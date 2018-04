TELeKONOM: ČTÚ chce, aby vláda odložila aukci UMTS licencí...

PRAHA - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) navrhl vládě prodloužit termín pro udělení licencí na provoz mobilních sítí 3. generace UMTS o dva měsíce na konec listopadu. Podle původního vládního usnesení měl úřad licence prodat do konce září. Včera to řekl předseda úřadu David Stádník. Odsun termínu se podle Stádníka týká pouze licencí nabízených v aukci. "Licence, které mobilní operátoři koupí v 1. kole tendru, budou uděleny ihned po jeho uzavření, nezávisle na skončení celého výběrového řízení," vysvětlil.

Podle jeho slov si odklad vyžádala mimo jiné nynější aukce na licence UMTS v Dánsku, která by kolidovala s dražbou licencí, jež si nekoupí tuzemští mobilní operátoři v 1. kole výběrového řízení. Aukce v Dánsku má být vyhodnocena do začátku října. "Kvůli aukci žádáme o prodloužení termínu. Současně probíhá aukce v Dánsku, takže aby nám to nekolidovalo," uvedl Stádník.

Vláda by se měla rovněž vyjádřit k 1. kolu výběrového řízení, kdy úřad nabídl tři licence operátorům Eurotelu, RadioMobilu a Českému Mobilu po 6,7 miliardy korun. Nabídku podaly pouze společnosti Eurotel a RadioMobil, které si však stanovily dodatečné podmínky, například rozložení plateb za licence do několika let, omezení konkurence či posunutí termínu zahájení provozu do roku 2004. Český Mobil podmínky tendru odmítl a čeká na aukci. Podle informací tisku by měla vláda jednat o variantě snížení očekávaného výnosu z prodeje licencí z 20 miliard Kč na minimálně polovinu v nově vypsaném tendru. Každý operátor by tak zaplatil okolo 3,3 miliardy Kč. Stádník uvedl, že o podobném návrhu nic neví. Materiál odmítl blíže komentovat s tím, že byl označen jako vyhrazený.



PRAHA - Nejprestižnější titul domácího kapitálového trhu, akcie Českého Telecomu, podlehl včera dopoledne dalšímu výprodeji a klesl pod historické minimum. V 11:20 byl slabší o výrazných 3,21 procenta na 220,2 Kč. Index PX 50 přišel o 0,71 procenta na 347,5 bodu, užší PX-D o 1,02 procenta na 870,2 bodu. Vyplývá to z průběžných výsledků pražské burzy. Historicky nejnižší hodnotu Telecom zaznamenal 23. listopadu 1995 na 221 Kč.

Včerejší obchodování zahájily poklesem i vyspělé evropské trhy, se kterými je domácí vývoj stále úzce svázán. "Pokles je důsledkem globálního sentimentu, čeká se na alespoň technickou korekci, protože propad je již docela dlouhý. Nemyslím si však, že by mohla přijít dnes odpoledne," řekl Ivo Prokop z Raiffeisen CI. V 11:20 byly slabší ještě České radiokomunikace (-2,24 procenta), Komerční banka (-1,02 procenta), Unipetrol (-0,4 procenta) a Philip Morris ČR (-0,13 procenta). Polepšily si naopak ČEZ (+0,6 procenta) a Česká spořitelna (+0,3 procenta).

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN Telecom NV včera potvrdila, že novým výkonným ředitelem se stane Ad Scheepbouwer, který nahradí současného šéfa Paula Smitse. Firma zároveň uvedla, že si zajistila nový úvěr v objemu 2,5 miliardy EUR, uvedla agentura Reuters. Scheepbouwer nyní působí jako šéf zasílací a logistické společnosti TPG a nové funkce se v KPN ujme v co nejkratší době, nejpozději však do konce tohoto roku. Záložní úvěr si KPN zajistila během víkendu u nizozemských a zahraničních bank. V rámci dohody s financujícími bankami bude KPN moci úvěr čerpat nejpozději do čtvrtého čtvrtletí 2004, přičemž správní rada bude mít dostatek času k tomu, aby si mohla prostudovat také alternativní možnosti jak snížit úvěrovou zátěž firmy. Ta se nyní pohybuje kolem 22,8 miliardy EUR.

Od Smitse se očekávalo, že se své funkce vzdá, zvláště nyní, kdy se zadluženému KPN nepodařilo realizovat fúzi se zdravou belgickou firmou Belgacom. Hodnota akcií KPN od března loňského roku klesla o zhruba 97 procent, mimo jiné vinou nákladných akvizic a drahých licencí na provozování sítí mobilních telefonů třetí generace. KPN se snaží prodat podíly v některých společnostech, kde má větší či menší účasti, mimo jiné i v Českém Telecomu. Výběr vhodného zájemce o nákup podílu v českém operátorovi však potrvá asi do října. KPN je strategickým partnerem Českého Telecomu v rámci konsorcia TelSource spolu se švýcarským Swisscomem.

OSTRAVA - Tržby vyšší než jedna miliarda korun letos očekává telekomunikační společnost Aliatel. Ve srovnání s rokem 2000, kdy firma vykázala tržby 629 milionů korun, by to znamenalo meziroční růst o 37 procent. Na dnešní prezentaci v Ostravě to uvedli zástupci společnosti Aliatel. V loňském roce přitom Aliatel vykázal meziroční přírůstek tržeb o 350 procent. Vytvoření prvního zisku firma plánuje na rok 2002. Aliatel investoval do infrastruktury a technologií loni zhruba 1,1 miliardy korun, pro rok 2001 plánuje investice 1,8 miliardy korun. Aliatel poskytuje datové telekomunikační služby zahrnující připojení k internetu a pronájem telekomunikačních okruhů. Mezi jeho zákazníky v Moravskoslezském kraji patří společnosti Severomoravská energetika, AutoCont, Bonatrans a Ostravsko- karvinské doly. Vlastníky Aliatelu je sedm elektrorozvodných firem s podílem 60 procent a německá RWE Telliance. Společnost si pro svou páteřní síť pronajímá optická vlákna na vedení vysokého napětí od svých českých akcionářů a společnosti ČEZ.