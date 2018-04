TELeKONOM: Český Telecom míří na Slovensko...

BRATISLAVA – U nás dominantní Český Telecom začne na Slovensku působit jako alternativní telekomunikační operátor. Firma totiž na Slovensku založila pobočku s polopatickým názvem Czech Telecom Slovakia, která se soustředí na firemní klientelu.

"Určitě nebude bez zajímavosti vyzkoušet si tuto novou roli," uvedl dnes pro ČTK mluvčí firmy Vladan Crha.

S plným spuštěním služeb na Slovensku firma čeká na udělení telekomunikační licence, kterou by měla její pobočka získat během několika dnů. "Tento trh je důležitou součástí našeho záměru být jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů tranzitních služeb ve střední Evropě," pochlubil výkonný viceprezident pro služby velkoprodeje Pavel Jiroušek. Jistě ambiciózní projekt v době, kdy v Evropě působí několik velmi silných, i když finančně vyčerpaných telekomů.

Telecom buduje od podzimu vlastní mezinárodní optickou síť s přístupovými body v sousedních státech. Od února bude vedle Bratislavy nabízet služby i ve Vídni a Frankfurtu nad Mohanem. Služby budou určeny především pro jiné telekomunikační operátory,

poskytovatele telekomunikačních služeb a velké korporace, které pro své podnikání potřebují telekomunikační služby v zahraničí. Do konce roku by měla přibýt zastoupení v Budapešti a Varšavě. Firma chce zahraniční expanzí získat nové příjmy v řádu stovek milionů korun ročně. Vláda by tak mohla v roce 2005, kdy snad konečně dojde k několik let plánovanému prodeji Telecomu, vytěžit o pár korun víc. Evropský operátor se přeci jen prodává lépe než český.

PRAHA - Zhruba o deset až 15 procent vzrostl mobilním operátorům o svátku svatého Valentýna počet odeslaných textových zpráv SMS. Jak vyplývá z dnešního sdělení firem, hlasový provoz se zvýšil o několik procent. Češi tedy Valentýna zaznamenali, ale mezi velké svátky, jako jsou Vánoce, Silvest nebo Velikonoce, se zatím den zamilovaných nedostal.

Podle mluvčího RadioMobilu Jiřího Hájka měli uživatelé největší zájem o stahování valentýnských log, zvonění, obrázků a MMS pohlednice. Počet stáhnutí se zvýšil o 300 procent. Jinak ale provoz v síti T-Mobile vzrostl o zanedbatelná dvě procenta, počet

odeslaných SMS zpráv vzrostl o 14 procent. Stejný nárůst zaznamenal u SMS i Eurotel. Posílání log a obrázků podle mluvčího Jana Kučmáše narostlo o 100 procent. Oskar zaznamenal proti průměrnému provozu nárůst počtu odeslaných SMS o deset procent. Lidé volali ze sítě Oskar zhruba o šest procent více než jindy.

Operátoři se většinou snažili nalákat zákazníky na stahování log, obrázků, melodií i mluvených vzkazů s valentýnskou tématikou. Nabídku rozšířily i nové hry na mobily a zábavné soutěže. To se jim tedy povedlo. Pokud ovšem chtějí lidi dohnat k milostným telefonátům, budou muset nabídnout zvláštní valentýnskou sazbu. Že by „volání za hubičku“?

PRAHA - Mobilnímu operátoru Eurotel loni poprvé v historii klesly výnosy, a to o čtyři procenta na 28,8 miliardy korun. Čistý zisk společnosti naopak vzrostl o tři procenta na 6,27 miliardy korun. Výsledky, odpovídající americkým účetním standardům prověřeným auditorem (nejde však o účetní standard Enron), sdělila dnes firma na tiskové konferenci.

Pokles výnosů podle finančního ředitele Roberta Bowkera způsobily především nižší tržby za propojení od ostatních operátorů i pokles výnosů za prodej telefonů. Tržby za propojení

propadly o 18 procent na 4,8 miliardy korun, tržby za prodej telefonů a aktivační poplatky se snížily o 45 procent na 1,9 miliardy. Tržby za služby se naopak zvýšily o sedm procent na 22,1 miliardy Kč. Provozní zisk EBITDA se zvýšil o tři procenta na 13,7 miliardy Kč.

Eurotelu loni stoupl počet klientů o více než 650.000 na 3,89 milionu. Celkem měli mobilní operátoři v České republice na konci loňského roku 8,6 milionu zákazníků. Společnost loni zaznamenala růst počtu provolaných minut o 13 procent na 4,184 miliardy a nárůst počtu odeslaných SMS o 43 procent na 2,02 miliardy zpráv. Multimediální služby (MMS) používalo 22.000 zákazníků, kteří odeslali 900.000 zpráv. Objem provozu přes GPRS (rychlé přenosy dat) vzrostl o 1000 procent. Počet uživatelů GSM bankovnictví se zdvojnásobil a využití služby vzrostlo o 150 procent.

Na výsledcích firmy se podle analytika Wood&Company Jana Slabého projevila vysoká nasycenost tuzemského trhu. Eurotel však podle něj stále dosahuje velmi dobré výsledky i v celosvětovém měřítku. "Eurotel je stále vnímán jako luxusnější operátor, který si může dovolit vyšší ceny," uvedl Slabý. V letošním roce podle něj dojde k poklesu cen a s tím ke snížení tržeb i zisku.

SOUL - Jihokorejský výrobce mobilních telefonů Samsung Electronics bude konečně mít k dispozici software pro mobilní telefony nejen od Microsoftu, ale také od britské společnosti Symbian, v níž převezme pět procent. Stane se tak posledním z pětice největších výrobců mobilních telefonů, který se přidal k britské softwarové firmě.

Dohoda za 17 milionů liber, tedy 27 milionů dolarů, je dalším vítězstvím Symbianu nad americkým Microsoftem v souboji o trh s operačním systémem pro novou generaci mobilních telefonů. Z pětice předních výrobců je Samsung jediný, kdo bude kopat za oba týmy – ve svých telefonech bude využívat, Symbianu i Microsoftu.

Nová generace mobilů bude kromě telefonování schopna přehrávat hudbu, video a hry, přijímat elektronickou poštu a posílat zprávy. Krok Samsungu může být pro Microsoft ránou,

protože se mu kromě korejské firmy nepodařilo z pětice velkých výrobců získat nikoho na svou stranu. Před třemi roky Microsoft oznámil, že by chtěl získat část trhu se softwarem pro mobilní telefony pro sebe.

Samsung od Symbianu převezme jeho nové akcie a získá ve firmě pětiprocentní podíl. V britské firmě tak budou mít podíl finská Nokia, americká Motorola a japonsko-švédský Sony Ericsson, všichni po 19 procentech. Německému Siemensu bude patřit 4,8 procenta Symbianu, Psion bude držet 25,3 procenta a japonská Matsushita Electric Industrial 7,9 procenta.