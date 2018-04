TELeKONOM: Český Telecom sleví těm, které postihl požár...

- Český Telecom poskytne slevy zákazníkům, jejichž telefonní stanice vyřadil z provozu úterní požár ústředny v Praze 2. Klienti, jejichž linky byly mimo provoz déle než 48 hodin, tedy do dnešních 11:00, dostanou slevu ve výši svého nynějšího měsíčního paušálu. Další nabídku firma připravuje pro majitele telefonních stanic, které nebudou fungovat déle než dva týdny po požáru, uvedl včera mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Požár telefonní ústředny v budově Telecomu v Korunní ulici vyřadil z provozu 41 140 linek. Do středečního rána jich technici provizorně připojili 21 180. Od středy do včerejška se podařilo zprovoznit jen několik dalších desítek zákaznických linek. Další linky Telecom připojí v několika etapách. Dnes se podle Crhy dostane na majitele telefonních čísel v rozmezí 22560000 až 22564999, 22540000 až 22544999 a 6910000 až 6911999. Dalších téměř 6200 stanic v číselném rozsahu 24246000 až 24257999 technici postupně připojí od pondělí 28. ledna do čtvrtka 31. ledna. Zbývajících zhruba 13 000 linek s telefonními čísly 22510000 až 22523999 zprovozní v následujících třech týdnech.

Podrobnější informace o dalším spouštění linek budou aktualizovány na internetových stránkách www.telecom.cz/special a na nově zřízené bezplatné informační lince 0800-101108. Hasiči již ve středu po konzultaci s policií vyloučili možnost, že požár někdo úmyslně založil. Podle šéfa vyšetřovatelů pražských hasičů Václava Hladíka požár způsobily technické příčiny.

Škodu hasiči předběžně odhadli řádově na desítky milionů korun, mluvčí Českého Telecomu nechtěl o její výši spekulovat.

PRAHA - Výbor pro privatizaci majority v Českém Telecomu včera zúžil počet předběžných zájemců z osmi na sedm, které pozve do druhého kola tendru. Investoři budou moci ve firmě začátkem února provést hloubkovou kontrolu a poté jednat o smlouvě o prodeji akcií. Uvedla to mluvčí ministerstva financí Jana Vargová.

Mezi osmi předloženými předběžnými nabídkami převládali finanční investoři nad telekomunikačními firmami. Podmínka vlády přitom připouští účast finančních investorů pouze v konsorciu s telekomunikačními operátory.

Stát, který v Telecomu prodává 51,1 procenta akcií, se loni na jaře dohodl o společném postupu s konsorciem TelSource (KPN a Swisscom), které vlastní dalších 27 procent akcií. Vláda by buď prodala oba podíly najednou, tedy 78 procent akcií, nebo menší balík tvořený akciemi obou subjektů v poměru dvě ku jedné ve prospěch státu.

Termín předání závazných nabídek dosud komise neoznámila. Vítěz tendru by měl být znám do konce března. Podle neoficiálních informací předběžné nabídky mimo jiné předložily Deutsche Telekom, Orange, finanční konsorcium amerického finančního domu Warburg Pincus s britskými finančními partnery Doughty Hanson a Apax Partners a společnosti CVS Capital Partners a Spectrum Equity.

BRATISLAVA - Společnost Slovenské telekomunikácie (ST) nehodlá ani navzdory kritice členů vládního kabinetu a Asociace poskytovatelů internetu snížit ceny internetového připojení. "Plánované změny cen budou uvedeny v platnost," uvedla včera vedoucí odboru vnější komunikace Miroslava Remenárová.

Telekomunikace totiž plánují v průběhu prvního čtvrtletí výrazně zvýšit poplatky za připojení prostřednictvím ISDN linek. Dosud výhodný noční tarif 2,50 slovenské koruny za hodinu vzroste na 18 korun a od třetího čtvrtletí by se měl zvýšit na 24 korun. Hodina připojení během slabého provozu a víkendů u běžné telefonní linky nyní stojí 24 korun a od září by se měla cena zvýšit na 30 Sk.

O cenách internetového připojení se šéfem telekomu Ladislavem Mikušem již jednal také premiér Miroslav Dzurinda. Problematikou se bude ještě koncem měsíce zabývat představenstvo ST, ve kterých je stát menšinovým 49procentním akcionářem. Podle Remenárové bude představenstvo jednat o způsobu, jak by ST mohly spolu s ostatními firmami přispět k rozvoji internetu na Slovensku.

"Velmi by pomohlo, pokud by se k programu rozšíření internetu přidaly také firmy, které se zabývají prodejem hardwaru," dodala vedoucí vnější komunikace. Slovenský telekom, který má monopol na základní hlasovou službu do konce tohoto roku, čelí kritice nejen kvůli cenám za internetové připojení, ale mnoho zákazníků společnosti si kvůli růstu cen za telefonování raději pořídilo mobilní telefon. Celkem tak společnost v loňském roce ztratila téměř 100 000 zákazníků.

Slovenský telekomunikační úřad, který reguluje ceny v telekomunikacích, zdražování internetu nepodporuje, nemůže však proti telekomu zakročit, protože nejde o regulované ceny. Ceny za internetové připojení však na Slovensku ovlivňuje rovněž úroveň daně z přidané hodnoty, která u této služby činí 23 procent. V Česku daň představuje pět procent, v Polsku šest procent a v Maďarsku 25 procent.

SAN ANTONIO - Společnost SBC Communications, která je dvojkou na americkém trhu místního telefonního spojení, vykázala v posledním loňském čtvrtletí pod tlakem oslabené ekonomiky a zvýšené obezřetnosti ve výdajích mírný pokles zisku. Čistý zisk včetně mimořádných položek klesl na 1,2 miliardy dolarů z 1,3 miliardy USD ve stejném období předchozího roku, uvedla firma.

Zisk bez zahrnutí jednorázových položek stoupl na 2,2 miliardy USD z předloňských dvou miliard dolarů. V přepočtu na akcii byl tento zisk 64 centů, což bylo na horní hranici očekávání analytiků. Celkové tržby společnosti se započítáním společného podniku Cingular Wireless se zvýšily o 1,2 procenta na 14 miliard dolarů, bez společného podniku však kvůli ostřejší konkurenci a tlaku regulačních úřadů klesly o 2,5 procenta na 11,9 miliardy USD. SBC předpokládá, že v letošním roce se tržby zvýší o jedno až tři procenta a očištěný zisk na akcii poroste o pět až sedm procent.

SBC snížila plán kapitálových investic v tomto roce na 9,2 miliardy z původních 9,7 miliardy USD a loňského objemu 11,2 miliardy USD. Letošní omezení investic souvisí především s odkladem internetového projektu firmy.

Celoroční čistý zisk SBC stoupl o 2,7 procenta na 7,95 miliardy USD a celkové tržby se zvýšily proti roku 2000 o dvě procenta na 54,30 miliardy USD.