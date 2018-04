TELeKONOM: Český Telecom zakázal Eurotelu podnikat...

PRAHA - Nápad firmy Eurotel vytasit v boji o nové zákazníky zbraň v podobě rychlejšího internetu narazil podle Mladé fronty Dnes u Českého Telecomu. Ten Eurotel od konce loňského roku plně vlastní, ale zároveň si s ním na trhu internetu také konkuruje. "Nejnovější nápad Eurotelu poskytovat přes starou mobilní síť s předčíslím 601 rychlý a mobilní přístup k internetu se Telecomu nelíbí. Rozhodl se proto své dceři poprvé přistřihnout křídla," píše MfD.

"Na základě písemného oznámení z Telecomu jsme projekt zastavili. Informovali jsme o tom zaměstnance i dodavatele," cituje Dianu Dobálovou z Eurotelu. Firmě to podle deníku oznámil počátkem února dopisem šéf Telecomu Gabriel Berdár.

Telecom pro MfD reagoval, že záměr Eurotelu není definitivně smeten ze stolu. "Pozastavili jsme jej do doby, než bude schválen podnikatelský plán Eurotelu pro rok 2004", řekl Vladan Crha z Českého Telecomu.

LONDÝN - Nevyžádaná reklama, označovaná jako spam, se stále více rozšiřuje z e-mailů na mobilní telefony. Podle britské technologické společnosti Empower Interactive dostane v Evropě 65 procent uživatelů mobilních telefonů až pět nevyžádaných textových zpráv s reklamním obsahem týdně.

Zatímco s reklamními e-maily se většina spotřebitelů naučila žít, ochota přijímat nechtěné reklamní SMS je mnohem nižší. Britská nezávislá komise pro telekomunikačně informační služby Independent Committee for the Supervision of Standards of Telephone Information Services (ICSTIS), ke které směřují stížnosti na mobilní spam, obdržela v loňském roce kvůli reklamním SMS více než 10 000 stížností.

Problémy se spamem se mohou stát noční můrou i pro operátory. Empower Interactive odhaduje, že každá telefonická stížnost klienta na zákaznickou linku stojí operátora kolem pěti eur. Mobilní operátoři také investují stále větší částky do zabezpečení sítí ve snaze příliv spamových zpráv omezit. Uživatelé se zatím nemohou příliš účinně bránit, protože SMS s nevyžádaným obsahem nelze blokovat. Jejich odesílatel je totiž většinou pokaždé jiný, takže nelze nastavit ani filtry.

PRAHA - Konkurenční mobilní operátoři Eurotel a T-Mobile by měli příští týden představit služby pro stahování hudebních nahrávek na mobilní telefon. Podrobnosti chtějí obě firmy oznámit na tiskových konferencích plánovaných na středu a čtvrtek příští týden.

Eurotel včera sdělil, že nová služba pod názvem Jukebox umožní stahování hudby do paměti telefonu prostřednictvím GPRS. Skladby budou poté uloženy v interní paměti telefonu nebo na paměťových kartách tak, aby je bylo možné kdykoliv přehrát, aniž by uživatel potřeboval jakékoliv další zařízení. Eurotel Jukebox dále nabídne hudební hitparády či možnost vyhledávání a stahování informací o umělcích, vyzvánění a další multimediální obsah.

Podle dřívějších informací v médiích firma novou službu vyvinula ve spolupráci s americkou softwarovou firmou Chaoticom a hudebními vydavatelstvími EMG Czech Republic a Warner Music. Chaoticom vyvinula software, který zmenší velikost hudebních souborů tak, aby se daly nahrát do malých paměťových karet mobilů a jejich stahování netrvalo příliš dlouho. Jedna nahrávka převedena do nového formátu má pouze čtvrtinovou velikost proti tomu, kdyby zůstala v klasické podobě MP3. Díky tomu se do mobilu vejde až 100 písniček. Firma zároveň vytvořila speciální softwarový přehrávač, který lze do vyspělých mobilů jednoduše nahrát.

PRAHA - Dominantní provozovatel pevných telefonních linek Český Telecom chce v Praze a dalších krajských městech šířit digitální televizní vysílání. Firma již požádala o povolení k provozu sítě digitálních vysílačů Český telekomunikační úřad a informovala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, sdělil ČTK mluvčí Telecomu Vladan Crha. Telecom testoval vybrané služby digitální televize v systému DVB-T od konce roku 2002 spolu se společností Czech Digital Group. Firma rovněž provozuje digitální distribuční síť mezi studii České televize a vysílači. "Jsme připraveni zahájit vysílání pro veřejnost v momentě, kdy regulátoři otevřou trh a získáme povolení," uvedl obchodní ředitel Roman Stupka. S digitálním televizním vysíláním experimentují i České radiokomunikace, které jsou největším provozovatelem klasických analogových TV vysílačů.