TELeKONOM: Číňané letos očekávají 200 milionů mobilů...

- Čínský telekomunikační regulátor odhaduje, že během letoška přibude v Číně dalších 55 milionů uživatelů mobilních telefonů. Tím by celkový počet vzrostl na celkových 200 milionů. Odhad však ukazuje, že největší trh mobilních telefonů na světě pravděpodobně nepřekoná loňský růst o 5,1 milionu nových uživatelů měsíčně. Uvedla to dnes agentura Nová Čína.

Na konci uplynulého roku mělo v Číně mobil 145 milionů lidí. Čínské ministerstvo informačního průmyslu tento odhad regulátora pro letošní rok potvrdilo. Podle Nové Číny by letos mohl překročit hranici 200 milionů také počet pevných linek. Těch je nyní v nejlidnatější zemi světa kolem 179 milionů, napsala agentura Reuters.

BRNO - Skupina firem GiTy očekává za loňský rok výnosy kolem 750 milionů korun. "V meziročním srovnání to bude asi o 50 milionů korun více," řekla včera generální ředitelka a spolumajitelka firmy Olga Girstlová. Skupinu tvoří GiTy a.s. a šest dceřiných společností.

Skupina se v uplynulých třech letech orientovala na velké projekty, jako jsou bezdrátové sítě FWA, a investovala do nich desítky milionů korun. I proto je nárůst výnosů jen mírný, a navíc vykázala mateřská společnost za rok 2000 ztrátu asi 59 milionů korun. Výsledky hospodaření za loňský rok ještě nejsou k dispozici. Girstlová uvedla, že v roce 2002 by měla GiTy a.s. vykázat zisk stejně jako dceřiné firmy. Skupina zaměstnává 386 pracovníků.

PRAHA - Současného regionálního ředitele společnosti Telenor Networks pro střední a východní Evropu Odd-Egila Aasena jmenovalo vedení firmy do čela české pobočky Telenoru. V tiskové zprávě firma uvedla, že Aasen bude i nadále zastávat funkci v regionálním vedení společnosti.

Dosavadní výkonný ředitel Telenoru v ČR Vojtěch Vrba přešel na pozici tuzemského ředitele pro strategický rozvoj. Bude tak zodpovědný za vyhledávání nových obchodních příležitostí v oblasti pevných bezdrátových přístupů a koordinaci společných projektů jednotlivých dceřiných firem holdingu Telenor v ČR.

Telenor Networks v ČR provozuje bezdrátovou síť v pásmu 26 gigahertz. Zaměřuje se na pronájem přístupové infrastruktury pro řešení problému tzv. "poslední míle" výhradně poskytovatelům internetu, telekomunikačním operátorům a systémovým integrátorům. Služby nabízí ve 14 největších městech ČR. Telenor Networks je součástí norského telekomunikačního gigantu Telenor AS, který působí v 29 zemích.

NEW YORK - Americká společnost Verizon Wireless, která je největším bezdrátovým operátorem v zemi, zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí uplynulého roku počet uživatelů o 715 000. Rok 2001 tak zakončila s počtem 29,4 milionu klientů, což je téměř o deset procent více než v roce 2000.

Počet nových uživatelů získaných ve čtvrtém čtvrtletí však byl nižší, než očekávali analytici. Ti totiž předpokládali, že počet klientů vzroste o 900 000 až o jeden milion. Ve třetím čtvrtletí loňského roku přitom firmě přibylo 752 000 nových uživatelů, uvedla agentura Reuters.

V uplynulém roce firma investovala čtyři miliardy dolarů do zvýšení pokrytí. Verizon Wireless je společným podnikem amerického poskytovatele místních telefonních služeb Verizon Communications a britské skupiny Vodafone Group Plc.