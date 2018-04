TELeKONOM: Contactelu se nelíbí zvýšený podíl Telecomu v Eurotelu...

PRAHA - Společnost Contactel zaslala v polovině července Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže připomínky k plánovanému zvýšení podílu Českého Telecomu v mobilním operátorovi Eurotel. Akvizice podle alternativního telekomunikačního operátora výrazně posílí dominantní pozici Českého Telecomu a mohla by ohrozit hospodářskou soutěž. Řekla to tisková mluvčí Contactelu Romana Tomasová.

Nový subjekt by podle ní měl mít povinnosti, které by zneužití hospodářské soutěže zamezily. Mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha však upozornil, že nejde o spojení obou firem, a nelze tak hovořit o novém subjektu. Připomínky Contactelu nicméně odmítl komentovat s tím, že jde o záležitost antimonopolního úřadu.

ÚOHS by měl podle Contactelu zabránit křížovému subvencování mezi oběma společnostmi. Zároveň by měl umožnit služby virtuálního provozovatele mobilních telefonních služeb. Telekomunikační operátoři by tak získali možnost pronajímat si služby mobilních operátorů a sami je nabízet.

"Jde nám i o možnost zavedení paušálu pro internet, protože například Eurotel už paušál nabízí. Samozřejmě ve spojení s Českým Telecomem ty možnosti, které ten subjekt bude mít, budou mnohem větší, přičemž ostatní hráči na trhu tyto možnosti zatím nemají," dodala Tomasová.

Český Telecom 5. června oznámil, že odkoupí od amerického konsorcia Atlantic West jeho 49procentní podíl ve společnosti Eurotel. Telecom se tak stane stoprocentním vlastníkem největšího českého mobilního operátora. Transakci ještě musí potvrdit ÚOHS.

NEW YORK - Americká telekomunikační společnost SBC Communications Inc. investuje půl miliardy dolarů do dluhopisů EchoStar Communications Corp., které se dají převést na firemní podíl. SBC to dnes uvedla s tím, že jí transakce a spolupráce s EchoStar nahradí pokles poptávky po klasických telefonních službách.

SBC bude prodávat služby satelitního televizního vysílání z nabídky EchoStar, do podnikání v tomto odvětví se pouští poprvé. EchoStar provozuje druhou největší satelitní televizní síť ve Spojených státech, která nese označení Dish Network. Rivalem je pro EchoStar služba DirecTV od konkurenční firmy Hughes Electronics Corp.

EchoStar se snaží zrychlit nárůst nových klientů tím, že své služby bude prodávat spolu s internetovými službami SBC. Nový svazek služeb jí má pomoci v konkurenci jiných kabelových společností, řekl pro agenturu Reuters analytik společnosti Thomas Weisel Partners. SBC a EchoStar v minulosti již spolupracovaly.

EchoStar v roce 2001 uzavřela dohodu o spolupráci s Hughes Electronics, zamítly ji však protimonopolní úřady. Poté Hughes odsouhlasila, že ji převezme Murdochova společnost News Corp, napsala agentura.

PRAHA - Firma Wood & Company, vedoucí domácí obchodník s akciemi, zvýšila cílovou cenu akcií telekomunikační společnosti České radiokomunikace na 447 korun z předchozích 245 korun. Přehodnocení doplnila investičním doporučením "silný nákup".

Na pražské burze včera akcie ČRa podle předběžných výsledků posílily o jedno procento na 268 korun poté, co na počátku dne ztrácely i několik procent. K přehodnocení přistoupila Wood & Company po nedávném zveřejnění nabídky převzetí Bivideonu, majitele ČRa, za 245 korun, a po akvizici mobilního operátora Eurotel Českým Telecomem za zhruba 28 miliard korun.

ČRa totiž drží podíl 39procentní podíl v dalším operátorovi T-Mobile. "Hodnocení akcií ČRa musí být daleko vyšší. T-Mobile tvoří 75 procent hodnoty ČRa," vysvětlil analytik Wood & Company Tomáš Vyskočil. S přesvědčením, že akcie ČRa se obchodují hluboce podhodnocené, přišla Wood & Company na trh těsně poté, co Bivideon v pátek oznámil stažení žádosti ke Komisi pro cenné papíry na přezkoumání své nabídky. Zprávu o vzetí žádosti zpět doprovodil Bivideon tím, že ani s novou nabídkou výše nepůjde.

PRAHA - Další analytici mají na Čra podstatně jiný názor. Akcie Českých radiokomunikací jsou podle domácích brokerů rizikovou investicí. Radí vyčkat dalších kroků Bivideonu a rovněž závěrů z včerejší mimořádné valné hromady ČRa, které v době uzávěrky ještě nebyly k dispozici.

"ČRa představují rizikovou investici," napsala makléřská firmy Atlantik finanční trhy. "Investorům s averzí k riziku, kteří nejsou ochotni na delší období omezit svou likviditu s nejistým výsledkem investice, doporučujeme investovat své prostředky jinam," radí Dmitrij Morozov z PPF burzovní.

Bivideon zamýšlel odkupovat akcie od minoritních investorů za 245 korun. Komisi se ale nezamlouval předložený znalecký posudek a Bivideon vzal žádost zpět. Podle Radka Létala z A&CE Global Finance se komise mohla obávat i žalob. "Následné riziko

případných žalob ze strany minoritních akcionářů bylo více než akutní," mínil.

Případná další nabídka ale opět nemá překročit 245 korun, upozornil Bivideon. Trh si ovšem cení ČRa mnohem výše a proto se na burze obchoduje kolem 265 korun. "Cena odkupu je podle našich odhadů hluboko pod fundamentální hodnotou podniku," souhlasil Morozov. Daniel Brzkovský SI Asset Management poznamenal, že Bivideon pokračuje v "hrách" s cílem získat ČRa co nejlevněji.

Vedle nejistoty kolem výkupu akcií je další neznámou úterní valná hromada, svolaná minoritním akcionářem Netla Management spojovaným s bývalým šéfem Motoinvestu Pavlem Tykačem. Jak připomněl server Aliaweb, loňská hromada svolaná Netlou se protáhla až do druhého dne.

"Současným držitelům akcií ČRa doporučuji vyčkat na závěry úterní mimořádné valné hromady této společnosti," uzavřel Létal.