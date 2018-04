TELeKONOM: Český Telecom vlastní nová malá firma...

PRAHA - Prodej většinového podílu v Českém Telecomu obsahuje podle právníků riziko. Obchod, ve kterém Telecom získá konsorcium TDC a Deutsche Bank (DB), bude formálně

uzavřen s firmou C-Tel. To je společnost s ručením omezeným, základním jměním 200 tisíc korun a oba kupce zastupuje. Právníci se obávají, že kdyby oba noví majitelé neplnili podmínky smlouvy, bylo by nemožné vymáhat je na této firmě. Včera to ve svém zpravodajství uvedla TV Nova.

V soutěži na prodej podílu v Telecomu zvítězilo dánsko-německé konsorcium TDC a DB, vláda však poté schválila, že mu Telecom prodá prostřednictvím nové firmy C-Tel s.r.o.

"Ta vlastnická struktura je taková, že tuto společnost vlastní Deutsche Bank, podporovaná společností TeleDanmark, takže není důvod pochybovat," řekl televizi mluvčí ministerstva financí Jaroslav Dědič. "Společnost se prodává skutečně společnosti Deutsche Bank a TeleDanmark, kterou v České republice zastupuje společnosti C-Tel," dodal.

"Plnění ze strany nabyvatele bude bezesporu zaručeno tak, aby nebylo možno se tomu plnění vyhnout bez, řekněme, nějakých sankcí," ujistil ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok. Právě tyto podmínky je nutné podle právníků zapracovat do smlouvy, která se nyní zpracovává a hotová má být do 31. října. Podle odborníků by však vláda měla Telecom prodat bez prostředníka, aby se předešlo případným problémům, uvedla televize.

Firma C-Tel by měla sídlit v centru Prahy v Klimentské ulici. Podle TV Nova tam však o ní nikdo neví. Firmy DB a TDC, sdružené v konsorciu C-Tel, zvítězily v srpnu ve výběrovém řízení, když nabídly 1,82 miliardy eur, tedy přes 55 miliard Kč.

OSLO - Největší telekomunikační společnost v Norsku Telenor ASA hodlá restrukturalizovat divizi Business Solutions. Součástí tohoto kroku je i snížení počtu zaměstnanců o 239, což představuje 26 procent celkové pracovní síly divize, informoval dnes výkonný ředitel Telenor Business Solutions Morten Lundal.

Kromě propouštění bude dalším 35 zaměstnancům nabídnuto nové místo v jiné oblasti a 17 zaměstnanců přejde do divize Telenor Networks. Cílem tohoto kroku je zlepšit pozici a

konkurenceschopnost divize na trhu a její výkonnost.

Telenor Business Solutions se zabývá aktivitami v informačních technologiích a telekomunikacích a jejím cílem je pomáhat obchodním klientům v Norsku i zahraničí. Divize zaměstnává celkem 923 osob, napsala agentura Reuters.

Telenor působí v 29 zemích světa, včetně Česka. Telenor Networks v České republice provozuje bezdrátovou síť v pásmu 26 gigahertzů. Zaměřuje se na pronájem přístupové infrastruktury pro řešení problému takzvané poslední míle výhradně poskytovatelům internetu, telekomunikačním operátorům a systémovým integrátorům. Služby nabízí ve 14 největších českých městech.

MOSKVA - Počet uživatelů mobilních telefonů v Rusku v září vzrostl o 7,7 procenta na 14,46 miliónu. Ve třetím čtvrtletí růst činil asi 21 procent a mobilní telefon v Rusku už

má téměř deset procent populace. Oznámila to konzultační společnost Advanced Communications and Media, na jejíž údaje se často odvolávají i provozovatelé.

Největším poskytovatelem služeb mobilní komunikace je v Rusku společnost Mobile TeleSystems, která měla na konci září asi 5,45 milionu uživatelů. Z toho 2,69 milionu jich měla v Moskvě. Druhou příčku obsadila společnost Vimpelcom se čtyřmi milióny uživatelů

a na třetím místě je Megafon s 2,29 milionu uživatelů, píše agentura Reuters.

Na konci srpna bylo v Rusku 13,43 milionu uživatelů mobilních telefonů proti 11,73 miliónu na konci června. Zhruba 81 procent uživatelů využívá služeb jednoho ze tří největších poskytovatelů.

PRAHA - Český Telecom připravuje novou verzi modelu účtování telefonického připojení k internetu. Ta by již měla vyhovovat požadavkům Českého telekomunikačního úřadu. "Dohodli jsme se, že Český Telecom přijde během několika málo dnů s návrhem řešení, zohledňujícím dosavadní výhrady ČTÚ," řekl ministr Vladimír Mlynář po schůzce s generálním ředitelem Telecomu Přemyslem Klímou a předsedou ČTÚ Davidem Stádníkem.

Podle Mlynáře sice Telecom i ČTÚ trvají na svých dosavadních argumentačních pozicích, na obou stranách však existuje vůle dosáhnout řešení, jež se negativně nedotkne uživatelů.

Telecom se ve středu rozhodl podřídit rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, který v úterý firmě přikázal účtovat zákazníkům za vytáčený přístup k internetu podle nynějšího tarifu Internet 2002 a nikoli prostřednictvím nového tarifu Internet Plus. Úřad Telecomu především vytýkal nedodržení některých lhůt dle telekomunikačního zákona, nedostatečné informování zákazníků a ohrožení konkurence.

Internet Plus měl nově rozdělit platbu za internet na poplatek Telecomu za internetové volání a na poplatky poskytovatelům internetu za připojení, případně ostatním telekomunikačním operátorům. ČTÚ sice vydal začátkem září předběžné opatření, v němž Telecomu zavádění služby zastavil, ale firma jej přesto v říjnu zavedla. Zatímco podle Telecomu měla být cena za internet pro koncové zákazníky stejná či poklesnout, alternativní operátoři a poskytovatelé internetu tvrdili, že naopak vzroste.

Podle rozhodnutí ČTÚ by si měl Telecom jako dosud účtovat za připojení k internetu pevnou cenu 1,40 Kč za minutu v prvních deseti minutách ve špičce a 80 haléřů za každou další minutu a 55, respektive 25 haléřů mimo špičku.