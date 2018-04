TELeKONOM: Český Telecom umožní volat zdarma do USA...

PRAHA - Český Telecom poskytuje od včerejšího večera dva dny v době slabého provozu telefonování do USA zdarma. Hovory budou umožněny prostřednictvím služby internetového volání XCall s předčíslím 052. Uvedl to mluvčí Telecomu Vladan Crha a dodal, že volání zdarma se nevztahuje na telefonní automaty. Hovory zdarma dnes ve svých 93 značkových prodejnách nabízí i mobilní operátor Eurotel.

Na Slovensku se Slovenské telekomunikace rozhodly do neděle neúčtovat hovory do Spojených států. Podobně reagoval i jeden ze dvou slovenských mobilních operátorů, společnost Globtel. Bezplatné volání do USA umožnily i rakouské telekomunikační

společnosti.

Zákazníci Telecomu budou moci bezplatně využít službu XCall pro hovory do USA od včerejška 17:00 do 7:00 dnešního rána a poté dnes od 17:00 do půlnoci. Zpětně jim nebudou zpoplatněny hovory do Spojených států přes XCall od 11. září. Telecom se dále dohodl s ministerstvem zahraničí na poskytnutí 50procentní slevy na všechna volání do USA od 11. do

23. září. Firma navíc ministerstvu na své náklady zřídí a bude provozovat zelenou linku k informování veřejnosti.

Slevu pro některé linky na volání do Belgie, kde je ústředí NATO, dostane od 11. do 23. září i ministerstvo obrany. Telecom zároveň jedná s velvyslanectvím USA v Praze o konkrétní formě

pomoci. Krizové linky ministerstva zahraničí jsou na pražských číslech 2418 2551 a 2418 2740.

PRAHA - Ministr dopravy a spojů Jaromír Schling a vedení společnosti Eurotel včera podepsali memorandum o podpoře a realizaci mezinárodní Tamperské úmluvy. Úmluva, ke které se připojila i ČR, se od roku 1998 zabývá zajištěním telekomunikační podpory v případě katastrof a živelných neštěstí ve světě.

Eurotel se na plnění dohody bude podílet bezplatným poskytnutím mobilní kontejnerové základnové stanice, společně s odborníky nutnými pro její provoz. Jednotka je kdekoliv na světě schopna vytvořit část sítě Eurotel a připojit ji přes satelit k mateřské síti v ČR. Stanici například využila 6. polní nemocnice české armády v Albánii.

Konkurenční mobilní operátor RadioMobil podle mluvčího Jiřího Hájka v červenci oznámil ministerstvu dopravy a spojů připravenost poskytnout specialisty i zřídit a provozovat dočasné

mobilní sítě s potřebnou kapacitou v místě katastrofy.Eurotel měl v pololetí ve svých sítích GSM a NMT přes 2,65 miliónu lidí. Firmu vlastní Český Telecom (51 procent) a americké

konsorcium Atlantic West.



PRAHA - Ministerstvo zahraničí uvedlo včera do provozu novou bezplatnou telefonní linku 0800 200 000, na které mohou lidé oznamovat, koho po teroristickém útoku v USA pohřešují. Občané mohou nadále volat i na pražská krizová čísla 2418 2551 a 2418 2740, za jejichž použití se platí. Informoval o tom mluvčí ministerstva Aleš Pospíšil.

Dispečerka nové horké linky řekla, že během dne evidovali mezi 60 až 70 pohřešovanými českými občany. Dispečerka rovněž vyzvala, aby lidé na linku volali i v případě, že se jim nahlášený člověk ozve, že je v pořádku. Generální konzulát v New Yorku odpoledne nevěděl o žádném Čechovi, který by byl při atentátech zraněn či přišel o život.

Cestovní kancelář Student Agency, která má v USA přes 1600 klientů, včera sdělila, že zprovoznila novou telefonní linku 01180011100300 pro volání zdarma ze Spojených států do celé České republiky. V ČR má Student Agency bezplatný informační telefon

0800 100 300, uvedla mluvčí kanceláře Iveta Zahradníková.



PRAHA - Některé české podniky zpřísnily v reakci na úterní teroristické útoky v USA svá bezpečnostní opatření. Ministerstvo zemědělství navíc nařídilo podnikům povodí, aby zajistily bezpečnost všech přehrad a nádrží. České aerolinie sice ještě včera zrušily pravidelný let do USA, v pátek však již vypraví dva spoje pro pasažéry do New Yorku.

ČSA i prodejci letenek v ČR přitom hlásí mírný pokles zájmu o létání. Teroristické útoky nicméně podle předpokladů analytické společnosti Mag Consulting výrazně nesníží očekávané příjezdy turistů do USA. Dotknout by se citelně neměly ani tuzemských cestovních kanceláří.

Dění v USA se oproti původním předpokladů zřejmě neprojeví ani v cenách pohonných hmot. Většina prodejců sice zvýšila ceny benzínu zhruba o korunu a nafty až o 50 haléřů, zdražení však podle jejich tvrzení souvisí s dlouhodobějším růstem cen ropy a ropných produktů na světových trzích. Cena ropy večer stagnovala na 28 dolarech, zatímco v úterý po zprávách v USA vylétla nad 31 dolarů.

Teroristický útok na USA by podle ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra neměl ovlivnit ani úsilí amerických společností investovat v ČR. USA v prvním pololetí letos investovaly do české ekonomiky podle ČNB 95,5 miliónu dolarů přímých zahraničních

investic a patří mezi největší investory v České republice.

Na hrozbu teroristických útoků zareagovalo včera ministerstvo dopravy, které s okamžitou platností do odvolání zakázalo lety nad Prahou, při nichž se letadla řídí vizuální a nikoli

přístrojovou navigací. Již ve středu večer ministr dopravy a spojů Jaromír Schling v rámci bezpečnostních opatření oznámil omezení letů ve vzdušném prostoru ČR pouze na pravidelné linky a charterové lety.