TELeKONOM: ČTÚ povolí internet za paušál...

PRAHA - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal rozhodnutí, které umožní nabízení vytáčeného připojení k internetu, takzvaný dial up, za měsíční paušál. Rozhodnutí o způsobu výpočtu cen za propojení mezi operátory umožní jak zavedení časového paušálu, tak takzvaný časový kredit, který může uživatel za určitý poplatek vyčerpat. Vyplývá to z oznámení ČTÚ na internetu.

Jednání o novém modelu zpoplatnění internetu Český Telecom inicioval začátkem srpna a podle mluvčího Vladana Crhy by měl znamenat vyvážené podmínky pro operátory i koncové zákazníky. Ministr informatiky Vladimír Mlynář si od nového modelu slibuje pokles koncových cen internetu, které po firmě žádal do konce léta. Dosud Telecom nabízel připojení na internet pouze podle počtu strávených minut na síti.

Telecom chce ještě do konce tohoto týdne začít s operátory a poskytovateli internetového připojení začít jednat o obchodních podmínkách přístupu na internet. Výpočet propojovacích cen by se měl odvíjet od nákladů firmy a přiměřeného zisku ve výši 12 procent vloženého kapitálu.

Telecom přišel s novým konceptem vytáčeného přístupu na internet, který počítal i s víkendovým paušálem, již loni na podzim, ale ČTÚ mu službu zakázal kvůli nedostatečnému informování zákazníků a ohrožení konkurence.

BUDAPEŠŤ - Všichni tři maďarští mobilní operátoři se postavili proti nové dani. Takzvanou kulturní daň s jednoprocentní sazbou na ně chce uvalit vláda. V nezvyklé jednotě vydaly společnosti Westel, Pannon GSM a Vodafone Hungary společné prohlášení. V něm označují záměr ministerstva kultury, o němž nebyly informovány předem, za nepřijatelný. Ministerstvo zatím jejich názor nekomentovalo.

Údajně se měl plán na novou daň projednávat na včerejším zasedání maďarské vlády. Mluvčí vlády však řekl agentuře Reuters, že tento bod dnes není na programu. "Domníváme se, že návrh, který postihne téměř osm milionů lidí a který nebyl projednán s těmi, kterých se týká, je naprosto nepřijatelný," uvedli operátoři v prohlášení. "Není ani v zájmu našich klientů," dodali s tím, že by mohl způsobit zvýšení

poplatků za služby mobilních telefonů. Zdroj z Pannon GSM přitom řekl, že společnosti nemají žádnou představu, na jakém základě by daň mohla být uvalena.

Všechny tři firmy spolu na maďarském trhu tvrdě soupeří. Trh s 10,1 milionu obyvatel je téměř saturován, protože podíl mobilních telefonů k počtu obyvatel v červenci vzrostl na 73,4 procenta. Lídrem trhu je s 47,77 procenta Westel, který je dceřinou firmou dominantní telekomunikační společnosti Matáv. Za ním následuje s 37,1 procenta Pannon GSM, který vlastní norský Telenor. Na třetím místě je Vodafone, který na trh vstoupil jako poslední. Jeho podíl činí 15,13 procenta, připomněla agentura Reuters.

PRAHA - Společnost Nokia vyměnila dva generální ředitele v tuzemském zastoupení firmy. Novým generálním ředitelem Nokia Czech Republic bude Matti Palomäki (41), který bude odpovídat za administrativní zajištění pobočky a obchodní výsledky divize Nokia Networks. Divizi mobilních telefonů povede Victor Saeijs (38), uvedla firma v tiskové zprávě.

Palomäki ve funkci vystřídal Jukku Pietarinena, který se po tříletém působení v České republice vrátil zpět do Finska, kde bude i nadále působit ve společnosti Nokia. Nový generální ředitel dosud pracoval ve vedení thajské pobočky. Saeijs působil dříve jako ředitel jednotky mobilních služeb v divizi mobilních telefonů v Asii a Tichomoří. V české pobočce vystřídal Henrika Lindberga, jenž v ní působil šest let.

