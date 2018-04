TELeKONOM: Chcete jiné telefonní číslo? OK...

PRAHA - Zákazníci Českého Telecomu budou moci po přečíslování telefonní sítě, které se uskuteční 22. září, požádat o výměnu telefonního čísla. "Telecom zákazníkovi číslo změní, pokud bude k dispozici volné číslo v rámci kapacity vyhrazené pro příslušnou telefonní ústřednu," řekl mluvčí Vladan Crha.

Telecom posílí kvůli přečíslování v noci na 22. září počet techniků ze zhruba 180 lidí na 400 až 500 lidí. Posílena o brigádníky budou rovněž operátorská centra informačních linek. Na placenou linku 14111 o nových telefonních číslech od začátku roku zavolalo 760 000 lidí.

Přečíslování se dotkne všech zhruba 3,8 miliónu telefonních stanic s výjimkou těch, které začínají číslem 1, a také 7,8 milionu mobilních telefonů. Nová čísla budou jednotně devítimístná a budou obsahovat i předvolbu pro daný telefonní obvod. Tu bude nově nutno vytočit i pro volání v rámci obvodu. Čísla, včetně čísel mobilních telefonů, nebudou na prvním místě obsahovat nulu. U mobilních telefonů bude jedinou změnou právě

volání bez nuly na začátku.

Po změně telefonních čísel letos v září zlevní zhruba třetina meziměstských hovorů v síti Českého Telecomu na úroveň místních tarifů. Důvodem je redukce počtu telefonních obvodů z nynějších 159 na 14, jež budou kopírovat rozdělení země do krajů. Zákazník

bude moci na větším území využívat místní hovorné a jeho průměrný účet za meziměstská volání by měl klesnout o pětinu.

Při změně části meziměstských hovorů na místní poklesne například u nejpoužívanějšího tarifu Home Standard cena volání ve špičce na 1,40 koruny z 3,65 koruny za minutu, mimo špičku pak na 70 haléřů z 1,70 koruny. Nejméně na přečíslování vydělají obyvatelé Prahy, protože jejich telefonní obvod se nerozšíří.

Například obyvatelé Benešova, kteří dosud volali do Kladna ve špičce za 3,65 Kč za minutu, nyní provolají jen 1,4 Kč. Naopak cena volání z Benešova do méně vzdálené Prahy zůstane na 3,65 Kč za minutu.

Se zdražením tarifů, které by firmě kompenzovaly pokles výnosů, Telecom nepočítá. Společnost do přeměny telefonních čísel investovala stovky miliónů korun. Více než 30 milionů korun si vyžádala reklamní kampaň, jež má o změnách informovat zákazníky.

Důvodem přečíslování, o kterém rozhodl Český telekomunikační úřad, je potřeba sladění číslovacího plánu se standardy Evropské unie, vstup konkurence na telekomunikační trh a otevření prostoru pro rozvoj nových služeb.

O změně telefonních čísel Telecom informuje na internetové adrese www.telecom.cz/precislovani a na bezplatné lince 0800/111 111. Informace o nových číslech podává na placené lince 14 111. Kvůli očekávanému zvýšenému zájmu bude Telecom informační linky provozovat každý den včetně víkendů od 7:00 do 22:00.



PRAHA - S posíláním multimediálních zpráv MMS se na mobilních telefonech začaly objevovat první aplikace nabízející posílání erotického obsahu. Technologie MMS totiž nabízí vedle zvuků a obrázků možnost posílání barevných fotografií a animovaných sekvencí. Odborníci očekávají, že právě sex bude vedle zpravodajství hlavním hybatelem rozšíření multimediálních služeb.

Zkušenosti z internetu vypovídají o tom, že potenciál posílání erotických zpráv je veliký. Bude záležet na tom, jak se operátorům podaří snížit cenu posílaných zpráv. Nevýhodou proti internetu zůstává menší kapacita paměti a malý displej mobilních telefonů.

