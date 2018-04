TELeKONOM: Česnekem proti mobilům...

SOUL - Do neobvyklé obchodní války se pustila čínská vláda, když s platností od 7. července přerušila veškerý dovoz mobilních telefonů z Korejské republiky. Pekingské „ministerstvo zahraničního obchodu a hospodářské pomoci“ tak nečekaně zareagovalo na rozhodnutí jihokorejské vlády od začátku měsíce více než trojnásobně zvýšit clo na dovoz čínského česneku. Čína do Koreje dováží značné množství česneku a korejské firmy Samsung a LCIG posílají opačným směrem hodně telefonů; prohlášení obou stran však důsledně nezmiňují ani objem exportu, ani výši cla. Stejně tak není znám přesný objem vývozu korejských mobilů do Říše středu.



LONDÝN - Britský operátor mobilních telefonů BT Wireless zaznamenal pokles počtu svých klientů o téměř pět procent poté, co přijal striktní definici aktivního uživatele. Stalo se tak poprvé v historii tohoto britského mobilního operátora, že vykázal nižší počet svých klientů. Mobilní divize British Telecommunications měla za tři měsíce do konce června v Británii, Německu, Nizozemsku a Irsku zhruba 16,1 miliónu klientů, zatímco ve srovnatelném období loňska to bylo 16,9 miliónu osob. Pokles byl způsobený odstraněním počtu těch klientů s předplacenou kartou, kteří nepoužívali své mobilní telefony po dobu tří měsíců. Dříve bylo toto období šestiměsíční. Pokud by tato nová politika byla používána v předchozích čtvrtletích, zvýšil by se počet klientů BT o 492.000, nebo o 3,1 procenta, uvedla agentura Reuters.

BRATISLAVA - Slovenský mobilní operátor Globtel vykázal v prvním pololetí letošního roku čistý zisk podle amerických standardů (GAAP) 967,75 miliónu slovenských korun, což představuje meziroční nárůst o 659,5 miliónu Sk. Počet aktivací Globtelu se za prvních šest měsíců meziročně zvýšil o 516 479 na 1,14 miliónu a počet aktivních zákazníků vzrostl o 434 542 na 906 716, napsala agentura ČTK. Pokrytí území Slovenska signálem nyní představuje 82,6 procenta. Zisk společnosti před započtením daní, pohybů devizových kursů a amortizací (EBIDTA) v prvním pololetí vzrostl o 74 procent na 1,74 miliardy Sk. Výnosy společnosti podle GAAP meziročně narostly o 1,14 miliardy Sk na 4,61 miliardy Sk. Tržní podíl Globtelu přesáhl 58 procent; druhý mobilní operátor sítě GSM, společnost EuroTel, dosáhl na trhu podíl zhruba 42 procent. Majoritním akcionářem mobilního operátora je francouzský France Télécom Mobiles International/Orange s 64procentním balíkem akcií. Zbylých 36 procent akcií získalo v polovině června konsorcium deseti firem vedené společností AIG a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) za 180 miliónů amerických dolarů.



TOKIO - Výhled japonských výrobců elektronických součástek zůstane po několik dalších měsíců nepříznivý. Oznámil to prezident společnosti Matsushita Electronic Components (MEC) Koši Kitadai a dodal, že doufá v oživení poptávky v říjnu nebo listopadu tohoto roku. Společnost MEC, která v uplynulém obchodním roce končícím v březnu vykázala tržby 541,5 miliardy jenů (4,3 miliardy dolarů), je divizí největšího světového výrobce spotřební elektroniky Matsushita Electric Industrial. V první polovině tohoto obchodního roku společnost MEC pravděpodobně nebude mít žádný zisk a její rentabilita za celý rok prudce poklesne proti předchozímu období, kdy její marže činila asi deset procent. Japonští výrobci elektronických součástek na podzim tvrdě pocítili náhlý pokles poptávky po osobních počítačích, mobilních telefonech a dalších zařízeních pro informační technologie.

Společnost MEC patří k největším zahraničním investorům v ČR díky svému plzeňskému závodu na výrobu televizorů. V Plzni společnost loni vyrobila 1,2 miliónu barevných televizorů značky Panasonic a její tržby překročily devět miliard korun. Na podzim otevře firma v Pardubicích novou továrnu, kde bude vyrábět mobilní telefony a autorádia pod značkou Panasonic, píše agentura ČTK.