PRAHA - Kvůli schválenému zvýšení DPH u některých služeb od ledna příštího roku zřejmě podraží i kabelová televize. Přes výrazný lobbing ze strany kabelových firem ji totiž ministerstvo financí zařadilo pod telekomunikace, kterých se zvýšení sazby daně z pěti na 22 procent týká, a ne pod přenos rozhlasového a televizního vysílání, který zůstává podle směrnice EU zdaněn nižší sazbou.

"Příjem TV programů po kabelu spadá pod poskytování telekomunikačních služeb," uvedla mluvčí ministerstva financí Eva Nováková. Přeřazení přenosu televizních a rádiových programů prostřednictvím kabelových televizí do vyšší sazby DPH není podle ředitele pro vnější vztahy Karneval Media Luboše Řežábka krokem k harmonizaci s právem EU, která jednoznačně umožňuje ponechat nižší sazbu. "Podle tohoto výkladu by se pak kabelové televize například měly vyvázat z jakýchkoliv vztahů k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a mít jediného regulátora, ČTÚ," reagoval mluvčí UPC František Malina.

"My samozřejmě budeme hledat cesty jak setrvat v nižší sazbě DPH tak, abychom nemuseli bezdůvodně zvyšovat ceny našim zákazníkům," dodal Řežábek. Všechny velké kabelové televize jsou podle Maliny dlouhodobě ve ztrátě a tak vysoké navýšení nemohou unést, aniž by je nějakým způsobem nepromítly do ceny. Dodal, že firma v posledních třech letech stabilizovala ceny a nechtěla je zvyšovat ani příští rok.

Nově vzniklou situaci již nyní vyhodnocují naši ekonomové a vedení společnosti, uzavřel. UPC v současnosti nabízí kabelovou televizi 370 000 zákazníků, Karneval Media má o 100 000 uživatelů méně. Celkem je v ČR přes 800 000 uživatelů kabelové televize. Podle ekonomů by případné zvýšení cen znamenalo odliv části klientů či nižší využití služeb a tím i snížení tržeb kabelových operátorů.

Přesun některých služeb ze snížené do základní sazby DPH schválila v úterý definitivně poslanecká sněmovna.



BRNO - Zhruba 140 milionů korun tržeb plánuje letos na jižní Moravě firma Aliatel, jednička mezi alternativními telefonními operátory. Je to třiapůlkrát více než loni. Podíl na celostátních tržbách společnosti dosáhne 15 procent. Základní síť je vybudována; nyní rozšíříme aktivity na střední a malé firmy od pěti lidí, řekl včera v Brně generální ředitel Bernhard Fanger.

Zopakoval, že firma se nehodlá zaměřit ani v budoucnu na trh domácností. Budoucnost vidí ve spolupráci s mobilními operátory, například ve společných nabídkách. "Dojde k dalšímu tlaku na ceny s nutnou konsolidací konkurenčních firem," míní Fanger. Některé podle něj tempo nevydrží a odpadnou, jiné se dohodnou o prodeji, sdílení technologií či opatření na poli regulací.

Operátor vstoupil na jih Moravy v červnu 1998 a nyní působí v krajích Jihomoravském, Zlínském a části Vysočiny. Mezi jeho velké zákazníky patří Jihomoravská energetika, Celestica Ráječko, firma Dopravní stavby Brno nebo Velix. K nejnovějším patří společnosti Hettich ze Žďáru nad Sázavou a Moravské kovárny Jihlava.

Aliatel ovládají z 60 procent rozvodné energetické akciové společnosti, čtyři desetiny majetku drží německá RWE Com. Na jihu Moravy má firma dvanáct zaměstnanců, z toho polovinu obchodníků. V prvním čtvrtletí měl operátor tržby 1,213 miliardy Kč, tedy o 41 procent více než ve stejném období loňského roku. Asi třetina tržeb připadá na velké podniky zbytek na přímý a nepřímý prodej.