Mobilní operátor Eurotel, který v ČR dosud jako jediný nabízí aplikace v rámci MMS, nabízí prostřednictvím smluvních firem posílání erotických fotografií v pěti kategoriích. Podle mluvčího Jana Kučmáše společnost nyní neuvažuje, že by na mobilních telefonech nabídla rovněž pornografický obsah. Jedním z důvodů je absence účinné ochrany, aby si takové obrázky nemohly prohlížet například děti.

Posílání erotických fotografií je zatím nejdražší aplikací, kterou Eurotel nabízí. Zaslání jedné MMS vyjde na 29 korun proti například devíti Kč u vybraných zpráv ČTK. RadioMobil by měl první aplikace MMS představit během několika týdnů. "Sami s nabídkou erotického obsahu zatím nepočítáme, ale vzhledem k zajímavosti tohoto typu zpráv se dá očekávat, že je nabídne některý z naších dodavatelů," uvedl Petr Stoklasa z tiskového oddělení firmy.

Vedle erotických pohlednic Eurotel nabízí posílání zpravodajství ČTK, iDnes a ATS Praha-Ringier, kreslených přání, vtipů, pohlednic či melodií. Za první týden provozu služby získal 800 zákazníků.

PRAHA - Mobilním operátorům zůstanou jejich tradiční předvolby u telefonních čísel ještě dalších osm let po přečíslování, které nastane v noci na 22. září. Přečíslování se

mobilních sítí dotkne pouze okrajově a jedinou změnou bude odstranění nuly z předvolby, uvedly firmy ve společném prohlášení.

Uživatelé tak budou po 22. září při volání na mobil například místo předvolby 0602 vytáčet pouze 602 a poté šestimístné číslo účastníka. Naopak se nezmění mobilní čísla v mezinárodním formátu s předvolbou +420.

Operátoři proto doporučují ukládat nová mobilní čísla do telefonního seznamu v mezinárodním formátu, tedy s předvolbou +420, protože takto uložená čísla se po přečíslování nezmění. Uživatelé by si do mezinárodního formátu měli přepsat všechna

čísla v seznamu mobilního telefonu.

Podobně je nutné zkontrolovat formát telefonního čísla SMS centra, přístupového bodu do internetu a do WAP. Toto číslo však operátoři nastavují vždy v mezinárodním formátu. Po přečíslování by si měli uživatelé ještě jednou překontrolovat všechna telefonní čísla v seznamu a provést změny čísel pevných linek. Informace o změnách a o podpoře ze strany mobilního operátora naleznou zákazníci například na jeho webových

stránkách.

Přečíslování se dotkne zejména pevných linek, kde vedle změny na jednotnou devítimístnou délku telefonního čísla nastane změna telefonních obvodů. Těch bude 14 namísto dosavadních 159. Součástí nového čísla bude nově i předvolba obvodu, která se bude vytáčet i při místních hovorech.

PRAHA - Telekomunikační společnost Contactel začala jako třetí firma na trhu nabízet telefonní služby prostřednictvím volby operátora. Volbu operátora, která umožňuje zákazníkům Telecomu pomocí číselné předvolby volat přes síť konkurence, zatím nabízí Aliatel a Tele2. Firma podle mluvčí Romany Tomasové čekala na rozhodnutí ČTÚ o snížení propojovacích cen.

Contactel se, podobně jako Tele2, chce zaměřit zejména na domácnosti a malé firmy. Aliatel službu nabízí především firmám, stejně jako eTel, který bude volbu operátora poskytovat od října. Služba Contactelu pod názvem linka 1055 je podle Tomasové určena především pro zákazníky s měsíčním účtem 500 korun a více. To je také minimální částka, kterou musejí uživatelé měsíčně provolat. Současné ceny hodlá firma ještě snížit po přečíslování sítí v noci z 21. na 22. září. Volání přes předčíslí 1055 lze využít pro

místní i meziměstské telefonování, telefonáty do mobilních sítí i do zahraničí.

