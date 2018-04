TELeKONOM: Český Telecom sleví z paušálu...

PRAHA - Český Telecom poskytne slevy z měsíčních paušálních poplatků všem, kterým v důsledku záplav nefungoval telefon. Původně chtěl Telecom poskytnout slevy jen těm, jejichž telefon nefungoval 72 hodin, nyní se rozhodl zohlednit každý výpadek, i kdyby trval jen jediný den. S odvoláním na viceprezidenta pro sítě Českého Telecomu Petra

Slováčka to napsalo včerejší Právo.

Podle Slováčka nyní Telecom dospěl k závěru, že jeho technologie mu dává natolik přesný přehled o poruchách a výpadcích, že není problém účtovat měsíční poplatek jen za dobu,

kdy je přístroj plně funkční. Slevu by telefonní účastníci měli pocítit už v zářijovém

vyúčtování.

Telecom také prodloužil lhůty splatnosti účtů pro klienty z 12 na třicet dnů. Každý kdo má problém s telefonem, se na tzv. zeleném telefonním čísle 0800 123 456 bezplatně dozví, kdy by měl být jeho přístroj zprovozněn. Informace na tomto čísle jsou od soboty poskytovány denně od 08:00 do 22:00, připomíná Právo.

Český Telecom, který měl o víkendu kvůli zaplaveným nebo od elektřiny odpojeným telefonním ústřednám mimo provoz ještě přes 40 tisíc telefonních linek, včera oznámil, že už mu nefunguje jen devět ústředen. Minulý týden bylo nefunkčních třináct ústředen.



NEW YORK/LONDÝN - Bývalý výkonný ředitel americké společnosti WorldCom Bernard Ebbers nutil (samozřejmě ještě v době, kdy šéfem byl) své podřízené, aby neprodávali akcie firmy. Činil tak i v době, kdy se nad firmou stahovaly mraky a cena akcií rapidně klesla. Píše se to ve včerejším vydání listu Financial Times.

Bývalí zaměstnanci a členové správní rady shodně tvrdí, že si Ebbers dokonce vedl seznam všech zaměstnanců, kteří prodali akcie, a pak je za prodej trestal. Právě Ebbers je teď sám na seznamu federálních vyšetřovatelů, kteří se mu snaží prokázat defraudaci.

Ebbers totiž podle nich způsobil pád celé firmy.

Firma WorldCom na konci června překvapivě oznámila, že bude muset přepracovat účetnictví za pět čtvrtletí, protože některé výdaje zaúčtovala jako kapitálové investice, a místo vykázaného zisku měla ztrátu. Celková částka, o kterou firma nadhodnotila příjmy, přesahuje sedm neuvěřitelných miliard dolarů.

O nový rozruch se WorldCom postaral začátkem srpna, kdy uvedl, že odepíše 50,6 miliardy dolarů, většinou nehmotná aktiva a další nehmotné investice. To je částka, která se blíží hodnotě hrubého domácího produktu Česka a Maďarska dohromady.

PRAHA - Dosavadní mluvčí Českých radiokomunikací (Čra) Dagmar Franckovou od září nahradí Jana Němcová z útvaru vnějších vztahů. Francková odchází do banky HVB, kde bude působit rovněž jako tisková mluvčí. Vyplývá to z tiskové zprávy firmy.

Němcová do Čra nastoupila v roce 2001 a nejprve pracovala v útvaru marketingu, kde měla na starosti produkční činnosti ve spojitosti s firemními aktivitami. Na jaře roku 2002 přešla do útvaru vnějších vztahů, ve kterém zodpovídala za firemní marketingové činnosti a corporate identity firmy.

Čra jsou dominantním provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání v ČR a poskytují rovněž telekomunikační služby. Firma má 39procentní podíl v mobilním operátoru RadioMobil a vlastní polovinu společnosti Contactel.

PRAHA - Ředitelka komunikace Českého Telecomu Dana Dvořáková koncem září odejde z firmy a od října nastoupí do slovenské Všeobecnej úverovej banky v Bratislavě. "Nabídka je pro mě velkou výzvou, protože mám v bance vybudovat zcela nový útvar

komunikace," uvedla Dvořáková.

Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy bude Dvořáková ve firmě působit do zářijového přečíslování telefonních stanic, které se uskuteční v noci z 21. na 22. září. Nového ředitele komunikace zatím Telecom neoznámil. Dvořáková do firmy nastoupila před sedmi lety a zprvu působila jako tisková mluvčí.



HONGKONG - Hongkongská telekomunikační společnost Hutchison Whampoa si podala žádost o udělení licence na provozování telekomunikačních služeb třetí generace ve Finsku. Firma už má v plánu nabízet tyto služby od října i v Británii a Itálii.

"Máme pocit, že by to mohlo zlepšit naši pozici ve Švédsku, kde už působíme," podotkla mluvčí hongkongského konglomerátu Nora Yong. Hutchison se přitom ve Finsku snaží získat licenci, která se uvolní po převzetí finské telekomunikační společnosti Sonera

švédskou firmou Telia, píše agentura Reuters.

Nabídku za firmu Hutchison učiní její součást Hi3G Access, v níž drží menšinový podíl švédská společnost Investor. Právě Hi3G už vlastní licence na provozování telekomunikačních služeb třetí generace ve Švédsku a Dánsku. Podrobnosti kolem chystané nabídky ve Finsku ale firma nesdělila.

Služby třetí generace mají být průlomem v dosavadní mobilní komunikaci a mimo jiné mají nabídnout mnohem rychlejší přenos dat než současné telefony GSM. Většina operátorů v západní Evropě ale na získání licencí 3G vynaložila tak obrovské částky, že se nyní

potýká s vysokými dluhy.