TELeKONOM: Český Telecom podvádí v budkách...

PRAHA - Český Telecom podle Sdružení obrany spotřebitelů klame své zákazníky, kteří chtějí posílat krátké textové zprávy z kartových telefonních automatů. Firma totiž od dubna službu zdražila z 1,80 na 2,70 koruny, ale v budkách stále udává starou nižší cenu, uvedlo sdružení ve svém prohlášení.

Do doby, než Telecom budky přeznačí, proto sdružení požaduje snížení ceny na původních 1,80 Kč, uvedl předseda Sdružení obrany spotřebitelů František Lobovský. "Většina uživatelů telekomunikačních služeb nemá samozřejmě ve zvyku průběžně sledovat ceník Telecomu. Spotřebitel se rozhoduje na základě informací, které získá v okamžiku poskytnutí služby," vysvětlil Lobovský. Pokud spotřebitel zjistí rozdíl v ceně až dodatečně, kvůli devadesáti haléřům obvykle neusiluje o prosazení svých práv, dodal.

Telecom podle mluvčího Vladana Crhy o problému ví a dosud přeznačil zhruba polovinu z 27 000 automatů. Všechny by měly mít nové ceníky do září. Firma podle něj o změně cen informovala všemi dostupnými kanály a prodleva při přeznačování budek je způsobena snahou výrazně nezvyšovat náklady na službu.

Možnost posílání SMS z telefonních budek zavedl Telecom před více než rokem. Zákazníci mohou prostřednictvím nových karet Trick posílat krátké textové zprávy na mobilní telefony všech tří operátorů i na e-mail.



PRAHA - Český Telecom má představit do 23. září nový návrh přístupu na internet přes telefonní linku, který by měl tuto službu výrazně zlevnit. Firma by zároveň měla uvést novou podobu vysokorychlostního přístupu přes ADSL, kde se očekává zvýšení rychlosti za současnou cenu. Na dnešním setkání s novináři to uvedl ministr informatiky Vladimír Mlynář, který o tom tento týden jednal s generálním ředitelem Telecomu Gabrielem Berdárem.

"Z jednání jsem si odnesl závěr, že do konce léta Telecom splní, o co jsem žádal, tedy přijde s návrhem, který zásadním způsobem sníží cenu (internetu) pro koncové uživatele," uvedl ministr s tím, že v opačném případě se obrátí na Český telekomunikační úřad a využije všech zákonných prostředků. Mezi ty patří například možnost vydat tzv. zásady regulace, které ministrovi umožní vstoupit do regulačního procesu.

Pro Telecom je nyní podle mluvčího Vladana Crhy absolutní prioritou nová varianta ADSL, kterou by chtěl zavést během září. "Vytáčený přístup k internetu bude určitě rovněž tématem dalších jednání," uvedl bez dalších podrobností. Podle Mlynáře by se měl změnit stav, kdy je sice přístup na internet přes telefon mimo špičku nejlevnější v Evropě, ale ve špičce naopak výrazně evropský průměr převyšuje. U nové nabídky podle něj půjde i o určitou formu paušálního poplatku. Telecom nyní nabízí připojení po dobu prvních deseti minut ve špičce za 1,40 Kč za minutu, respektive 0,80 Kč mimo špičku. Po desáté minutě cena klesá na 0,55, respektive 0,25 Kč za minutu.

Firma minulý týden oznámila zpoždění při přípravě nového modelu ADSL. Slíbila zvýšení rychlosti této služby na léto, ale stane se tak zřejmě až na jeho konci v září. Důvodem je podle Crhy nutnost změny kvalitně připravit. Odklad si vyžádal i jiný pohled nového generálního ředitele na podobu služeb. Firma dosud nabízí základní připojení přes ADSL o rychlosti 192/64 kbps, což je nejméně v Evropě. Ministr rovněž uvedl, že firma není v současnosti kvůli vysoké investiční náročnosti připravena nabízet ADSL po celé České republice. Nyní je služba dostupná zhruba pro polovinu telefonních stanic.

FILADELFIE - Čtvrtletní zisk i tržby americké SBC Communications klesly. Druhý největší provozovatel místních telefonních linek v USA to včera uvedl s tím, že pokles způsobila konkurence mobilních telefonů a elektronické pošty, která snižuje poptávku po tradičních telefonních službách SBC.

Zisk SBC se ve druhém čtvrtletí snížil na 1,38 miliardy dolarů z 1,78 miliardy před rokem. Analytici pokles očekávali, zatímco zisk SBC v přepočtu na akcii klesl na 42 z 53 centů, analytici v průměru čekali zisk 41 centů. Tržby se snížily téměř o šest procent na 10,2 miliardy dolarů. Tržby z místních telefonních hovorů, které tvoří jádro podnikání SBC, klesly o 10,8 procenta na 5,6 miliardy dolarů.

Kladně se ve výsledku SBC projevil větší zájem klientů o rychlý přenos internetu a zlevněné dálkové hovory. Díky vyšší poptávce po těchto službách firmě výrazně vzrostl počet zákazníků. Klesající poptávka po lokálních telefonních službách přiměla SBC a další firmy v odvětví nabízet novější služby, například přenos dat či bezdrátové spojení. Poptávku se firmy snaží zvýšit zlevněnou nabídkou kombinovaných služeb, napsala agentura Reuters.

FILADELFIE - Společnost AT&T, která je největším poskytovatelem telefonního spojení na dlouhé vzdálenosti ve Spojených státech, hospodařila ve druhém čtvrtletí s čistým ziskem 536 milionů dolarů. Ve stejném období loni přitom skončila ve ztrátě 12,8 miliardy dolarů. Oznámila to včera firma, ale dodala, že její tržby klesly kvůli slabé spotřebitelské poptávce a cenovým tlakům.

Celkové tržby se snížily o 8,2 procenta na 8,8 miliardy dolarů především kvůli propadu příjmů z bytových stanic o 18,4 procenta. Příjmy ze služeb firemním zákazníkům, které se na celkových tržbách podílejí více než dvěma třetinami, klesly o pět procent. Společnost včera rovněž oznámila, že zvýší dividendu o 27 procent a připojila se tak k řadě dalších firem, které se k podobnému kroku rozhodly poté, co americký Kongres u dividend uzákonil nižší daň z příjmu.

Operátoři dálkového spojení se potýkají s poklesem poptávky, protože stále více zákazníků přechází k mobilním telefonům a elektronické poště. Konkurence se navíc zostřila, když na trh s dálkovými hovory vstoupili regionální operátoři, označovaní jako Baby Bell, napsala agentura Reuters.