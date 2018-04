TELeKONOM: Český Telecom zlevní barevné linky...

- Český Telecom sníží od února ceny hovorného z tzv. barevných linek. Poklesne rovněž poplatek za zřízení linek, a to v závislosti na typu o 15 až 20 procent, uvedl mluvčí Vladan Crha.

Telecom nabízí šest typů barevných linek podle dělení nákladů za uskutečněný telefonní hovor mezi volajícím a volaným. Plnou úhradu hovorného volaným nabízí zelená linka, sdílení nákladů modrá, úhradu jednotné sazby po celé ČR bílá linka. Žlutá, duhová s speciální linka 909 nabízí služby za zvláštní hovorné hrazené volajícím.

Poplatek za zřízení linky poklesne například u modré ze současných 5000 na 4000 Kč a u žluté ze 7000 Kč na 6000 korun. Hovorné se sníží například u zelené linky ze čtyř na 3,50 Kč za minutu, u bílé ve špičce z 1,7 Kč na 1,4 Kč za minutu.

Telecom od února zvýší ceny v průměru o 3,7 procenta. Výrazně podraží měsíční paušální poplatek, zatímco cena hovorného klesne. Zákazníci si budou moci vybrat z různých tarifních programů, které kombinují různé úrovně měsíčního paušálu, volného kreditu a hovorného.

CURYCH - Švýcarská telekomunikační společnost Swisscom prodala svůj podíl 45,5 procenta v rakouské firmě UTA Telekom rakouskému partnerovi Vereinigte Österreich Beteiligungs (VTOB). V rámci snahy o mezinárodní racionalizaci svých aktivit chce Swisscom prodat i nepřímo držených asi 13 procent v Českém Telecomu, řekla včera mluvčí švýcarské firmy Pia Rogersová.

Swisscom prodala UTA do rukou VTOB, který byl až dosud se Švýcary společným vlastníkem UTA, za nezveřejněnou sumu. VTOB bude dále rozvíjet aktivity UTA na pevných linkách a na Internetu. Dalším vlastníkem UTA je banka Raiffeisen.

Vedle UTA má nyní Swisscom v plánu prodat i podíl v Českém Telecomu, kde v konsorciu TelSource drží společně s nizozemskou KPN 27 procent akcií. K tomu mluvčí podle agentury APA pouze uvedla, že určit přesnější termín ukončení této transakce, která proběhne v rámci druhého kola privatizace Českého Telecomu, je zatím těžké.

Zástupci TelSource nedávno řekli, že by se mohli účastnit některé z nabídek na koupi státního podílu na Telecomu, české ministerstvo financí však k tomu uvedlo, že TelSource se musí rozhodnout, zda chce prodávat, nebo naopak kupovat. Pokud by TelSource svůj podíl prodával, nabízelo by se k prodeji celkem 78 procent akcií Telecomu.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel dodá do května 19 000 telefonů pro záchranáře, policii, samosprávu a státní instituce, které jsou zapojeny do systému krizového řízení. Kontrakt na šest let uzavřela společnost s ministerstvem vnitra v polovině ledna, uvedl na tiskové konferenci Jan Dolejš, který má ve firmě dodávku na starosti.

Firma v rámci zakázky dodá účastníkům krizového systému mobilní telefony vybavené SIM kartou se dvěma čísly a nabídne jim zvláštní tarify. Jedno číslo bude určeno pro krizové situace a bude mít při volání v síti Eurotelu prioritu, tedy například při zahlcení sítě bude hovor přednostně spojen. Druhé číslo bude sloužit pro běžné pracovní hovory uživatele. Zároveň bude možné příchozí telefonát přesměrovat na právě aktivní číslo.

Eurotel zakázku získal již koncem roku 2000 na základě výběrového řízení. To však napadl konkurenční RadioMobil. Firma poté vyhrála i druhý tendr, který operátor sítě Paegas znovu napadl, a o udělení zakázky musela rozhodnout vláda.

