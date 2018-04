TELeKONOM: Daně zdraží telefonování i internet...

PRAHA - Zvýšení sazby DPH z pěti na 22 procent u telekomunikačních služeb a připojení k internetu, které včera schválila sněmovna, promítnou zřejmě operátoři z větší části nebo zcela do koncových cen. Změna daně může krátkodobě znamenat pokles využití služeb a tedy i tržeb operátorů, vyplývá z vyjádření firem a ekonomů.

Podle analytika Atlantik finanční trhy Tomáše Gaťka bude výsledný efekt zvýšení cen na tržby operátorů záviset na elasticitě cen telekomunikačních služeb a internetu. Zvýšení cen by mohlo například u mobilních telefonů znamenat přesun uživatelů předplacených karet k levnějším tarifům.

U fixních linek ekonomové předpokládají zvýšený přesun firem k paušálním tarifům, které umožní určitý objem provozu v rámci fixní měsíční částky. Část domácností bude hledat způsoby, jak svoje telefonní účty nezvyšovat změnami tarifů, operátorů, délky volání nebo času uskutečnění hovoru. Zvýšení se více dotkne domácností, protože firmy mohou uplatnit odpočet DPH.

Úplné promítnutí zvýšené sazby daně do koncových cen již před časem oznámil Český Mobil. Podle mluvčí T-Mobile Martiny Kemrové je naprosto přirozené, že se zvýšení DPH promítne do koncových cen služeb. "V tomto okamžiku je však otázka na rozsah zmíněného kroku předčasná," dodala.

Český Telecom podle mluvčího Vladana Crhy v současné době dopad zvýšení DPH hodnotí. "Řešíme to s Českým telekomunikačním úřadem, který je regulátorem některých našich cen," uvedl. Firma se podle něj bude v příštím roce snažit přijít s takovou nabídkou, která by zákazníkům alespoň částečně kompenzovala nepříjemný dopad 17procentního zvýšení DPH.

Celkem je v České republice kolem devíti milionů uživatelů mobilních telefonů a 3,6 milionu pevných telefonních linek. Na internet se každý měsíc připojuje přes dva miliony Čechů.

PRAHA - Konsorcium TelSource chce svých 27 procent akcií Českého Telecomu nabídnout v rámci chystané série prezentací v Evropě i USA. "Po vytvoření prospektu bude TelSource organizovat road show v Praze, Londýně, Frankfurtu a New Yorku," uvedl včera mediální zástupce TelSource Joe Cook.

TelSource podle Cooka nepočítá s prodejem podílu jednomu kupci, ale bude jej nabízet institucionálním a individuálním investorům. "O načasování prodeje rozhodnou poradci TelSource," dodal. Jako poradce si konsorcium vybralo společnosti Morgan Stanley a Credit Suisse First Boston. Prodej bude podle ekonomů trvat několik měsíců.

Představenstvo Telecomu by podle mluvčího firmy Vladana Crhy mělo pravděpodobně na svém středečním pravidelném zasedání stanovit termín mimořádné valné hromady. Ta by měla udělit souhlas s poskytnutím informací a spolupráce pro snadnější prodej akcií Telecomu, které TelSource vlastní a schválit změnu stanov, které s transakcí souvisejí. Telecom musí hromadu svolat do 40 dnů.

Konsorcium, které z 51 procent tvoří nizozemská KPN a zbytek ovládá Swisscom, v pátek oznámilo, že hodlá svůj podíl v Telecomu prodat. Podle ekonomů firma zřejmě za podíl získá méně, než je jeho tržní hodnota. Ta se v pondělí pohybovala kolem 25 miliard korun. Odchod TelSource by mohl urychlit prodej 51procentního podílu státu v Telecomu. S jeho prodejem vláda počítá do roku 2005.

Akcie Telecomu v pondělí reagovaly na oznámení TelSource prudkým propadem o 14,5 procenta na 274,8 Kč na akcii. Včera dopoledne akcie zpevnily o 1,2 procenta na 278 korun.

PARDUBICE - Hledání čísel v nových telefonních seznamech v Pardubickém kraji se nyní může notně protáhnout. Zmizelo z nich totiž dělení organizací a bytových stanic podle jednotlivých uzlových obvodů, když seznam uvádí abecedně celý kraj dohromady. "Nemohu vyloučit, především v prvním období, negativní reakce," řekl na včerejší tiskové konferenci prezident vydavatelské společnosti Mediatel René Pekárek.

Mediatel podle něj však pouze dodržuje regulaci Českého telekomunikačního úřadu, který tuto strukturu uložil. "Jde jistě o značnou změnu, ale věřím, že uživatelé si zvyknou," uvedl. Při těžší orientaci může také lidem na pomoc přispěchat "žlutá část" Zlatých stránek.

V seznamu přibylo nové jednotné evropské číslo tísňového volání 112 SOS, které je převážně určeno cizincům. Operátoři mají být patřičně jazykově vybaveni. Lidé, kteří si nepřejí zneužití uvedených osobních dat pro přímý marketing, mohou zase čísla označit trojúhelníčkem. Tuto možnost zatím využilo 141 účastníků. "Dá se předpokládat, že rozsah označení bude narůstat," míní Pekárek.