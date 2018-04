TELeKONOM: Český Telecom propustí dva tisíce lidí...

- Zhruba dva tisíce lidí bude muset odejít z Českého Telecomu, aby firma dosáhla evropského standardu v počtu zaměstnanců. Napsaly to včerejší Hospodářské noviny. Na jednoho zaměstnance by mělo podle evropských měřítek připadat 300 telefonních linek, u Telecomu je to nyní asi o 40 méně, dodává list.

Zástupci Deutsche Bank i dánské TDC, které od státu získaly 51procentní podíl v Telecomu, zatím nechtějí své záměry prozradit. Předpokládá se ale, že noví majitelé přistoupí k propouštění a navíc i k obměně na nejvyšších místech. To připustil i Torben Holm, který je odpovědný za aktivity TDC v tuzemsku. Podle něho logicky dojde na některých vrcholných pozicích k výměně managementu, připomíná list.

Mluvčí Telecomu Vladan Crha deníku sdělil, že by k dalšímu snižování počtu zaměstnanců i celkových nákladů docházelo i bez privatizace. Podle Crhy by mělo v letošním roce odejít dalších tisíc lidí. Podle analytika Wood&Company Jana Slabého by se měl počet pracovníků Telecomu snížit z červnových 14 158 na 12 tisíc lidí, píší HN. Připustil ale, že počet propuštěných lidí by mohl být ještě vyšší. Počet telefonních linek Telecomu se neustále rychle snižuje a zhoršuje se tak i poměr počtu linek na jednoho zaměstnance. Společnost navíc může pod taktovkou nového majitele upustit i od některých méně výnosných služeb, které dosud prováděla, řekl listu Slabý.

Jak list poznamenává, odboráři Telecomu zatím žádné kroky proti propouštění nechystají a naprostá většina zaměstnanců prodej společnosti schvaluje. Vláda minulý týden rozhodla, že svých 51 procent prodá konsorciu Deutsche bank a TDC za 1,82 miliardy EUR, tedy necelých 56 miliard Kč. Smlouva by měla být podepsána do konce října.

VARŠAVA - Polská společnost TPSA, která je největší telekomunikační skupinou ve východní Evropě, upadla ve druhém čtvrtletí do ztráty kvůli vysokým restrukturalizačním nákladům a stagnujícím tržbám. Oznámila to včera firma a dodala, že podle mezinárodních účetních standardů IAS vykázala čistou ztrátu 51 milionů zlotých (12,2 milionu dolarů) ve srovnání se ziskem 433 milionů ve stejném období loňského roku.

Ztráta však byla výrazně nižší, než očekávali analytici, kteří ji odhadovali v průměru na 134 milionů zlotých. Provozní zisk vzrostl na 683 milionů zlotých z předchozích 656 milionů, zatímco analytici počítali s jeho poklesem na 576 milionů zlotých. Tržby společnosti se zvýšily o tři procenta na 4,42 miliardy zlotých s přispěním mobilní divize Centertel, jejíž tržní podíl stoupl na téměř 31 procent z 25 procent ve srovnatelném loňském období.

Společnost ve druhém čtvrtletí vytvořila nové rezervy ve výši 238 milionů zlotých na restrukturalizační opatření, především snižování počtu zaměstnanců. Generální ředitel firmy Marek Jozefiak však prohlásil, že v souvislosti s restrukturalizací již neočekává tvorbu žádných dodatečných rezerv, pokud nedojde ke změnám v polském zákoníku práce.

Firma, která je kontrolována francouzskou společností France Télécom, včera rovněž uvedla, že podle polských účetních standardů vykázala ve druhém čtvrtletí čistou ztrátu 86 milionů eur ve srovnání se ziskem 379 milionů ve stejném období loňského roku. Provozní zisk se podle polských norem zvýšil na 680 milionů zlotých z předchozích 670 milionů.

Akcie společnosti TPSA, jež je díky tržní hodnotě 3,7 miliardy dolarů největším veřejně obchodovaným titulem ve východní Evropě, včera na varšavské burze, která uzavřela ještě před zveřejněním hospodářských výsledků, oslabily o 1,8 procenta na 11,05 zlotého, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Český telekomunikační úřad zahájí v září výběrové řízení na udělení dvou licencí na provozování fixních bezdrátových sítí FWA v pásmu 3,5 GHz. Tyto sítě mají sloužit konkurenci Českého Telecomu jako přístupové cesty pro poskytování telefonní služby koncovým zákazníkům. Dokumentaci k tendru si budou moci zájemci vyzvednout 2. září. Nabídky pak musí předložit 26. září a tendr bude vyhodnocen v polovině října, ohlásil ČTÚ na svých internetových stránkách.

V tzv. soutěži krásy bude ČTÚ nabízet dvě duplexní kmitočtová pásma, za která zájemci zaplatí po 20 milionech korun. Jeden zájemce se může přihlásit do soutěže o obě pásma. Mezi kritéria výběru patří navržená úroveň cen telekomunikačních služeb pro koncové zákazníky v prvních pěti letech. Termín zahájení služby ve velkých městech a ceny připojení uživatelů k internetu.

Podobný tendr na přidělení tří licencí v pásmu 3,5 GHz vypsal úřad již loni, kdy kmitočty získaly společnosti SkyNet, Eurotel a Czech On Line (COL). Zatímco do loňska tyto frekvence využívaly firmy pro poskytování internetových služeb, tři udělované licence byly určeny výslovně pro veřejnou telefonní službu k posílení konkurence.

Technologie FWA umožňuje držitelům licencí vybudovat přístupové telekomunikační sítě nezávislé na Českém Telecomu. Frekvence 3,5 GHz se hodí pro přístup zejména k domácnostem, kterým poskytuje vysokou přenosovou kapacitu. Nevýhodou je nižší přenosový dosah signálu.

PRAHA - Dánská telekomunikační firma TDC, která se spolu s německou Deutsche Bank stane novým vlastníkem Českého Telecomu, prodá své podíly v Českých radiokomunikacích a Contactelu najednou. Napsaly to včerejší Hospodářské noviny. Termín prodeje zatím není znám.

Torben Holm, který odpovídá za aktivity TDC v tuzemsku, listu sdělil, že kupec Contactelu je již znám. Prodej Radiokomunikací ale zatím nekomentoval. Pokud by společnost TDC neprodala akcie, které v Contactelu a ČRa vlastní, ovládla by ještě větší část trhu, než měl sám Český Telecom. Kupec by tak mohl mít problémy s antimonopolním úřadem, vysvětluje list. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zatím mlčí a správní řízení zahájí až po podpisu smluv. Do té doby však TDC zmíněné podíly prodá, řekl listu Holm.

V případě, že by TDC pozdržela prodej podílu v Contactelu, vznikla by v tuzemsku situace, kdy by jedna skupina ovládala téměř 30 procent trhu připojení k internetu. Společně s Contactelem by vliv Telecomu ještě více stoupl a mohlo by to vést k cenovému diktátu, uvádí list.

Podobně by tomu bylo, kdyby TDC neprodala podíl v ČRa, které vlastní 39,23 procenta RadioMobilu, Provozovatele sítě T-Mobile. Vzhledem k tomu, že Telecom je majoritním vlastníkem Eurotelu, znamenalo by to střet zájmů, vysvětlují HN. Vláda minulý týden rozhodla, že svých 51 procent prodá konsorciu Deutsche bank a TDC za 1,82 miliardy EUR, tedy necelých 56 miliard Kč. Smlouva by měla být podepsána do konce října.