RadioMobil považuje podle generálního ředitele Rolanda Mahlera přidělení zakázky formou výzvy jednomu zájemci za účelové a poškozující konkurenční podmínky na českém trhu mobilních telekomunikací. "Tímto rozhodnutím se bohužel opět potvrdila oprávněnost kritiky ze strany Evropské unie ke způsobu zadávání veřejných zakázek," uvedl Mahler.

Podle náměstka ministra vnitra Miroslava Štěpána rozhodla o vítězi tendru zejména nabídnutá cena, a to jak telefonů, tak hovorného. Eurotel dodá sadu mobilních telefonů za jednu Kč za přístroj. Přístroje po třech letech vymění. Volání z krizového čísla bude za normální situace stát dvě Kč za minutu. V krizové situaci bude volání zdarma.

PRAHA - Telekomunikační firma České radiokomunikace (ČRa) vykázala za loňský rok zisk před zdaněním 2,685 miliardy korun proti zhruba 21,813 miliardy korun v roce 2000. Hospodářský výsledek v roce 2000 však ovlivnila platba kompenzace 535 milionů dolarů za ztrátu majority ve společnosti RadioMobil. Předběžné nekonsolidované výsledky dle českých účetních standardů včera zveřejnila mluvčí ČRa Dagmar Francková.

Celkové provozní výnosy společnosti loni vzrostly téměř o tři procenta na 2,785 miliardy Kč. Čisté výnosy z finančních operací dosáhly 2,581 miliardy Kč. V této částce jsou zahrnuty jednorázové výnosové úroky a výnos z kompenzace z opce ve společnosti RadioMobil. Provozní zisk vzrostl o 101,2 procenta na 74 milionů Kč.

Růst provozních výnosů nejvíce ovlivnilo zvýšení příjmů z telekomunikačních služeb o 13,6 procenta na 1,212 miliardy korun. Z toho výnosy z pronájmu pevných okruhů vzrostly o 18,2 procenta na 763,6 milionu Kč a výnosy za transakční a datové služby se zvýšily o 6,4 procenta na 359,8 miliónu Kč. Příjmy z šíření televizního signálu se zvýšily o jedno procento na 598,9 milionu Kč, výnosy z šíření radiového signálu stagnovaly na úrovni 359,8 milionu Kč.

Provozní náklady ČRa se loni zvýšily o 1,6 procenta na 2,712 miliardy korun. Jejich růst ovlivnilo zvýšení poplatků ČTÚ za povolené kmitočty o 71,5 procenta na 79,6 milionu Kč.

NEW YORK - Největší lokální americký operátor, telekomunikační společnost Verizon Communications, hospodařil ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku se ztrátou dvě miliardy dolarů, což představuje 75 centů na akcii. Ve srovnatelném období roku 2000 přitom firma vykázala zisk 1,9 miliardy dolarů a na akcii připadlo 70 centů.

Výsledky byly mírně lepší, než odhadovali analytici podle agentury Thomson Financial/First Call. Ti očekávali, že ztráta na jednu akcii dosáhne v průměru 77 centů. Tržby společnosti vzrostly meziročně o necelé jedno procento na 17 miliard dolarů. Kapitálové výdaje v letošním roce dosáhnou 15 až 16 miliard dolarů a klesnou tak z loňských 17,4 miliardy USD.

V letošním roce Verizon očekává, že zisk připadající na jednu akcii dosáhne 3,20 až 3,30 dolaru. U tržeb pak odhaduje zvýšení o tři až pět procent. Analytici očekávají, že zisk v celoročním pohledu dosáhne 3,25 USD na akcii, uvedla agentura Reuters.

PRAHA - Švédská společnost Telia International Carrier (Telia IC) včera v ČR spustila síť optických kabelů Viking Network, do které investovala zhruba 60 miliónů eur (téměř dvě miliardy korun). "Praha se tak stala součástí sítě spojující 50 evropských a amerických měst," řekl na tiskové konferenci ředitel Telia IC v ČR Tomáš Křešťák.

