TELeKONOM: ČKA může prodat podíl v Oskaru do Kanady...

PRAHA - Vláda schválila prodej podílu České konsolidační agentury (ČKA) v mobilním operátoru Český Mobil. ČKA za svůj podíl 3,62 procenta akcií získá nejméně 599,8 milionu korun, řekl na tiskové konferenci ministr financí Bohuslav Sobotka. Podíl získá majoritní akcionář Telesystem International Wireless Corporation (TIW). ČKA musí opční právo uplatnit do 7. října.

Ministr Sobotka připustil, že si ČKA může vyjednat i lepší cenu. Podle něj se může se stát, že například v otázce úročení mohou přijít nějaká jednání. "Vláda splnila svoji povinnost a teď bude záležet na České konsolidační agentuře," řekl. Po získání podílu konsolidační agentury TIW získá v Českém Mobilu téměř plnou kontrolu v podobě 99,9 procenta akcií. Zbývajících 0,1 procenta drží společnost Priority Telecom, se kterým TIW rovněž jedná o odkupu.

Stát drží podíl nejmenšího ze tří tuzemských mobilních operátorů od loňska, kdy ČKA převzala podíl Českého Mobilu od soukromé banky ČSOB. Ta získala podíl převzetím IPB v roce 2000. Český Mobil působí na trhu od roku 2000 a v pololetí měl 1,34 milionu klientů. Firma má na českém trhu podíl 15 procent a ve druhém čtvrtletí vykázala provozní zisk 138,3 milionu korun.

LONDÝN - Britský mobilní operátor mmO2 Plc se dohodl s některými svými evropskými konkurenty na vytvoření aliance. Cílem tohoto rozhodnutí je zlepšit poskytování služeb na mezinárodní úrovni a získat výhodnější ceny při nákupu mobilního vybavení. Aliance pokryje devět zemí a zahrnuje až 40 milionů klientů, informoval ředitel britského operátora Rudi Groeger.

Evropské mobilní společnosti se začaly spojovat ve stylu leteckých aliancí, aby mohly lépe soupeřit s největším konkurentem na trhu, britskou Vodafone Group Plc. Vodafone je největším mobilním operátorem na světě podle příjmů a působí v 28 zemích světa.

K alianci mmO2 se připojil rakouský One, švýcarský Sunrise, italský Wind, norský Telenor Mobil, maďarský Pannon GSM a španělská Amena. MmO2 provozuje mobilní sítě kromě Británie také v Irsku a Německu. Groeger dodal, že klíčové pro úspěch této aliance je, aby její součástí byl pouze jeden zástupce určité země. To vyloučí komplikace, které by se mohly objevit v případě, že by členy aliance bylo více operátorů z jedné země.

Aliance vedená britskou mmO2 bude konkurovat jiné alianci, která vznikla v dubnu. Ta zahrnuje španělskou Telefonica Moviles, Telecom Italia Mobile, T-Mobile, který patří německé Deutsche Telekom, a Orange, který je v majetku France Télécom. Všichni tito operátoři patří mezi největší v Evropě, napsala agentura Reuters.

ÚSTÍ NAD LABEM - Alternativní operátor Aliatel zvýšil během uplynulých dvou let svůj podíl na telekomunikačním trhu na severu Čech z deseti na téměř třicet procent. Nárůst ovlivnila nová smlouva s holdingem Unipetrol, do kterého na severu Čech patří Chemopetrol Litvínov a lovosická Lovochemie, řekl novinářům obchodní ředitel Jan Abraham.

Operátor vstoupil do Ústeckého kraje v roce 1998 a do Libereckého v roce 2002. Jeho zákazníky jsou kromě členů holdingu ještě ústecká Spolchemie, přepravce Četrans, Mostecká uhelná společnost a Severočeská energetika (SČE), která je zároveň jedním z akcionářů. Významnými klienty ze státních institucí jsou Krajský úřad Ústeckého kraje, města Litoměřice a Bílina nebo krajská Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.

Nyní se firma podle generálního ředitele Bernarda Fangera chce zaměřit na střední a menší podniky s počtem zaměstnanců od šesti výš. Při rozšiřování svých aktivit počítá s technickou podporou SČE. Na severu Čech má společnost, kterou ze 60 procent vlastní čeští regionální distributoři elektřiny, šest zaměstnanců. Za loňský rok zde utržila 50 milionů korun. Letos chce tržby zvýšit na 80 milionů korun. Společnost od roku 1996 zatím nikdy nevytvořila zisk, ztráty dosáhly 2,3 miliardy korun. Letos podle Fangera opět počítá se ztrátou. Zisk by měl přinést rok 2005.

PRAHA - Divize Deutsche Telekomu T-Systems v úterý zcela ovládla telekomunikační firmu Pragonet, když koupila zbývajících 49 procent firmy od Hlavního města Prahy a pražského dopravního podniku. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Podle informací ČTK zaplatila T-Systems za akcie 9,46 milionu eur, tedy kolem 300 milionů korun.

Nový 100procentní akcionář by měl na chystané valné hromadě vyměnit představenstvo a stanovit způsob přeměny Pragonetu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. Pragonet rovněž přestane používat dosavadní modré logo a změní jej na

šedorůžové, což jsou barvy, jež používá skupina Deutsche Telekom. Nová firma se bude jmenovat T-Systems Pragonet. Spojení s T-Systems Czech se v nejbližší době nechystá.

První půlku Pragonetu koupil Deutsche Telekom od města v roce v roce 2000 za 610 milionů korun. Pragonet, který vznikl v roce 1996, vlastní a provozuje telekomunikační síť v Praze, poskytuje mezinárodní a domácí telekomunikační služby pro firemní zákazníky, telekomunikační operátory a úřady veřejné správy. Síť, která je zčásti vedená v tunelech metra, zahrnuje v současné době 300 kilometrů optických kabelů. T-Systems v tuzemsku patří do skupiny T-Systems International GmbH, což je divize Deutsche Telekomu, která poskytuje integrované informační a telekomunikační služby firemním zákazníkům. Celkové tržby T-Systems Czech a Pragonetu v České republice loni přesáhly 1,16 miliardy korun při počtu 310 zaměstnanců.