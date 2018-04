TELeKONOM: Český Telecom propadl...

PRAHA - Českému Telecomu podle mezinárodních účetních standardů loni klesly konsolidované výnosy na 52,9 miliardy korun, což byl meziroční pokles o zhruba pět procent. Čistý zisk firmě klesl na 4,3 miliardy korun z 6,1 miliardy korun v roce 2001. Jde o předběžné neauditované konsolidované výsledky. Řekl to včera mluvčí firmy Vladan Crha. Analytici odhadovali pokles čistého zisku na 5,0 až 5,7 miliardy korun.

Provozní hospodářský výsledek před úroky a zdaněním dosáhl 7,1 miliardy korun, před odpisy a amortizací (ukazatel EBITDA) 26,7 miliardy korun, což je meziročně o 3,7 procenta méně. Celkové konsolidované náklady poklesly kvůli sníženým cenám za propojení s ostatními operátory o sedm procent na 26,7 miliardy. Společnost v loňském roce investovala 11,3 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem 2001 o 40 procent méně.

Telecom dále snížil počet zaměstnanců o deset procent na 13 717 pracovníků. Podle Libora Vinkláta z České spořitelny měl Telecom ve 4. čtvrtletí problémy s vyššími provoznímu náklady, a to nejpravděpodobněji se zvýšenými náklady na opravy a udržování po srpnových povodních. "Mírně vyšší, než jsme očekávali, byly i odpisy a svoji negativní roli mohla sehrát i oslabující koruna," uvedl. Tomáš Gatěk z Atlantik FT ČTK řekl, že výsledky Telecomu

zaostaly za očekáváním trhu zejména v úrovni zisku a provozního zisku EBIT. Důvodem jsou podle něj vyšší odpisy způsobené rozsáhlými investicemi v 90. letech a odpis aktiv za 360 milionů v posledním čtvrtletí roku 2002. Zisk před zdaněním byl naopak ovlivněn silnou korunou a snižováním dluhu.

Firma v roce 2002 zaznamenala pokles výnosů z hovorného, naopak o internet byl větší zájem. Telefonické připojení se meziročně zvýšilo o 26 procent a tvořil již téměř polovinu odchozího provozu firmy. Nárůst ISDN kanálů, které umožňují mít více koncových zařízení (a užívat tak například současně internet a telefon nebo fax) stoupl meziročně o 49 procent na 389 tisíc.

Konsolidovaná hodnota odpisů a amortizace se v roce 2002 meziročně zvýšila o více než 12 procent na 19,1 miliardy korun. Důvodem jsou velké investice do telekomunikační sítě, které musela firma vynaložit v 90. letech a kratší životnost investic realizovaných v letech 2000 až 2002. V letošním roce by měla hodnota odpisů a amortizace zůstat stejná.

Na sto obyvatel České republiky na konci roku 2002 připadalo stejně jako v předchozích letech 36 pevných telefonních linek. Mobil přitom ve stejné době mělo 85 procent obyvatel, zatímco v roce 2001 to bylo 70 procent. Rozdíl mezi využíváním pevné linky a mobilů Telecom vysvětluje zpožděním celkového vývoje v oblasti pevných linek v době před prudkým rozvojem mobilních telefonů v ČR na sklonku 90. let.

Český Telecom provozuje přibližně 3,7 milionu pevných linek. Celkem 51 procent ve firmě drží stát, který by měl koncem září rozhodovat o novém harmonogramu privatizace a rozvojové strategii firmy. Prodej podílu by se měl uskutečnit do roku 2005. Auditované výsledky firma zveřejní 27. března.

PRAHA - Telekomunikační firma eTel začala včera zákazníkům Českého Telecomu nabízet možnost trvalého směrování telefonních hovorů přes svou síť. Oznámila to mluvčí Markéta Novotná. Firma začala nabízet tzv. pevnou volbu operátora.

Služba umožňuje firemním i soukromým klientům připojit se zdarma do sítě eTelu a mít tak přístup k tarifům na místní, meziměstské, mezinárodní volání a volání z pevných do mobilní sítě. Například cena za meziměstské volání je v síti eTelu za 2,20 Kč, což je podle Novotné o 31,8 procenta méně než u tarifu Telecomu Business Standard.

Zákazník eTelu musí měsíčně provolat nejméně 200 korun. Službu pevná volba operátora nabízí vedle eTelu například Tiscali, Aliatel či Contactel. Volba operátora umožňuje alternativním operátorům konkurovat Českému Telecomu. Pevná volba operátora umožňuje uživateli telefonní linky Českého Telecomu změnit nastavení směrování určitého typu hovoru na nejbližší ústředně.

