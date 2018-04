TELeKONOM: Český Telecom nesmí nabízet rychlý internet...

PRAHA - Český telekomunikační úřad zakázal Českému Telecomu nabízet zákazníkům službu vysokorychlostního připojení k internetu technologií ADSL. Regulátor tímto verdiktem potvrdil své předběžné opatření z konce června a dal za pravdu alternativním operátorům, kteří si na postup dominantního hráče na trhu stěžovali. Uvádí to internetový server Euro Online.

ČTÚ uložil Telecomu povinnost připravit podmínky propojení, které umožní alternativním operátorům též poskytovat službu ADSL, informuje server. Český Telecom se spuštěním běžného komerčního provozu na bázi ADSL počítal na podzim. Proti zahájení zkušebního provozu však okamžitě ostře vystoupili alternativní operátoři. Vyzvali ČTÚ a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby projekt ADSL Telecomu zastavily.

PRAHA - Do Českého Telecomu tento týden nastoupili zástupci konsorcia Deutsche Bank a TDC, kterému vláda prodala většinový podíl v Telecomu, aby prověřili situaci firmy. "Jedná se o klasické due diligence, tedy hloubkovou kontrolu, která potrvá několik týdnů," sdělil včerejším Hospodářským novinám mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Tato kontrola by měla vyvrcholit podpisem smlouvy o prodeji státního podílu v Telecomu mezi konsorciem a Fondem národního majetku. Tato smlouva by měla být podepsána do konce října. Konsorcium již jednu hloubkovou kontrolu v Telecomu uskutečnilo letos na jaře. Současná kontrola by podle HN neměla na zájmu konsorcia o Telecom nic měnit. O prodeji státního podílu Deutsche Bank a TDC za 55,3 miliardy korun rozhodla vláda

začátkem srpna.

Na tento týden je plánováno první setkání zástupců TDC, kteří mají Telecom manažersky ovládnout, s generálním ředitelem Telecomu Přemyslem Klímou. Jak Klíma řekl HN, setkání bude zaměřeno především na doplnění údajů o Telecomu.

PRAHA - Přispívat na odstraňování následků povodní prostřednictvím speciální linky 0900/609040 je od včerejška možné i z veřejných telefonních automatů Českého Telecomu. Volání mohou lidé hradit jak běžnou telefonní kartou, tak vícefunkční

kartou Trick, kombinované automaty umožňují i platbu mincemi. Včera to oznámil Český Telecom.

Číslo linky si přitom zákazníci nemusejí pamatovat. Telecom totiž na kartových a kombinovaných telefonních automatech zprovoznil tlačítko C, po jehož zmáčknutí bude linka na pomoc postiženým povodněmi vytočena automaticky. Volání na číslo 0900/609040 je z telefonních automatů zpoplatněno od 74 Kč do 92 Kč v závislosti na použitém způsobu placení. Veškeré peníze, které budou tímto způsobem vybrány,

poukáže Telecom na sbírkové konto 334 334 334/0300 SOS POVODNĚ společnosti Člověk v tísni při České televizi.

Částka, kterou lidé prostřednictvím volání přislíbili přispět na odstraňování následků záplav, se dnes přiblížila 15 milionům korun. Telecom znovu uvedl do provozu také službu zasílání krátkých textových zpráv z veřejných telefonních automatů. Ta byla povodněmi dočasně přerušena.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN koupila veškeré jmění bankrotující KPNQwest v Německu, včetně sítě z optických vláken v délce 3500 kilometrů.

Informovala o tom dnes nizozemská společnost, odmítla se však vyjádřit k ceně.

KPN dodala, že si ponechá 55 zaměstnanců z celkových 118, které KPNQwest v Německu zaměstnávala. KPN se také stále zajímá o část sítí bankrotující firmy v Belgii a v Británii. Minulý měsíc koupila KPN jmění KPNQwest v Nizozemsku, napsala agentura Reuters.

Společnost KPNQwest vyhlásila bankrot na konci května. Firma vznikla v roce 1998 jako společný podnik nizozemské KPN a Qwest Communications International. KPNQwest v Evropě provozovala 25 000 kilometrů dlouhou síť optických kabelů s připojením v 60

evropských velkoměstech a 14 metropolitních sítí. Její tržní kapitalizace tehdy činila kolem 42 miliard eur. V České republice firma působí prostřednictvím společnosti KPNQwest/GTS. Ta je největším tuzemským alternativním telekomunikačním operátorem.



CURYCH - Švýcarská telekomunikační skupina Swisscom, která vlastní menšinový podíl v Českém Telecomu, měla v prvním pololetí čistý zisk 780 milionů švýcarských franků. To je

zásadní zhoršení proti stejnému období minulého roku, kdy čistý zisk činil 5,36 miliardy franků.

Výsledek ale nelze přesně srovnat, protože v loňském zisku se odráží mimořádný příjem z prodeje 25 procent akcií ve společnosti Swisscom Mobile britské skupině Vodafone. Ta za podíl zaplatila asi 3,89 miliardy franků, Swisscom měl ale další zisk i z prodeje nemovitostí.

Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA), který je pro srovnání mnohem lepší, činil 2,27 miliardy franků a meziročně tak klesl jen o 0,5 procenta. Naopak celkové tržby se zvýšily o 1,7 procenta na 7,13 miliardy CHF a zisk EBIT vzrostl o 5,8 procenta na 1,28 miliardy, podotýká agentura Reuters.

Pokles zisku z hlavních aktivit firmy se očekával, protože na podnikání zatím státem kontrolovaného Swisscomu nepříznivě působí konkurence. Swisscom patří k velmi konzervativním společnostem a v poslední vlně akvizic, která vedla k vysokému zadlužení velkého počtu evropských telekomunikačních firem, se vůbec neangažoval.

Swisscom je proto nyní ve vhodné pozici k tomu, aby se začal v akvizicích angažovat až teď. Výkonný ředitel Jens Alder dokonce uvedl, že si dokáže představit několik konkurenčních firem, které se budou snažit snížit zadlužení prodejem části majetku. Swisscom ale stojí pouze o menší ziskové firmy.



LONDÝN - Zadlužené britské kabelové firmě Telewest Communications Plc dali bankovní věřitelé šanci jednat dál o řešení situace. Telewest, která bankám dluží 1,8 miliardy liber, tedy 2,75 miliardy dolarů, to včera uvedla s tím, že jednání téměř jistě povede k výměně dluhu za podíl ve firmě.

Bankovní syndikát dal svolení k oficiálním rozhovorům s držiteli firemních obligací, jejichž nominální hodnota činí 3,55 miliardy liber. Syndikát tak spustil vlnu jednání, jež může trvat několik měsíců.

Bez vstřícného kroku bank by se zhoršily vyhlídky věřitelů Telewestu na získání svých peněz zpět. Rychlá odpověď bank na požadavek Telewestu vypovídá o jejich důvěře v oživení firmy i přes rozšířené obavy o vyhlídky odvětví, uvedly samy banky. Telewest se tak zřejmě přidá k mnoha evropským společnostem v odvětví, jež byly nuceny vyměnit své dluhy za nově vydané vlastní akcie. Je mezi nimi například největší evropská skupina

kabelového televizního vysílání UPC a výrobce telekomunikačního zařízení Marconi.

Za své nové akcie již vyměnila 11 miliard dolarů v obligacích britská kabelová společnost NTL. Očekává se, že NTL dokončí svou rekapitalizaci počátkem října, připomíná agentura Reuters.