TELeKONOM: Český Telecom přitvrdil bezpečnostní regule...

PRAHA - Český Telecom zpřísnil po oznámení zahájení útoku USA na Afghánistán bezpečnostní opatření ve svých objektech. Ty mimo jiné spočívají v přísnějším režimu pro vstup do jednotlivých objektů a zvýšení jejich ostrahy. Oznámil to mluvčí společnosti Vladan Crha, aniž by specifikoval její další opatření.

Podle jeho slov přijalo vrcholné vedení firmy soubor bezpečnostních opatření bezprostředně po zářijových teroristických útocích v USA. "Opatření zahrnují i kroky v případě vypuknutí válečného konfliktu," dodal Crha. USA zahájily v noci na dnešek proti Afghánistánu vojenské operace, které jsou cíleně namířeny proti vojenským zařízením Talibanu a proti výcvikovým táborům Usámy bin Ládina a jeho organizace Al-Káida. Ten je důvodně podezřelý, že stojí za teroristickými útoky v USA.

PAŘÍŽ - Evropský mobilní operátor Orange, který je divizí společnosti France Télécom, zvýšil ve třetím čtvrtletí počet svých zákazníků o 1,5 miliónu ve srovnání s nárůstem o 2,3 miliónu v předcházejícím období. Počet klientů Orange stoupl proti stejnému období loni o 41 procent na 37 milionů.

Počet nových zákazníků ve Francii klesl na 674 000 z 837 000 ve druhém čtvrtletí. V Británii získala firma 320 000 nových zákazníků ve srovnání s 830 000 v předcházejícím období.

Celkový počet zákazníků ve Francii stoupl na 16,6 milionu ve srovnání s 12,6 milionu na konci stejného období loni. V Británii se počet klientů zvýšil na 12,2 milionu z loňských 8,3 milionu.

V prvním pololetí letošního roku se tržby společnosti meziročně zvýšily o 31 procent (na 7,08 miliardy eur) a na příjmech France Télécom se podílely zhruba jednou třetinou. Její provozní zisk stoupl 819 milionů eur, tedy na trojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni.

Čistý zisk celé France Télécom klesl v pololetí meziročně o 49 procent na 1,95 miliardy eur pod vlivem prudkého růstu finančních nákladů. Provozní zisk však díky mobilní divizi mírně stoupl a tržby vzrostly o 5,1 miliardy na 20,42 miliardy eur, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Český telekomunikační úřad tento týden stanovil maximální ceny propojení při provozovaní tzv. barevných telefonních linek, tedy linek se sdílenými náklady. Úřad to oznámil na svých internetových stránkách.

U barevných linek vybírá část plateb operátor, z jehož sítě je telefonováno, od volajícího a další poplatek druhý operátor od volaného, který si linku zřídil. Obě tyto platby náleží operátorovi v síti, do které je voláno. Ten ale musí za každý hovor zaplatit druhému operátorovi propojovací poplatek. Poplatek ČTÚ stanovil na maximálně 1,05 Kč za minutu ve špičce a 0,63 Kč mimo špičku.

Službu, která je obdobou tzv. zelených linek, pouze s tím rozdílem, že se na její platbě nižší částkou podílí i volající, dosud provozoval pouze dominantní Český Telecom. Ten se ke stanoveným cenám dosud nevyjádřil. Podle zástupců společnosti Aliatel povede stanovení cen k dokončení jednání o propojení s Telecomem. Některé nejasnosti chce ale konzultovat s ČTÚ.