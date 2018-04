TELeKONOM: Český Telecom ustoupil v bitvě s ČTÚ...

PRAHA - Český Telecom se podřídil rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, který v úterý firmě přikázal účtovat zákazníkům za vytáčený přístup k internetu podle stávajícího tarifu Internet 2002. Firma tak nezavede ohlášený nový model účtování Internet Plus. "Tento způsob tarifování nedovoluje Telecomu uzavřít s poskytovateli přístupu k internetu smlouvy o nezávislém zpoplatňování jejich služeb," řekl včera

mluvčí firmy Vladan Crha. Alternativní operátoři verdikt úřadu uvítali.

Svým rozhodnutím regulátor podle Crhy zahrnul ceny telefonického připojení k internetu mezi plně regulované ceny, a vzal tak na sebe rozhodující díl odpovědnosti za další vývoj cen v oblasti internetových služeb poskytovaných prostřednictvím pevných sítí. Telecom bude rozhodnutí dále analyzovat.

Firma začala od října nabízet nový model připojení, který nově rozděluje platbu za internet na poplatek Telecomu za internetové volání a na poplatky poskytovatelům internetu za připojení, případně ostatním telekomunikačním operátorům. ČTÚ sice vydal začátkem září předběžné opatření, v němž Telecomu zavádění služby zastavil, ale firma jej přesto zavedla. Zatímco podle Telecomu měla být cena za internet pro koncové zákazníky stejná či poklesnout, alternativní operátoři a poskytovatelé internetu tvrdili, že naopak vzroste.

Podle generálního ředitele Contactelu Michala Čupy dal ČTÚ jasně najevo, že je připraven chránit zájmy přibližně 1,5 milionu koncových zákazníků internetu v ČR. "V nepřehledné situaci, která kvůli krokům Telecomu v otázce vytáčeného připojení k internetu nastala, je regulace a dané cenové rozhodnutí optimální možnost," uvedl marketingový ředitel GTS David Duroň. Aliatel zhodnotil úterní rozhodnutí ČTÚ jako razantní a správný krok. "Zvláště pak oceňujeme jednoznačnou formulaci rozhodnutí, které fakticky zamezuje zavedení nového tarifního modelu Telecomu," uvedla mluvčí Martina Kemrová.

Podle rozhodnutí ČTÚ by si měl Telecom jako dosud účtovat za připojení k internetu pevnou cenu 1,40 Kč za prvních deset minut ve špičce a 80 haléřů za každou další minutu a 55, respektive 25 haléřů mimo špičku.

TOKIO - Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo Inc vykáže ztrátu 573 miliardy jenů, tedy 4,68 miliardy dolarů, za podíly v zahraničních operátorech. Firma to včera uvedla s tím, že při svých partnerech přesto zůstane. Analytici se obávají, že nákladná strategie DoCoMo v cizině bude odčerpávat firmě zbytečně mnoho energie. DoCoMo se snaží ve světě prosadit svou technologii pro třetí generaci mobilů jako

příští světový standard. Analytici proto upozorňují, že se čistý konsolidovaný výsledek DoCoMo může letos přehoupnout do ztráty.

Firma to však odmítla s tím, že se její strategie v zahraničí vyplatí z dlouhodobé perspektivy. Zahraniční aktivity chce proto DoCoMo provozovat i nadále podle původních plánů. Za šest měsíců do 30. září DoCoMo vykáže ztrátu 339 miliard jenů za investice do americké AT&T Wireless Services Inc. Její akcie během prvního pololetí japonské firmy (do září) spadly o více než 50 procent.

DoCoMo taktéž odepsala 108 miliard jenů za investice do nizozemského mobilního operátora KPN Mobile NV, který spadá do skupiny KPN Telecom NV. Přibližnou hodnotu svého podílu tak DoCoMo srazila na nulu. Z hodnoty společnosti Hutchison 3G UK

Holdings Ltd, která je divizí Hutchison Whampoa Ltd, DoCoMo odepsala dalších 126 miliard jenů.

DoCoMo zatím nespočítala, jak se odpisy projeví v zisku. V květnu japonská firma předpovídala celoroční čistý zisk 511 miliard jenů z tržeb 5,37 bilionu jenů do března příštího roku. Zpráva nebyla překvapením. Japonský ekonomický list Nihon

Keizai Shimbun minulý týden napsal, že firma dá do odpisů půl bilionu jenů, připomněla agentura Reuters.

AMSTERODAM - Hodnota mobilní odnože nizozemské telekomunikační společnosti KPN je silně záporná a činí asi deset miliard eur. Firma přitom dlouho usilovala o to, aby z ní byla silná evropská skupina, která bude poskytovat telekomunikační služby. Vlna neúspěšných akvizicí ale způsobila, že společnost má ve svém portfoliu jen nadhodnocená aktiva a značné dluhy.

Zhruba 15 procent akcií společnosti KPN Mobile drží japonská společnost NTT DoCoMo. Ta však dnes uvedla, že investici do firmy odepsala, ačkoliv původně do nákupu vložila 410 miliard jenů. To je 3,35 miliardy dolarů. Sama KPN už zaúčtovala mimořádné náklady

20 miliard eur na odpisy majetkových účastí v mobilních odnožích, většinou v Německu.

"Pro nás je to úplně něco jiného. Záporná hodnota akciového majetku zahrnuje také půjčky akcionářů. Bez nich by to číslo bylo kladné," řekl agentuře Reuters mluvčí KPN Marinus Potman. Podle něj není vůbec překvapivé, že NTT investici do KPN Mobile ocenila

nulou. Japonci přitom nizozemské firmě neposkytli žádnou půjčku, podotýká Reuters.

