společnost T-Mobile nyní shání odborníky, kteří by jí vyvíjeli hry na mobil podle technologie Java, kterou zatím jako jediná v ČR nabízí. Eurotel zase před několika dny jako první operátor spustil veřejné testování MMS.

OskarZóna se v první fázi týká internetových aplikací dostupných přes mobilní telefon technologií WAP/GPRS. Od třetího čtvrtletí by měl Oskar spouštět aplikace týkající se krátkých textových zpráv, v roce 2003 pak i multimediálních zpráv MMS, které umožňují posílat mobilním telefonem fotografie a zvuky.

Přístup Oskara je podle Přerovského nový v tom, že společnost nastavila základní etické a odborné parametry, které musí aplikace splňovat. "Všem projektům, které tyto základní požadavky splní, pak nabídneme svou síť," dodal. "Ostatní operátoři schvalují jednotlivé projekty zvlášť a většinou mají šanci jen velké subjekty. U nás může aplikaci vytvořit klidně vysokoškolský student," dodal Přerovský.

WASHINGTON - Bývalý finanční ředitel společnosti WorldCom Scott Sullivan chtěl oddálit revizi auditu předtím, než koncem června vyšly najevo machinace s účetnictvím. Uvedla to americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), které došly nové dokumenty od managementu firmy.

Auditorka Cynthia Cooperová, která měla na starosti vnitřní audit, začala zkoumat kapitálové účty a kapitálové výdaje firmy už v květnu. Výsledek auditu měl být sice zveřejněn až ve třetím čtvrtletí, Cooperová ale chtěla zveřejnění uspíšit. Právě v tom se jí Sullivan snažil zabránit.

Cooperová odhalila, že WorldCom pod Sullivanovým vedením chybně účtoval běžné výdaje v objemu 3,85 miliardy dolarů jako dlouhodobé kapitálové investice a od Sullivana chtěla vysvětlení. Ten ji ale 11. června požádal o odklad zveřejnění jejího nálezu, což ale Cooperová odmítla.

WorldCom v posledním červnovém týdnu přiznal "chyby" ve svých účetních knihách, které vedly k zakrytí ztrát kolem 1,22 miliardy dolarů. WorldCom 25. června Sullivana propustil, protože finanční ředitel nebyl schopen své kroky vysvětlit. Následoval prudký pád ceny akcií a firma nyní balancuje na pokraji bankrotu.

TOKIO - Dodávky mobilních telefonů na japonský trh se v květnu snížily meziročně o 28,1 procenta na 3,24 milionu kusů a zaznamenaly tak dvanáctý pokles za sebou. Informovala o tom včera Japonská asociace elektroniky a informační technologie (JEITA).

Dodávky mobilních telefonů třetí generace se však zvýšily o 4,1 procenta a naznačily tak, že se spotřebitelé postupně přesouvají k tomuto typu přístrojů. Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo se stal loni v říjnu prvním poskytovatelem služeb třetí generace na světě a letos v dubnu ho následoval i jeho menší konkurent KDDI.

JEITA stanovuje své výsledky na základě šetření u 19 výrobců elektroniky, kteří dodávají mobilní telefony domácím mobilním operátorům NTT DoCoMo, KDDI a Japan Telecom, napsala agentura Reuters.

Prodej mobilních telefonů v Japonsku se podle dubnové zprávy výzkumné společnosti Gartner Japan v loňském roce poprvé v historii snížil, a to o 2,4 procenta na 40,6 milionu kusů. Poptávka po mobilních telefonech v Japonsku klesá, protože trh je již téměř nasycen a výměna starých modelů za nové stagnuje.

První místo na japonském trhu v loňském roce obsadila s podílem 28,3 procenta společnost NEC a předstihla tak firmu Matsushita Communication Industrual, která vyrábí telefony značky Panasonic. Matsushita loni v Japonsku prodala 7,3 milionu mobilních telefonů a její tržní podíl tak činil 17,9 procenta.

AMSTERDAM/STOCKHOLM - Švédská telekomunikační skupina Telia včera jako první získala část datové sítě zbankrotovaného nizozemského operátora KPNQwest. K podobné transakci se již chystají i další firmy v čele s nizozemskou KPN, což ukazuje, že likvidátorům KPNQwest se nepodaří prodat největší evropskou datovou síť vcelku.

Telia, která o finančních podmínkách kontraktu neinformovala, pouze uvedla, že transakce jí poskytuje přístup k vysokokapacitní síti KPNQwest mezi Paříží a severofrancouzkým Lille a mezi Paříží a městem Kehl v jihozápadním Německu. Síťová pobočka Telie rovněž získá páteřní síť ve Francii a Itálii za podmínky, že dodavatelské servisní firmy zachovají nynější ceny.

K ceně za získanou část sítě Telia uvedla, že představuje pouze několik málo procent ročního investičního rozpočtu firmy. Ještě před dvěma lety měla KPNQwest tržní hodnotu asi 42 miliard eur.

KPNQwest vyhlásila bankrot v květnu, kdy jí další financování odmítli poskytnout hlavní akcionáři, tedy společnosti KPN Telecom a Qwest Communications. Firma na konci devadesátých let vybudovala rozsáhlou datovou síť, slabší růst poptávky ale vedl k poklesu tržeb a vysokému zadlužení.