TELeKONOM: Český Telecom zažaluje ČTÚ kvůli poplatkům za internet...

- Český Telecom napadne v nejbližších dnech žalobou rozhodnutí ČTÚ o cenách propojení pro telefonický přístup na internet. Rozhodnutí z letošního května podle mluvčího firmy Vladana Crhy společnost poškozuje a zřejmě porušuje i telekomunikační zákon. Předseda ČTÚ David Stádník nebyl k zastižení a do úřadu se má vrátit až dnes.

Úřad rozhodl, že v době silného provozu si budou operátoři platit maximálně 47 haléřů za minutu a při slabém provozu 17 haléřů. Do rozhodnutí měl Telecom operátorům platit 34 haléřů ve špičce, 16 haléřů od 17:00 do 19:00 hodin a osm haléřů v noci. Nové ceny jsou podle mluvčího jen minimálně rozdílné od cen pro koncové zákazníky, v některých případech jsou dokonce vyšší.

Operátor, přes kterého se zákazníci připojují k internetu, tedy ve většině případů Telecom, bude muset stanovené částky z plateb inkasovaných od uživatelů platit alternativním operátorům, v jejichž síti se nachází přípojný bod na internet. "Absolvovali jsme v poslední době množství jednání a diskusí k této problematice, úředníkům regulátora jsme předali stohy požadovaných podkladů, ale vše naprosto bezvýsledně," uvedl generální ředitel Telecomu Přemysl Klíma.

Ceny nadiktované ČTÚ podle Telecomu neumožní další snižování tarifů pro koncové zákazníky. Pokud bude firma platit 17 haléřů za minutu jinému operátorovi, nemůže koncovým uživatelům dlouhodobě nabízet cenu nižší, dodal mluvčí.

Alternativní operátoři rozhodnutí ČTÚ uvítali, protože ho považují za nápravu loňských cen, které je poškozovaly. Verdikt je podle nich impulsem k rozvoji internetu v ČR, podpoří investice do rozvoje internetového trhu a může napomoci odstranit stagnaci rozvoje internetu v ČR z posledních let.

BRATISLAVA - Slováci si budou moci od začátku roku 2003 zvolit vlastního místního operátora pro telefonické služby. Ve stejné době totiž skončí monopol společnosti Slovenské telekomunikácie. Vyplývá to z novely zákona o telekomunikacích, který včera schválil slovenský parlament.

Slovenské telekomunikácie prosazovaly prodloužení svého monopolu o jeden rok. Poslanci ale vysokou většinou schválili vládní předlohu novely, která uzákonila uvolnění telekomunikačního trhu právě od začátku příštího roku.

Přijetí novely přivítala Asociace telekomunikačních operátorů (ATO) a Asociace poskytovatelů internetu (API). V tiskové zprávě zdůraznily, že Slovensko přistoupí k liberalizaci v telekomunikacích přesně jeden rok před termínem, ke kterému se zavázalo dokončit přijímání legislativy Evropské unie.

LONDÝN - Finský výrobce telekomunikačního zařízení Nokia včera podepsal tříletou rámcovou smlouvu s belgickou telekomunikační společností Belgacom o dodávkách zařízení pro rozšíření sítě GSM největšího mobilního operátora v Belgii, Proximus. "Dodávky již začaly a budou pokračovat další tři roky podle potřeb Proximu," uvedla Nokia ve včerejším prohlášení. Neposkytla však finanční detaily dohody.

Nokia je jediným dodavatelem sítí GSM pro firmu Proximus a rámcová dohoda se bude realizovat zároveň se záváděním infrastruktury sítě třetí generace Proximus, kterou také dodává Nokia. Proximus je společný podnik Belgacomu a britského mobilního operátora Vodafone. Belgacom vlastní v Proximu 75 procent a Vodafone zbývajících 25, napsala agentura Reuters.

Nokia také snížila předpověď růstu tržeb pro druhé pololetí. Podle nového odhadu se mají tržby zvýšit o více než deset procent, zatímco původní předpověď počítala s růstem o nejméně 15 procent. Výhled zisku na akcii ponechala firma na 0,83 eura. Důvodem je přetrvávající slabá poptávka po mobilních telefonech i sítích.

PAŘÍŽ - Syndikát 17 bank včera uzavřel předběžnou dohodu o pomoci německému mobilnímu operátorovi MobilCom, přesahující čtyři miliardy eur. Jeho partner France Télécom se předběžně zavázal, že v rámci dohody svou dceřinou firmu plně převezme.

France Télécom, která má na zadlužené německé firmě 28,5 procenta akcií, se zaručí za 90 procent úvěrů MobilComu. Podmínkou je však podpis dohody s dodavateli zařízení o financování nákupů a odchod kontroverzního šéfa firmy Gerharda Schmida a France Télécom dohodu podepíše až po splnění této podmínky, řekl mluvčí společnosti Bruno Janet.

Banky v čele se Société Générale, ABN AMRO a Deutsche Bank vymění 90 procent svých úvěrů, tedy celkem 4,23 miliardy eur, za obligace s možností pozdější výměny za akcie France Télécom. Podobná dohoda bude nabídnuta společnostem Nokia a Ericsson, které pro MobilCom budují vysokorychlostní mobilní sítě nové generace.

Obavy z budoucího převisu akcií po jejich konverzi z obligací srazily včera kurs France Télécom na pařížské burze dolů o 14 procent na rekordní minimum 12,7 eura. Akcie MobilComu, který byly v roce 1997 prvním titulem na německém technologickém trhu Neuer Markt, naopak stouply o šest procent na devět eur v naději, že firma bude zachráněna před platební neschopností. Akcie MobilComu jsou však hluboko pod svým maximem 175 eur z března 2000.

Podmínkou záchrany MobilComu je nyní to, aby dozorčí rada firmy odvolala výkonného šéfa Schmida. Ten se před několika dny přiznal, že porušil německé obchodní zákony, když obchodoval s akciemi firmy prostřednictvím firmy své manželky.

France Télécom by podle předběžné dohody měl koupit zbylých 71,5 procenta akcií MobilComu, musí to však udělat bez dalšího zvýšení obrovského dluhu, které by donutilo ratingové agentury k opětné degradaci úvěrového hodnocení firmy. Podle zdrojů agentury Reuters to chce Télécom udělat s použitím akcií mobilní divize Orange, které nabídne v odpovídajícím poměru Schmidovi, jenž s manželkou vlastní celkem 50 procent MobilComu.

LIBEREC - Společnosti KPNQwest/GTS a NisaCom vybudují společně v severních Čechách telekomunikační síť, která se vyrovná rozsahem a kapacitou síti Českého Telecomu. Řekl to včera marketingový ředitel KPNQwest/GTS David Duroň s tím, že jejich služby budou ale levnější. "Cílem není vytlačit telecom z trhu, ale vytvořit skutečné konkurenční prostředí," dodal.

Základem systému je podle něj 250 kilometrů páteřní sítě optických kabelů v souběhu s železničními tratěmi Českých drah. Propojeny budou se systémem metropolitních sítí severočeských měst, která se tak vymaní ze závislosti na Českém Telecomu.

Projekt chce nabídnout zákazníkům rozšířený přístup k nabídce hlasových, internetových a datových služeb. Síť bude podle Duroně plně funkční od prosince 2002. Metropolitní sítě jsou pokládány v několika městech severních Čech včetně Liberce a Ústí nad Labem. Spolu s páteřní optickou sítí tak infrastruktura KPNQwest/GTS a NisaCom pokryje oblast s více než 1,2 milionu obyvatel.