Telia IC poskytuje služby provozovatelům mobilních i pevných sítí a poskytovatelům internetových služeb. V ČR zákazníkům nabízí například pronajímání tzv. chrániček, pronajímání optických vláken či vlnových délek. Dále nabízí roamingové služby či přístup na internet z mobilního telefonu.

Síťová struktura Viking Network umožňuje v případě výskytu poruch nejrůznější způsoby přesměrování během několika vteřin, čímž je zajištěna nepřetržitá průchodnost sítě.

Telia IC, která patří mezi největší telekomunikační operátory ve Skandinávii, je 100procentní dceřinou společností švédské telekomunikační firmy Telia AB. Ta zabezpečuje připojení na internet, hlasové služby a komunikační infrastrukturu a kapacitu.

PRAHA - Společnost Vegacom, která loni převzala činnost TMP-Telekomunikačních montáží Praha, vykázala v roce 2001 meziroční růst tržeb o 39 procent na 1,1 miliardy korun. Přidaná hodnota vzrostla o 34 procent na 440 milionů korun, sdělila firma v tiskové zprávě.

Společnost loni vykázala zisk po zdanění 45 milionů korun proti 106 milionům Kč, které vykázaly v roce 2000 Telekomunikační montáže. Ty ale výrazně profitovaly z prodeje závodu ve Vizovicích a jednoprocentního podílu v konsorciu CMobil, které je akcionářem mobilního operátora RadioMobil.

Vegacom nabízí integrovaná komunikační řešení a poskytuje veškeré související služby. V rámci rozvojové strategie společnost v loňském roce rozšířila své aktivity na slovenském trhu prostřednictvím dceřiné společnosti Vegacom Slovakia.

Společnost vznikla přejmenováním dceřiné společnosti TMP pod názvem TMPMobil. Na firmu přešla na přelomu roku aktiva související s integrací a údržbou telekomunikačních sítí, telekomunikačních systémů a privátních sítí, s výstavbou potrubních systémů a s podpůrnými činnostmi. Majoritu ve společnosti drží finanční investoři.

PAŘÍŽ - Výrobce telekomunikačních zařízení Alcatel loni vykázal čistou ztrátu 4,96 miliardy eur proti předloňskému zisku 1,32 miliardy. Výsledek odráží vysoké restrukturalizační náklady 2,12 miliardy eur. Firma ve včerejší zprávě naznačila, že nynější ochablost na telekomunikačním trhu může ještě několik měsíců pokračovat.

Tržby Alcatelu loni klesly na 25,35 miliardy z 26,79 miliardy eur v předchozím roce. V posledním čtvrtletí loňska klesly tržby o pětinu na 6,77 miliardy eur. Ve čtvrtletí firma vykázala provozní ztrátu 368 milionů eur, když v tomtéž období předchozího roku vytvořila zisk 832 milionů eur. Ztráta odpovídá varování, které podnik zveřejnil loni v říjnu.

Akcie Alcatelu zahájily dnešní obchodování vzestupem o 5,8 procenta na 18,20 eura díky výrazně nižšímu zadlužení společnosti. Akciím pomohla nahoru také předpověď, že od druhého čtvrtletí půjdou tržby Alcatelu nahoru.

Výsledky Alcatelu jsou ozvěnou podobných zpráv od rivalů, jako jsou švédský Ericsson, kanadská firma Nortel Networks a americká Lucent. Na výrobce telekomunikačních zařízení dolehla finanční krize telefonních operátorů. Ti výrazně investovali v posledních letech do nových technologií. Se současnými objemnými úvěry jim nezbývá příliš hotovosti na nové investice do infrastruktury.

Alcatel loni oznámil, že zruší 33 000 pracovních míst, aby se vyrovnal s klesající poptávkou po telekomunikační technice. Firma očekává, že v prvním čtvrtletí jí spadnou tržby proti loňskému poslednímu čtvrtletí o 30 procent. Od druhého čtvrtletí by však měl jít odbyt nahoru. Za celý letošní rok očekává Alcatel provozní zisk, napsala agentura Reuters.