Možnost volby operátora zavedl Český Telecom podle ustanovení telekomunikačního zákona v polovině letošního roku. Zatímco Telecomu zákazníci platí měsíční paušál a hovorné za telefonáty v jeho síti, alternativní operátoři zákazníkům fakturují hovory

uskutečněné přes jejich síť, kam se dostanou vytočením čtyřmístné předvolby. Zákazník, který chce volbu operátora využívat, pouze podepíše s vybraným operátorem smlouvu a on mu službu zpřístupní.

Firmy navíc nabízí telefony nebo zařízení, které za zákazníka vytočí předvolbu operátora a on zadává pouze samotné číslo.

MILÁN - Telecom Italia, podle tržní hodnoty největší bývalý telekomunikační monopol v Evropě, dokázal během prvních šesti měsíců letošního roku zvýšit zisk až o 60 procent a přitom dále snížit dluh. Čistý zisk činil 770 milionů eur, což je o 59,4 procenta více než ve stejném období loni, píše se ve včerejším oznámení telekomu.

Firma zároveň potvrdila předběžné údaje z července, kdy uvedla, že tržby stouply o 1,7 procenta na 14,99 miliardy eur a hrubý provozní zisk o tři procenta na 6,80 miliardy eur. Prodej jmění vynesl v prvním pololetí firmě 753 milionů eur a vyrovnal tak poplatky v sumě 355 miliónů eur spojené se snížením počtu pracovníků a poplatky 367 milionů eur spojené s prodejem francouzské ztrátové společnosti 9Telecom.

Analytici chválí společnost za jej nízký dluh a vysokou ziskovou marži. Další prodeje neklíčového jmění, včetně podílu ve španělské telekomunikační skupině Auna, přispěly ke snížení dluhu skupiny o 2,3 miliardy na 18,8 miliardy eur. To je asi 36 procent tržní hodnoty společnosti. Pro srovnání, dluh France Télécom činí 70 miliard eur a zadlužení Deutsche Telekom je větší než jeho tržní kapitalizace, napsala agentura Reuters.



PAŘÍŽ - Akcie hlavního francouzského telekomunikačního operátora France Télécom včera spadly o více než deset procent v reakci na zprávy tisku, podle nichž společnost

vykáže za pololetí rekordní ztrátu a vymění vedení. Ztráta akcií se však snížila na polovinu poté, co před polednem vláda oznámila, že je připravena společnosti v případě finančních problémů pomoci.

Kurs akcií Télécomu se přiblížil dvě eura nad dosavadní rekordní minimum 8,61 eura z konce června. Investoři reagovali na zprávu listu La Tribune, podle níž skupina utrpí kvůli odpisu majetku pololetní ztrátu deset až 15 miliard eur, uvedla agentura Reuters.

Zpráva listu přichází v období šířících se pověstí o ztrátě trpělivosti nové pravicové vlády s šéfem společnosti Michelem Bonem. Jeho odchod by uvolnil cestu k navýšení kapitálu a snížení zadluženosti v celkovém objemu 70 miliard eur.

La Tribune uvedla, že obrovské ztráty mohou vyvolat intervenci státu, přičemž za jednu z možností se považuje posílení kapitálu o deset miliard eur. Stát má ve France Télécom

55,5 procenta akcií a podle zákona nemůže snížit svůj podíl pod 50 procent, což by se stalo, kdyby se velké emise akcií nezúčastnil.

Francouzské ministerstvo financí včera uvedlo, že společnost podpoří. "Ministr Francois Mer potvrzuje, že stát jako majoritní vlastník France Télécom bude jednat jako racionální investor, takže pokud by měla společnost problémy s refinancováním, podnikl by vhodné kroky k podpoře," uvádí se ve sdělení ministerstva.