KPN Mobile se nejvíce angažovala v investicích do mobilních operátorů v Německu, hlavně do společnosti E-Plus. Ta je třetí největší mobilní firmou v Německu, KPN ale v Německu investovala i do nákupu licence na provozování služeb třetí generace UMTS. V současné době se dluhy KPN Mobile pohybují kolem 22 miliard eur. Firma už loni čelila bankrotu, zachránila ji však emise akcií a plán na snížení nákladů.

PAŘÍŽ - Telekomunikační společnost France Télécom včera zvolila novým předsedou své správní rady Thierry Bretona. Ten doposud pracoval jako ředitel elektrotechnické firmy

Thomson Multimedia, funkce v ní se ale teď vzdá, aby mohl převzít žezlo v největší telekomunikační firmě ve Francii.

Bretona navrhla do vedení firmy francouzská vláda, která má ve společnosti stále ještě rozhodující slovo. Breton ve funkci nahradí Michela Bona, který se po vlně kritiky ředitelského postu 12. září vzdal. Od Bretona se přitom čeká, že zahájí urychlenou

restrukturalizaci dluhů, píše agentura Reuters.

Breton bezprostředně po zvolení prohlásil, že si vezme dva měsíce čas na to, aby provedl důkladnou vnitřní kontrolu firmy. Teprve potom se rozhodne, jaké konkrétní kroky k ozdravení firmy přijme. Společnost France Télécom má totiž v současné době dluhy kolem 70 miliard eur.

Breton plánuje, že zváží veškeré alternativy, které by firmě mohly pomoci. Jeho hlavním cílem je především obnova důvěry na akciových trzích. Bretona do funkce nového předsedy zvolila správní rada většinou 14 hlasů z 21.

Na Bretonovo zvolení velmi příznivě zareagovaly akcie firmy. Ty hned po otevření pařížské burzy zpevnily o více než devět procent a, přestože později část zisků smazaly, vysoký růst kolem šesti procent si udržely. Celá burza vykazovala zisk o více než

čtyři procenta.

Breton podle jednoho z členů správní rady však popřel, že by se chystal snížit výdaje až o šest miliard eur. Při řešení dluhů však spoléhá na pomoc francouzské vlády, která vlastní asi 55,5 procenta akcií firmy.

Nový šéf si vydobyl uznání tím, že firmu Thomson Multimedia ozdravil a učinil z ní ziskovou společnost, která se navíc stala největším prodejcem televizorů na americkém trhu. Akcie Thomsonu sice výrazně klesly už v okamžiku, kdy se o Bretonově odchodu z

firmy začalo spekulovat, od té doby se ale zotavily.

Na místo nového předsedy správní rady a výkonného ředitele společnosti Thomson Multimedia byli jmenováni Bretonovi zástupci Frank Dangeard a Charles Dehelly. Breton sice z vedení podniku odejde, dál však bude zasedat ve správní radě firmy a šéfovat má

výboru pro strategii.

FRANKFURT/MNICHOV - Německý strojírenský a elektrotechnický koncern Siemens dnes potvrdil, že vede jednání s americkou firmou Motorola. Jednání by mohla vyústit v navázání užší spolupráce, Siemens ale tvrdí, že uzavření konkrétní dohody je zatím hudbou budoucnosti.

"S Motorolou už nějaký čas jednáme, hovoříme ale i s dalšími společnostmi," řekl člen správní rady Siemensu Volker Jung. Ten má v rámci koncernu na starosti divizi mobilních a pevných linek. O jednáních o víkendu hovořily i některé zdroje ve Spojených státech.

Internetová stránka Crain's Chicago Business Web, která se věnuje podnikové sféře a jiným ekonomickým tématům, naznačila, že Siemens by měl zájem převést výrobu mobilních telefonů na divizi Motoroly, která se věnuje mobilním sítím. Aktivity obou firem

ročně generují tržby asi čtyři miliardy dolarů.

Motorola ale zatím v divizi mobilních sítí podniká se ztrátou, a Siemens jí proto navrhl, že výrobu mobilních telefonů na ni převede za úplatu. Siemens ale podle zdrojů agentury

Reuters jedná i s jinými společnostmi, nejčastěji se v této souvislosti hovoří o švédském Ericssonu a jihokorejském Samsungu. Ericsson je ve výrobě sítí světovou jedničkou, je ale silně ztrátový.

HONGKONG - Japonský elektronický gigant NEC se dohodl na koupi pěti procent akcií mobilní divize hongkongského konglomerátu Hutchison Whampoa. Investice 73 milionů dolarů je výrazem důvěry v třetí generaci mobilního telefonování ze strany klíčového dodavatele těchto systémů.

Hutchison ve včerejším sdělení uvedl, že investice NEC posílí vztahy mezi skupinou a japonskou společností. NEC zaplatí za akcie největšího hongkongského mobilního operátora Hutchison Telephone v hotovosti a podíl konglomerátu v jeho mobilní divizi

se sníží na 71 procent.

NEC je jedním z hlavních dodavatelů telekomunikačních zařízení pro Hutchison a do rozvoje sítí a telefonů 3G investoval značné sumy. Hongkongská firma uvede s partnery do provozu nové sítě ještě tento měsíc v Británii a Itálii, investoři však jsou v odhadu přínosu nové technologie opatrní. Zahájení provozu již některé evropské firmy odložily a obrovské náklady na získání licencí a výstavbu těchto sítí jsou hlavní příčinou nynější

hluboké krize globálních telekomunikací.

V Japonsku systém 3G již zhruba rok nabízí videorozhovory a vysokokapacitní připojení k internetu. Zákazníky to ale podle pozorovatelů nijak výrazně nepřitahuje, protože územní rozsah nové služby je zatím omezený, telefony drahé a životnost baterie

krátká.