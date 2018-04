TELeKONOM: Český Telecom pronajme linky konkurenci zřejmě koncem roku...

PRAHA - Český Telecom zřejmě začne telefonní linky pronajímat konkurenci až na konci letošního roku. Vyplývá to jak z vyjádření firmy, tak konkurenčních operátorů, kteří by měli o linky žádat. Povinnost pronajmout operátorům linky Telecomu ukládá novela telekomunikačního zákona. Ta by měla být účinná od začátku srpna. Poté bude mít firma 30 dnů na vypracování vzorových podmínek v tzv. referenční nabídce a dalších 60 dnů na dohodu s operátory. V případě, že se do konce října nedohodnou, bude spor ještě řešit

Český telekomunikační úřad.

Největší alternativní operátor GTS podle ředitele komerční divize Davida Duroně očekává spuštění komerčních služeb až na konci letošního nebo na začátku příštího roku. "Dokud Telecom nestanovil jasná komerční pravidla služby, tak není o čem hovořit," uvedl Duroň.

Telecom podle mluvčího Vladana Crhy zpřístupnění místního vedení dlouhodobě připravuje a je připraven dostát svým závazkům ze zákona, stejně jako v případě volby operátora a přenositelnosti čísla. Pokud tak neučiní, bude mu hrozit pokuta až pět milionů korun.

Konkurenční Contactel podle mluvčí Romany Tomasové nyní čeká na referenční nabídku od Telecomu. "Na jejím základě pak připravíme návrh na propojení a následně bude možné nabízet služby," uvedla.

Odborníci se již dopředu obávají, za jakých podmínek bude Telecom pronájem nabízet. Problém může nastat například u ceny. Ta má totiž vycházet z nákladů na provoz, které jsou vyšší než běžný 300korunový měsíční paušál, jejž většina domácností platí.

Telecom zároveň oznámil, že prodloužil o tři měsíce do konce září pilotní projekt, v rámci kterého se mohou uživatelé na zhruba 40 místech připojit bezdrátově k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi. Po ukončení zkušebního provozu chce Telecom Wi-Fi nabízet firmám i domácnostem, uvedl na včerejším setkání s novináři ředitel pro řízení produktů Miloš Mastník.

AMSTERODAM - Antimonopolní úřady v Nizozemsku se budou snažit přimět provozovatele sítí mobilních telefonů, aby snížili poplatky za volání do svých sítí. O totéž usiloval také dohled na telekomunikačním trhem, jeho snahu však zablokovaly soudy.

Mluvčí antimonopolního úřadu NMa sdělila, že úřad se zaměří na to, jakým způsobem provozovatelé sítí mobilních telefonů účtují poplatky při volání z pevných linek do svých sítí. Dohled nad telekomunikačním trhem OPTA již došel k závěru, že operátoři účtují za propojení příliš vysoké částky.

Dohled se snažil přimět ke snížení poplatků telekomunikační operátory KPN, Vodafone, T-Mobile Orange, a O2, snahu úřadu ale zablokovaly tamní soudy. Operátoři si totiž začali stěžovat, že OPTA má jen dohlížet na trh, ale nemá právo vynucovat si snížení poplatků. "Převezmeme to," řekla mluvčí úřadu NMa Barbara Roestová. NMa totiž už před rokem požádal úřad OPTA, aby záležitost vyšetřil. NMa navíc pro tyto účely disponuje silnějším právním mandátem než OPTA. NMa má v plánu zveřejnit příští měsíc předběžný nález, píše agentura Reuters.

PRAHA - Nová dvojka na trhu kabelové televize, která vznikne spojením firem TES Media a Intercable, se nechystá budovat nové sítě a zaměří se na modernizaci již vybudovaných vedení pro možnost přístupu na internet. Podle vyjádření výkonného ředitele Luboše Řežábka je výstavba sítí na zelené louce extrémně finančně náročná a nenabízí rozumnou míru návratnosti.

Společnost, která vystupuje pod pracovním názvem One Team, by měla představit nový název a značku na podzim. Nyní poskytuje kabelovou televizi ve zhruba 60 lokalitách 270 000 zákazníků, což je zhruba o 100 000 uživatelů méně, než má konkurenční UPC. K internetu může nyní připojit 60 000 domácností. Do konce roku by mělo být v dosahu internetového připojení 150 000 bytů a do roku 2004 by se měl jejich počet zvýšit o dalších 100 000.

RIGA - Severský telekomunikační operátor TeliaSonera chce získat dominantní pozici na pobaltském trhu. Firma to včera uvedla v Lotyšsku, kde chce převzít majoritu mobilního operátora LMT. Nyní má TeliaSonera v lotyšské společnosti 49 procent.

Švédsko-finský operátor, který vznikl spojením bývalých národních monopolů, považuje rychle rostoucí pobaltský trh za přirozenou oblast expanze. Mluvčí TeliaSonery Anna Augustssonová dodala, že firma čeká na příležitost, aby si pozici v regionu upevnila.

Dodala, že se TeliaSonera bude snažit zvýšit podíly ve všech firmách, které již spoluvlastní. Mluvčí ale neposkytla finanční ani časové detaily plánů. Trh tří bývalých socialistických republik v Pobaltí čítá zhruba sedm milionů lidí. TeliaSonera drží také 49 procent lotyšského provozovatele pevných linek Lattelekomu. V sousední Litvě drží 60 procent firmy Lietuvos Telekomas s pevnou sítí a 55 procent mobilního operátora UAB Omnitel. V estonské Eesti Telekom, která provozuje mobilní i pevnou síť, má TeliaSonera 49 procent.



SOUL - Druhý největší konglomerát v Jižní Koreji, LG Group, spojí v jeden celek své tři telekomunikační firmy. Skupina LG Group to dnes uvedla s tím, že jí spojení v následujících třech letech sníží náklady o 300 miliard wonů, tedy o 252 milionů dolarů.

Spojení podniků Hanaro, Dacom a Powercomm má skupině pomoci lépe odolávat konkurenci většího rivala KT Corp. Dacom Corp je v Koreji druhý největší provozovatel pevných telefonních sítí. V operátorech kabelových sítí Hanaro Telecom a Powercomm největším akcionářem.

LG Group se k těmto svým společnostem chystá připojit ještě problémového poskytovatele internetových služeb Thrunet Co. Představitelé firmy se nechali slyšet, že by Thrunet rádi koupili, pokud bude ale cena adekvátní. LG Group má ještě podíl v mobilním operátoru LG Telecom, připomněla agentura Reuters.