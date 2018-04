TELeKONOM: ČTÚ přestane operátorům přidělovat nová čísla...

- Český telekomunikační úřad přestane od dubna vydávat telekomunikačním operátorům nová telefonní čísla. Důvodem je zajištění stability dat pro zářijové přečíslování téměř čtyř milionů telefonních čísel v pevných telekomunikačních sítích. Během tří hodin po půlnoci mezi 21. a 22. zářím by měli operátoři změnit čísla na jednotně devítimístná, která již nebudou začínat nulou. Návrh časového a technického plánu přečíslování včera zveřejnil ČTÚ.

Operátoři se kvůli zastavení přidělování čísel na téměř půl roku musí předzásobit podle předpokládané poptávky. Za přidělení čísla potom musí úřadu platit. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy jedná ČTÚ po dohodě s operátory a zastavení výdeje by nemělo způsobit problémy.

Od 3:00 hodiny 22. září budou muset být všechny hovory uskutečněny podle nového číslovacího systému. Tísňová volání například na policii, záchranku či hasiče budou v době přečíslování zajišťovat mobilní operátoři. Uživatelů mobilních telefonů se totiž přečíslování dotkne pouze zrušením nuly v předvolbě. Jejich čísla se jinak nezmění.

Pokud budou účastníci po přečíslování vytáčet telefonní čísla s nulou na začátku, měli by je operátoři na bezplatné hlásce informovat o změně. Jestliže bude volající vytáčet kratší než devítimístné číslo, měla by síť reagovat obsazovacím tónem pro neúplnou volbu.

O přečíslování tuzemské telefonní sítě rozhodl ČTÚ kvůli nutnosti sjednotit stavbu telefonních čísel s EU a uvolnit některé číselné řady, dosud blokované Českým Telecomem, pro nové operátory. Zároveň se sníží počet telekomunikačních obvodů ze současných 159 na 14, které budou v zásadě shodné s územími jednotlivých krajů. Rozšíří se tak území, v jejichž rámci budou operátoři účtovat místní hovorné.

PRAHA - Zájemci o majoritu v Českém Telecomu by měli dokončit hloubkovou prověrku firmy - tzv. due diligence - do 3. března. Investoři pak dostanou čas na vypracování svých závazných cenových nabídek. "Termín jejich předání zatím není daný, každopádně ale bude stanoven tak, aby vláda dostala vyhodnocení celého tendru do konce března, jak ukládá její usnesení," řekla mluvčí FNM Jana Víšková.

Telecom začal předávat informace sedmi uchazečům 4. února. Výběrová komise obdržela osm předběžných nabídek, z nichž jednu vyřadila. Jména zájemců nezveřejnila. Mezi předloženými nabídkami převládají finanční investoři nad telekomunikačními firmami. Podmínka vlády přitom připouští účast finančních investorů pouze v konsorciu s telekomunikačními operátory.

Stát, který v Telecomu prodává 51,1 procenta akcií, se loni na jaře dohodl o společném postupu s konsorciem TelSource (KPN a Swisscom), které vlastní dalších 27 procent akcií. Vláda by buď prodala oba podíly najednou, tedy 78 procent akcií, nebo menší balík tvořený akciemi obou subjektů v poměru dvě ku jedné ve prospěch státu.

PAŘÍŽ/BERLÍN - Válka slov mezi France Télécomem a německým operátorem MobilCom se včera vyostřila, když jeden z francozských členů představenstva MobilComu beze slova vaysvětlené rezignoval na svoji funkci. Vianney Hennes do MobilComu přišel (právě z France Télécomu, kde až do listopadu 2000 zastával řídící funkce) osm měsíců poté, co Francouzi za německou firmu zaplatili 2,8 miliardy eur (cca 85 miliard korun).

Jádro sporu tkví v tom, že France Télécom je smluvně zavázán podporovat MobilCom, dokud se ten nedostane do kladných čísel s provozem sítí třetí generace. MobilCom minulý týden předložil Francouzům obchodní plán, který počítal s vyrovnaným hrubým ziskem v roce 2004 nebo 2005. Vedení France Télécomu však plán - již několikátý v řadě - zamítli. Analytici mezitím stále méně věří MobilComu, že je schopen na německém trhu, kde bude nabídka služeb sítí třetí generace patrně nejnabitější z celé Evropy.

NEW YORK - Výrobce zařízení pro optické sítě Ciena Corp. koupí za 900 milionů dolarů firmu ONI Systems Corp., aby tak upevnil svou pozici na trhu optických sítí pro velkoměsta. Informoval o tom včera prezident a generální ředitel Cieny Gary Smith a dodal, že akvizice by měla také urychlit návrat společnosti k ziskovosti.

Akvizice proběhne formou výměny akcií, při níž akcionáři ONI obdrží za jednu akcii 0,7104 akcie firmy Ciena. Akcionáři ONI pak budou mít v nově sloučené společnosti podíl 24 procent. Dohoda by měla být ukončena během druhého a třetího čtvrtletí letošního roku.

Společnost Ciena byla v uplynulém roce těžce postižena snížením výdajů v telekomunikacích. Na počátku února firma informovala, že v prvním čtvrtletí tohoto roku počítá s vyšší ztrátou, než se původně odhadovalo. Zároveň oznámila propuštění 12 procent zaměstnanců.

ONI se specializuje na zařízení pro optické sítě ve velkoměstech. Všeobecně se očekává, že po hospodářském oživení zažije trh optických sítí ve velkoměstech vyšší poptávku než u sítí na dlouhé vzdálenosti. Ciena by měla z akvizice ušetřit ročně 55 až 65 milionů dolarů, napsala agentura Reuters.