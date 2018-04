TELeKONOM: Český Telecom zažaloval regulátora...

PRAHA - Český Telecom podal žalobu na Český telekomunikační úřad kvůli úhradě ztrát ze zajišťování takzvané univerzální služby. V rámci ní musí Telecom poskytovat základní telekomunikační služby ve srovnatelné kvalitě na celém území ČR. Úřad podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy v rozporu s telekomunikačním zákonem nezajistil úhradu ztrát v řádu miliard Kč. Předseda ČTÚ David Stádník obvinění odmítl.

"Není to pravda. Příslušné částky byly rozepsány, všechno bylo zveřejněno, pokuty jsou uloženy," uvedl Stádník s tím, že zatím nemá o žalobě oficiální informaci a proto ji nebude

komentovat. "Vedení Telecomu je povinováno spravovat společnost s péčí řádného hospodáře. Díky činnosti, či spíše nečinnosti ČTÚ, však provozováním univerzální služby vznikají společnosti ztráty v řádu miliard korun," uvedl místopředseda představenstva firmy Juraj Šedivý.

Do univerzální služby podle telekomunikačního zákona patří vedle provozu běžných telefonních linek například slevy pro tělesně postižené, operátorské a informační služby nebo provozování telefonních automatů. Telecom musí ze zákona zajistit dostupnost těchto služeb ve stanovené kvalitě na celém území ČR. Jejich ceny a kvalitativní parametry reguluje ČTÚ, který by měl zajistit i úhradu vzniklých ztrát.

Na úhradu ztrát úřad zřídil zvláštní fond, do kterého mají přispívat všichni tuzemští operátoři podle podílu na trhu. Více než polovinou tak má do fondu přispívat Telecom a jeho dceřiná firma Eurotel. Konkurenční operátoři se v minulosti proti výši příspěvků ohradili a odmítli zaplatit. ČTÚ jim proto vyměřil pokuty.

Od roku 2005 by do zajišťování dostupnosti základních telekomunikačních služeb na celém území státu měla vstoupit konkurence. Vláda by měla v nejbližší době projednat návrh zákona, podle něhož by v budoucnu měli jednotlivé činnosti zajistit vždy operátoři, kteří v tendru nabídnou nejvýhodnější podmínky. Firmy se budou moci ucházet jak o jednotlivé činnosti, tedy například provoz telefonních budek či vydávání telefonních seznamů, ale i o zajištění služeb jen v určitých regionech.

Pokud by se do univerzální služby zahrnuly všechny činnosti, které firma musí nabízet za regulované ceny pod náklady, roční ztráta by se podle Crhy pohybovala kolem 7,5 miliardy korun. Konkurenční operátoři ztrátu odhadli na dvě miliardy.

PRAHA - Konsorcium TelSource, tvořené firmami KPN a Swisscom, oznámilo vedení Telecomu, že již nevlastní žádné akcie společnosti a nemá tedy žádný podíl na hlasovacích právech ve firmě. ČTK to sdělil mluvčí Telecomu Vladan Craha. Konsorcium minulý týden prodalo svůj 27procentní podíl finančním investorům za 680 milionů eur, tedy asi 21,7 miliardy Kč, což znamená 255 Kč za akcii. Čeští investoři získali zhruba šest procent upisovaných akcií.

TelSource nabídl převážně zahraničním investorům téměř 87 milionů akcií metodou tzv. zrychleného upisování. Zájem investorů, kteří během tří dnů podávali závazné nabídky, přesáhl 2,5krát nabízené množství. Manažery transakce byly Credit Suisse First Boston a Morgan Stanley spolu se společností Patria Finance.

TelSource získal podíl v Telecomu v roce 1995 za 1,32 miliardy dolarů a dalších 131 milionů USD ve formě vložených služeb. Konsorcium mělo ve firmě statut strategického partnera, který měl významný vliv na provozní činnost firmy a v budoucnu měl ovládnout většinu Telecomu. Od roku 2001 působilo jako běžný menšinový akcionář, který však jednal ve shodě s Fondem národního majetku.

Stát a TelSource zároveň minulý týden ukončily dohodu o společném prodeji, která jim zaručovala možnost podílet se na prodeji akcií druhou stranou. Smlouva, jež měla vypršet v polovině roku 2005, zapříčinila neúspěch loňského pokusu o prodej 51 procent státu v Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile podle svého sdělení utratí kvůli lednovému zvýšení DPH na telekomunikační služby desítky milionů korun. Prostředky firma využije na kompenzace dopadu zvýšení daně pro své zákazníky, uvedl mluvčí Jiří Hájek. Firma chce růst sazby DPH z pěti na 22 procent zcela promítnout do svých cen.

Uživatelům předplacených karet Twist firma začátkem ledna zvýší kredit hovorného o 17 procentních bodů. "Čím vyšší částku zákazník dobije před koncem roku, tím déle bude volat za ceny, na které je zvyklý," vysvětlil Hájek. Firma přitom doporučuje, aby zákazníci zvolili jiný typ dobíjení než prostřednictvím kuponu a nenechávali to na poslední chvíli. Hájek připustil, že v některých lokalitách může být na konci roku kuponů nedostatek.

Zákazníci, kteří využívají některý z tarifních programů T-Mobilu, získají ve faktuře za přelomové období slevu od 5,4 do 11,7 procenta. Výše kompenzace bude záviset na počtu prosincových dní v jeho vyúčtování.

Na změnu DPH se připravují i ostatní mobilní operátoři. Eurotel všem zákazníkům zvýší letos získaný kredit na předplacené kartě o rozdíl DPH. Český Mobil od nového roku zvýší nominální hodnoty dobíjecích kuponů ze 400 a 1000 korun na 500, respektive 1200 korun včetně DPH. Zákazníci, kterým na konci roku zůstanou kupony se starými hodnotami, je budou moci použít do konce března. Navíc se jim zvýší kredit o 17 procentních bodů, tedy rozdíl mezi novou a starou sazbou DPH.

Zvýšení DPH na některé služby, včetně telekomunikací a internetu, schválila v létě Poslanecká sněmovna. Většina telekomunikačních operátorů, včetně všech tří mobilních, již oznámila, že celé zvýšení DPH promítne do cen pro koncové zákazníky.