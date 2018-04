TELeKONOM: ČTÚ by rád, ale nemůže...

PRAHA - Český telekomunikační úřad zatím nemůže stanovit propojovací ceny mezi pevnými a mobilními telekomunikačními sítěmi, protože od žádného subjektu neobdržel oficiální oznámení o vzniklém sporu. Uvedl to předseda ČTÚ David Stádník na včerejší tiskové konferenci. Podle jeho slov má úřad k dispozici pouze podnět od asociace provozovatelů pevných sítí, který ale nesplňuje příslušné požadavky telekomunikačního zákona. Úřad nemá údaje o termínech zahájení jednání o propojení, neví, na čem se operátoři dohodli nebo nedohodli, ani nemá podklady pro cenové rozhodnutí. ČTÚ by měl v nejbližší době vyzvat Eurotel a RadioMobil, což jsou firmy s významným podílem na trhu, aby zveřejnily své referenční nabídky propojení. Ty slouží jako podklad pro cenová jednání.

VARŠAVA - Francouzský koncern Vivendi Universal zřejmě ještě do konce tohoto měsíce navrhne novou formu spolupráce s polskou firmou Elektrim. Hlavním motivem Francouzů je snaha o získání nadvlády nad největším východoevropským mobilním operátorem, firmou Polska Telefonia Cyfrowa(PTC). Vivendi svádí o polského operátora drsný boj s německým gigantem Deutsche Telekom. V květnu získali navrch Němci, když francouzský návrh na sloučení jejich firmy s PTC neprošel. „Management i dozorčí rada Elektrimu v současné době s firmou Vivendi vedou závěrečná jednání o podobě nové nabídky, která bude strukturálně odlišná od té předchozí," řekl však včera zdroj agentury Reuters, již cituje ČTK.

Podle něj Vivendi podmínky nového návrhu předloží asi do konce tohoto měsíce, tedy ještě před konáním valné hromady, která je plánována na 30. června. Vyloučeno však není ani to, že s vylepšenou nabídkou vyrukují i Němci. Lukrativní polskou firmu nyní vlastní společný podnik mezi Elektrimem a Vivendi, který byl vytvořen krátce poté, co Vivendi v roce 1999 zaplatil asi 1,2 miliardy dolarů za 49 procent akcií telekomunikační odnože Elektrimu. Společný podnik drží v PTC 51 procent akcií a zcela kontroluje druhou největší kabelovou společnost v zemi.

BANSKÁ BYSTRICA - Ke zvýšení cen služeb Slovenských telekomunikací (ST) poskytovaných uživatelům pevných telefonních stanic v průměru o sedm procent dojde od 1. července letošního roku. Zároveň s úpravou tarifů se změní směrová telefonní čísla a provede se nové rozdělení místních a meziměstských volání. Na včerejší tiskové konferenci v Banské Bystrici o tom informoval prezident ST Ladislav Mikuš.

Sloučením 82 uzlových telefonních obvodů do 25 primárních oblastí se zjednoduší struktura číslování a zpřehlední se ceny volání. Zvýší se tedy cena současných místních hovorů, nicméně některé hovory se změní z meziměstských na místní a zlevní tak až o 40 procent. O 17 až 21 procent budou levnější mezinárodní hovory. Například cena hovoru do ČR bude v průměru o 17 procent nižší než dosud. ST snižuje rovněž ceny za zřízení telefonní přípojky pro podnikatele o 2000 Sk. Na druhé straně se zvyšuje cena měsíčního uživatelského poplatku za vedení stanice ze 190 na 250 Sk.

PRAHA - Do konce června musí Český telekomunikační úřad vyhlásit výběrové řízení na udělení čtyř licencí pro mobilní systém třetí generace UMTS. Řekl to včera předseda ČTÚ David Stádník s tím, že příští týden vyprší měsíční zákonná lhůta po obdržení připomínek k záměru vyhlásit tendr. Zhruba koncem července úřad předpokládá ukončení prvního kola, ve kterém budou licence nabízeny stávajícím třem mobilním operátorům, Eurotelu, RadioMobilu a Českému Mobilu. Podle výsledků první části by mělo poradenské konsorcium pod vedením společnosti Central Europe Trust navrhnout formu následné aukce na zbylé licence.