TELeKONOM: Český Telecom propustí přes třetinu zaměstnanců...

- Český Telecom by měl do konce roku 2005 snížit celkový počet zaměstnanců ze současných 11 tisíc o přibližně čtyři tisíce na 7000 pracovníků. Spolu s dceřiným Eurotelem by tak měl mít nejvýše 9500 zaměstnanců, uvedl ředitel pro transformaci Michal Heřman na dnešní tiskové konferenci. Eurotel během dvou let žádné propouštění nechystá. Propouštění je součástí transformace Telecomu, která má zvýšit jeho efektivitu.

Finanční ředitel Telecomu Juraj Šedivý zároveň uvedl, že by firma mohla letos vykázat ztrátu, pokud jí ČTÚ neumožní narovnání koncových a propojovacích cen podle vynaložených nákladů. Telecom by pak do hospodaření musel promítnout odpisy části investic do své sítě, protože současné ceny mu neumožňují návratnost vložených prostředků. Podle Šedivého by se účetní operace neprojevila na stavu hotovosti. Nicméně by měla vliv na rozvahu a vedla by ke snížení nerozděleného zisku z minulých období. V druhé polovině 90. let firma investovala kolem 160 miliard korun.

Telecom v letošním roce snížil počet zaměstnanců o pětinu, tedy zhruba o 2700 lidí, na 11 000. Zároveň již zredukoval počet vedoucích pracovníků o více než polovinu. Počet řídících úrovní klesl z devíti na pět. Transformační proces má firmě během 18 měsíců zajistit udržení příjmů, snížení nákladů a zvýšení orientace na zákazníky.

Telecom se chce během dvou let dostat v počtu provozovaných linek na zaměstnance ze současných necelých 300 na 500. To odpovídá výsledkům nejlepších firem v oboru. Firma plánuje omezení investic na maximálně 12 procent výnosů ze současných zhruba 14 procent. "Do dvou let chceme být z hlediska provozní výkonnosti nejlepší firmou mezi zeměmi přistupujícími do EU," uvedl generální ředitel Gabriel Berdár s tím, že do deseti let se chce společnost dostat mezi nejlepší v unii.

Po ovládnutí 100 procent Eurotelu na konci listopadu chce společnost rovněž více využívat efektů ze spojení nabídkou společných služeb. Pro příští rok chystá novou nabídku a plánuje pokles cen u nynější nabídky. Během 5,5 roku firma zredukovala počet pracovníků o více než 9000 lidí. Snižování počtu pracovních sil firmě umožňují nové technologie. Telecom například instaloval systémy podpory provozu sítě či dokončil přechod na digitální ústředny.

PRAHA - Dánská telekomunikační společnost TDC opustila České radiokomunikace, druhou největší telekomunikační firmu v České republice. TDC ale bude nadále rozvíjet firmu Contactel, což je druhá významná investice TDC v Česku. Uvedla to agentura Reuters.

Ze správní rady Českých radiokomunikací odstoupili dva lidé z TDC. Jedním je výkonný ředitel Torben Holm a druhým člen rady Thomas Gelting Petersen. Své pozice se vzdal i člen dozorčí rady Martin Klimpl. Dánská společnost tak po jejich odchodu nebude mít na řízení radiokomunikací žádný vliv.

Holm řekl, že firma se dohodla na prodeji 25 procent akcií ve společnosti Bivideon, což je společný podnik, který má TDC spolu s Deutsche Bank. Bivideon drží v radiokomunikacích většinu. Holm hodnotu kontraktu sice nesdělil, podotkl však, že podíl TDC koupí Deutsche Bank. TDC na jaře od ČRa odkoupila druhou polovinu ve společnosti Contactel, která nyní radiokomunikacím konkuruje v telekomunikačních a internetových službách.

Podle analytika Atlantik FT Tomáše Gaťka je pravděpodobným důvodem odchodu TDC to, že v současné době neexistuje kupec na podíl radiokomunikací v mobilním operátoru T-Mobile. Firma podle něj již nechtěla dále čekat, a proto vystoupila z konsorcia Bivideon. Získané peníze by TDC mohla použít na snížení vysokého zadlužení, které dosahuje 90 procent vlastního jmění. "Jelikož společnost Bivideon byla již dříve ovládána Deutsche Bank, nenastanou podle našeho názoru žádné změny ve smyslu řízení společnosti a vztahu k investorům," dodal.

Akcie radiokomunikací na zprávu bezprostředně nereagovaly, později posílily o 2,5 procenta na 322 Kč za akcii. České radiokomunikace poskytují telekomunikační služby pod názvem Bluetone, firma se ale rovněž zabývá poskytováním služeb spojených s šířením rozhlasového a televizního vysílání. Bivideon má v radiokomunikacích 72 procent akcií a samotné radiokomunikace mají 39,2 procenta v mobilním operátorovi T-Mobile.

PRAHA - Dokončení privatizace Českého Telecomu v příštím roce je podle ministra financí Bohuslava Sobotky nejisté. I kdyby vláda začala tento obří podnik privatizovat v roce 2004, je možné, že celý proces potrvá až do dalšího roku, řekl Sobotka.

"Privatizační proces u takovéto společnosti trvá měsíce, není to nic jednoduchého. Je potřeba, aby byl celý proces dobře zvládnut, aby stát vybral dobrého majitele a získal odpovídající cenu," podotkl. Stejný názor zastává i místopředseda Fond národního majetku Pavel Kuta. Privatizace 51 procent akcií Telecomu prý začne s vysokou pravděpodobností již v příštím roce, s jejím dokončením však lze počítat až v roce 2005.

Možnost privatizace společnosti v příštím roce naznačil již v úterý předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Jan Juchelka. Fondu v příštím roce hrozí, že mu bude chybět až 52 miliard korun. Chybějící příjmy by mohla doplnit právě některá z chystaných privatizací, u nichž ještě není jistota, že se uskuteční příští rok. "Nelze vyloučit, že by to mohl být například Český Telecom," řekl Juchelka.

Fond předpokládá, že úspornými kroky a privatizací by hrozící deficit mohl snížit až na 17,4 miliardy korun. "S takovou chybějící hotovostí by si již fond dovedl poradit," dodal. Ministr Sobotka počítá se schodkem 13 až 17 miliard korun.

LONDÝN - Britský mobilní operátor mm02 se v prvním pololetí vrátil do černých čísel. Společnost vytvořila zisk před zdaněním 26 milionů liber, tedy 44 milionů dolarů. Loni činila pololetní ztráta firmy 259 milionů liber, připomněla mm02 ve včerejší zprávě.

V meziročně lepším výsledku se projevil jak růst příjmů, tak nárůst počtu zákazníků. Pololetní tržby mm02 zvýšila o 21 procent na 2,68 miliardy liber. Hrubý provozní zisk (EBITDA) firmě vzrostl na 621 milionů liber z 387 milionů před rokem v souladu s očekáváním analytiků.

Počet klientů mm02 vzrostl o 13 procent na 19,2 milionu. Firma se tak řadí mezi mobilními operátory na šesté místo v Evropě. Čistý dluh společnost snížila na 494 milionů liber, tedy pod hodnotu, s níž se oddělila od BT Group Ltd v listopadu 2001. Pro druhou polovinu roku ale mm02 předpovídá tvrdší konkurenci na trhu.

Firma slaví druhé narozeniny jako samostatný podnik, přestože ji analytici označují za nevyhnutelný terč pro převzetí někým silnějším. "Až dosud jsme pracovali, abychom přežili a potvrdili své právo na existenci," citovala ze zprávy generálního ředitele firmy Petera Erskina agentura Reuters.