PHILADELPHIA - Americký telekomunikační koncern Lucent prošel federálním šetřením účetnictví. Firma k tomu včera uvedla, že po ní Federální komise pro obchodování s cennými papíry (SEC) nebude požadovat žádnou pokutu ani změny ve výkazech hospodaření. Akcie Lucentu po zprávě vzrostly o šest procent.

Dohodou s komisí Lucent uzavřel vyšetřování příjmových výkazů, které se táhlo přes dva roky. V listopadu a prosinci 2000 společnost odhalila, že špatně zaúčtovala příjmy, a upozornila tak SEC na tyto problémy. Tržby za čtvrté fiskální čtvrtletí, které skončilo v září 2000, pak firma opravila, snížila je o 679 milionů dolarů.

Konečné znění připravené dohody mezi Lucentem a komisí ještě bude muset schválit sama komise. Firma v návrhu dohody nepřipouští ani nepopírá jakékoli porušení pravidel. Souhlasí ale s tím, že v budoucnu federální zákony neporuší.

Ještě v listopadu přitom Wall Street Journal přinesl zprávu, že se vyšetřované období protáhne zpět až do poloviny 90. let. Tisková mluvčí Lucentu ale tehdy uvedla, že společnost o žádném takovém rozšíření neví a že komise naznačuje, že vyšetřování ukončí. "Není tam žádná pokuta. Žádné přepracovávání výsledků. Žádné změny v aktivitách. Jediné, co musejí udělat, je souhlasit s tím, že v budoucnu nebudou nic dělat špatně," řekl analytik společnosti Lehman Brothers Steve Levy.

Akcie Lucentu poté posílily o devět centů na 1,60 dolaru. Za poslední rok přitom emise přišla o 72 procent a od 22. listopadu 2000 se propadla o 92 procent. Tehdy firma přiznala účetní chybu. Zkouška byla jedním z mnoha šetření, které komise zahájila v americkém telekomunikačním odvětví. Federální regulátoři prověřují účetní praktiky také ve společnostech WorldCom Inc., Qwest Communications International Inc. a Global Crossing Ltd., připomněla agentura Reuters.

SYDNEY - Největší australská telekomunikační společnost Telstra Corp Ltd zažila v první polovině fiskálního roku prudký pokles zisku o 44 procent. Výsledky jsou nejhorší od roku 1997, kdy byly akcie firmy uvedeny na burzu. Za propadem stojí vysoké odpisy a zpomalení růstu domácí ekonomiky, uvádí se ve včerejším prohlášení společnosti.

Zisk za šest měsíců do konce prosince klesl na 1,184 miliardy australských dolarů (718 milionů USD) ze 2,098 miliardy dolarů v první polovině předchozího fiskálního roku. Výsledky nejvíce ovlivnil odpis hodnoty firmy Reach ve výši 546 milionů USD. Reach je společným podnikem s hongkongskou PCCW a provozuje podmořské kabelové spojení. Provozní zisk se meziročně snížil o 3,3 procenta na 2,5 miliardy australských dolarů.

Navzdory slabým výsledkům je výkon Telstry nejlepší ve srovnání s dvaceti největšími telekomunikačními firmami na světě. Austrálie stále vlastní ve firmě podíl 50 procent, druhou polovinu prodala na trhu ve dvou částech v letech 1997 a 1999. Vláda nepočítá s dalším prodejem podílu minimálně do roku 2004. Důvodem je politický odpor opozice a slabý akciový trh, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Angličan Peter Broster nahradil ve funkci finančního ředitele telekomunikační společnosti GTS Pavla Vozára. Informovala o tom včera společnost GTS. Broster působil od roku 1996 v pražské a londýnské pobočce společnosti PricewaterhouseCoopers jako manažer obchodních a poradenských služeb se zaměřením na telekomunikace a vodohospodářství.

Jeho předchůdce Pavel Vozár vykonával funkci finančního ředitele sedm měsíců a místo opustil po dohodě s vedením společnosti. Peter Broster bude zodpovědný za řízení veškerých finančních operací alternativního operátora. "Telekomunikační trh se otevírá ostré konkurenci. Pro úspěch operátora je proto důležité i jeho zázemí, včetně způsobu finančního řízení," dodal Broster.

GTS Czech působí na tuzemském trhu od roku 1991 a poskytuje nabídku hlasových, datových, internetových, operátorských a integrovaných služeb. Firmu vlastní společnost Antel Holdings, která v srpnu 2002 převzala skupinu GTS Central Europe. Loni vykázala podle konsolidovaných neauditovaných výsledků zisk EBITDA 423 milionů korun.