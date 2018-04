TELeKONOM: Český Telecom se podaří prodat nejdříve za dva roky...

PRAHA - Lepší podmínky pro prodej státní majority v Českém Telecomu přijdou podle analytiků za dva až tři roky. V případě ukončení současného privatizačního procesu není podle ekonomů rychlé vypsání nového tendru reálné, nové nabídky by byly pravděpodobně nižší kvůli negativnímu vývoji na telekomunikačním trhu.

Vláda podle Tomáše Gatěka z Atlantik FT nemá jediný důvod k rychlému prodeji firmy. Stát by měl podle něj nyní dát vedení Telecomu jasné zadání získat zbývajících 49 procent Eurotelu od společnosti Atlantic West, což je způsob, jak nejvíce zvýšit hodnotu společnosti. Pokud by však firma usilovala o koupi zbylého podílu v Eurotelu, zřejmě by podle Tomáše Vyskočila z Wood&Company neměla prostředky na výplatu vysoké dividendy, která by částečně zaplatila státu výpadek příjmu z privatizace.

Podle Libor Vinkláta z České spořitelny může po neúspěchu prodeje stát tlačit na výplatu dividendy. "Telecom by mohl okamžitě vyplatit osm miliard Kč, které má ve formě krátkodobého finančního majetku, což odpovídá dividendě 25 Kč na akcii," uvedl.

Podle ekonomů z Thames River Capital by firma mohla na dividendách vyplatit až téměř 30 miliard korun, tedy necelých 100 Kč na akcii. Vyskočil soudí, že v současnosti by si mohl Telecom dovolit vyplatit dividendu zhruba 40 korun na akcii. Vyšší dividenda až 100 Kč by připadala v úvahu v případě, že by firma plně využila dvacetimiliardový limit na emisi dluhopisů, dodal.

Odklad prodeje nebude mít dle ekonomů přímý vliv na postup liberalizace telekomunikačního trhu, který má ve svých rukou spíše Český telekomunikační úřad. Podle Vinkláta ale bude stát do doby prodeje stále sedět na dvou židlích. Chce totiž trh liberalizovat, tedy snižovat vliv monopolu ve prospěch konkurence, a současně prodat za co nejvyšší cenu.

Privatizační poradce J.P. Morgan v úterý kvůli komplikacím vyloučil možnost dokončit prodej Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC. Ministr financí Bohuslav Sobotka na dotaz ČTK krach privatizace potvrdil, ale zdůraznil, že ještě do konce volebního období chce Telecom zprivatizovat.

Prodej Telecomu zřejmě ztroskotal na nedostatku financí Deutsche Bank na vyplacení státu, minoritního akcionáře TelSource a na nutnosti koupit 49 procent Eurotelu od konsorcia Atlantic West. Prodej od začátku komplikovaly dohody mezi státem a TelSource o srovnatelné prodejní ceně a možnost Atlantic West prodej Telecomu zablokovat.

NEW YORK - Americký soud v úterý schválil částečné vyrovnání v případu zkrachovalé společnosti WorldCom, na kterou podala žalobu Komise pro cenné papíry (SEC). Částečné urovnání sporu dává podle analytiků firmě WorldCom velkou šanci na vystoupení z bankrotové ochrany.

Komise obvinila firmu z akciových podvodů, podle dohody však firma slíbila, že se podobných aktivit v budoucnu zdrží. Případ v tuto chvíli tedy zůstane nadále otevřený a pokud firma nebude plnit to, co slíbila, může komise žádat zaplacení pokuty, uvedla agentura Reuters.

"Ukazuje se, že se firma posunula k mnohem příznivější pozici a nápravě minulých chyb," zdůvodnil rozhodnutí soudce Jed Rakoff. WorldCom souhlasila s tím, že její poradci zatím budou pracovat na revizi účetních praktik, zástupci firmy se však odmítli k obvinění z defraudace vyjádřit.

Vedení firmy slíbilo, že zavede povinná školení pro všechny zaměstnance, kteří se podílejí na zpracovávání účetních a dalších finančních výkazů. "To je velmi důležité opatření, které by mělo přispět k záchraně WorldCom," řekl James Owers, profesor financí na Georgia State University v Atlantě.

WorldCom stále čelí žalobám akcionářů, částečné urovnání mu však umožní splnit původní cíl, podle něhož by chtěl v polovině příštího roku vystoupit z bankrotové ochrany. Začátkem listopadu se vedení společnosti ujal bývalý šéf společnosti Compaq Computer Michael Capellas. Ten přišel z firmy Hewlett-Packard, která se po sloučení obou firem stala nástupnickou společností Compaq.