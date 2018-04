TELeKONOM: Čísla mobilů budou v telefonním seznamu...

PRAHA - Pro všechny kraje by od roku 2003 měly být k dispozici jednotné telefonní seznamy, které by vedle čísel pevných telefonních stanic obsahovaly také čísla mobilních

telefonů. Informuje o tom dnešní vydání týdeníku Euro.

Pokud bude mít Mediatel, který vydává Zlaté stránky, potřebné údaje k dispozici do října, vydá do konce prosince jednotné seznamy pro Plzeňský a Karlovarský kraj, předpokládá Dušan Macháček z Mediatelu. Seznamy pro další kraje by měly následovat během příštího roku.

Tyto seznamy budou mít stejné dělení a podobu jako ty současné. Ve žluté i bílé části však budou rozšířeny o mobilní čísla fyzických i právnických osob. Podle mluvčího Českého Telecomu Vladana Crhy jedná nyní Telecom s provozovateli mobilních sítí, tedy Eurotelem,

RadioMobilem a Českým Mobilem, o technických a finančních podmínkách přípravy dat.

Podle Eura má však připravovaný krok i určitá úskalí. Jde o to, že operátoři mají podle čísel identifikovány pouze ty telefony, při jejichž koupi podepsal zákazník smlouvu. Zařazení čísel předplacených telefonů by vyžadovalo výslovnou žádost majitele.

Potíže by mohly nastat i u služebních mobilních telefonů, jejichž počet může u velkých firem jít do tisíců, ale operátor je má vedeny pouze na jednu kontaktní osobu, uvádí Euro.

PRAHA - Konsorcium TelSource, které ovládá 33,5 procenta Českého Telecomu, bude svůj podíl i nadále nabízet spolu s 51procentním podílem státu. "Pokračuje dohoda o společném prodeji," uvedl ředitel TelSource a zástupce generálního ředitele Telecomu Bessel Kok na tiskové konferenci.

Vláda uzavřela dohodu s TelSource o společném postupu při prodeji loni v červnu. Letos v květnu privatizaci Telecomu zastavila pro nevyhovující nabídky. TelSource přitom považoval nabídku konsorcia v čele s Deutsche Bank 13,06 eur za akcii za

uspokojivou a chtěl prodej uskutečnit.

Fond národního majetku, který stát v Telecomu zastupuje, v pátek na valné hromadě zamítl návrh TelSource na výplatu dividendy 9,50 Kč na akcii ze zisku minulých období. Z 3,06 miliardy určených na výplatu by firmy KPN a Swisscom z konsorcia získaly dohromady zhruba miliardu Kč. Krok FNM nebude mít podle Koka negativní dopad na vztahy obou hlavních akcionářů.

Akcionáři na dnešní valné hromadě rovněž na návrh FNM zvolili do devítičlenného představenstva vrchního ředitele úseku privatizace ministerstva financí Václava Srbu a vedoucího oddělení firemních financí FNM Jana Škurka. Ti nahradili Jiřího Němce a Miloslava Hejnáka. V 15členné dozorčí radě nově zasedne náměstek ministra financí Eduard Janota, výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Jiří Weigl a ředitel mezinárodních účastí KPN Eric de Jong.

WASHINGTON - Americká společnost Qwest Communications International podala žádost k americké Federální komisi pro telekomunikace, aby mohla nabízet dálkové telefonní spojení v pěti státech unie. Jde o státy Colorado, Idaho, Iowa, Nebraska a Severní Dakota.

Společnost Qwest se sídlem v coloradském Denveru je čtvrtou největší telekomunikační firmou v USA, která nabízí jen lokální služby. Operuje hlavně na západě Spojených států, pokud ale bude chtít svou působnost rozšířit, bude nejprve muset prokázat, že její

místní telefonní síť je otevřena konkurenci.

Qwest je posledním ze čtyř dominantních operátorů s regionální působností, kteří vznikli v roce 1984 rozdělením telekomunikační firmy AT&T, a kteří se snaží zahájit provoz

dálkového telefonního spojení ve svém regionu. Komise o žádosti rozhodne do 11. září, podotýká agentura Reuters.

"Naše místní trhy jsou plně a nezvratně otevřeny konkurenci a proto nadešel čas, aby se otevřel trh dálkového spojení také pro firmu Qwest," řekl předseda správní rady a výkonný ředitel firmy Joseph Nacchio. Komise ale bude při posuzování žádosti Qwestu

brát v úvahu i názory státních regulačních orgánů a ministerstva spravedlnosti.

MADRID - Sabotážní akce zatím neznámých pachatelů připravila v pátek miliony obyvatel v 15 provinciích Španělska o telefonické spojení nebo televizní obraz. Pachatelé přerušili na čtyřech místech důležité kabely koncernu Telefónica a poruchy v nejrůznější podobě tak postihly zhruba polovinu španělského obyvatelstva, napsal sobotní španělský list El Mundo.

Postižena byla především metropole, severní Španělsko a také pobřeží Atlantského oceánu. Zasaženy byly mobilní sítě i pevná síť, elektronický přenos dat a také spojení se sítí internet. Nefungovalo také mnoho bankomatů a na několika severošpanělských

letištích měly některé spoje značná zpoždění.

Po devíti hodinách přerušení se v noci se podařilo spojení obnovit, potvrdil později o víkendu koncern Telefónica, který zmobilizoval 300 techniků a opravářů. Zdůraznil zároveň, že optické kabely nebyly poškozeny nedopatřením například při stavebních pracích, nýbrž záměrně přeseknuty sekyrou nebo motorovou pilou.

"Sabotéři přesně věděli, co dělají," citovala agentura DPA telekomunikačního experta. "Vybrali si právě ty kabely, u nichž mohli napáchat největší škody." Ministerstvo vědy a technologií vytvořilo spolu s telekomunikačními firmami krizový výbor. Důvody sabotáže nejsou zatím jasné. List El Mundo v této souvislosti spekuluje, že by sabotážní akce mohla být předehrou ke generální stávce, kterou španělské odborové svazy vyhlásily na 20. června pro celou zemi.