TELeKONOM: Český Telecom má příliš mnoho peněz...

- Českému Telecomu klesly v 1. čtvrtletí celkové výnosy o deset procent na 12,8 miliardy Kč. Čistý zisk jen nepatrně vzrostl na 1,472 miliardy korun z 1,467 miliardy. Neauditované konsolidované výsledky dle mezinárodních účetních standardů (IAS) v úterý poskytl novinářům mluvčí společnosti Vladan Crha.

Kvůli rostoucí konkurenci mobilních i alternativních operátorů zaznamenala firma pokles výnosů z hovorného o 33 procent na čtyři miliardy korun. Ten částečně kompenzoval růst výnosů z paušálních poplatků o 30 procent na 2,4 miliardy korun, uvedl finanční ředitel firmy Juraj Šedivý. "Výnosy byly ovlivněny novými cenovými programy zavedenými v únoru, které v měsíčním poplatku zahrnují volný kredit," dodal.

Zisk před zdaněním se meziročně zvýšil o 1,5 procenta na 2,166 miliardy Kč. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy EBITDA se zvýšil o 1,3 procenta na 6,83 miliardy Kč. Zisk pozitivně ovlivnil profit ze silného kurzu koruny 297 milionů Kč.

Poté, co vláda odmítla její prodej, by firma mohla obnovit jednání o koupi zbylých 49 procent v mobilním operátoru Eurotel. Je to jedna z alternativ, jak snížit překapitalizovanost společnosti, kterou vedení firmy navrhne akcionářům, uvedl na setkání s novináři finanční ředitel Juraj Šedivý. Vedle akvizice je další možností snížení vlastního jmění například výplata dividend.

Český Telecom zároveň letos plánuje snížit počet zaměstnanců z 15 194 na začátku roku o 1000 lidí. Firma tak chce dosáhnout větší efektivity provozu, uvedl na setkání s novináři finanční ředitel Juraj Šedivý. Telecom by měl propouštět zejména pracovníky nižších platových skupin, kteří měli na starosti provoz analogové telekomunikační sítě. Ta by měla být do poloviny roku zcela nahrazena digitální infrastrukturou.

"Chceme profitovat ze zvýšení efektivity sítě," vysvětlil Šedivý. Naopak firma bude přijímat zaměstnance do oddělení marketingu, prodeje či datových služeb. Jak Šedivý rovněž řekl, firma letos nebude schopna kompenzovat výpadek výnosů zejména z hovorného a propojovacích poplatků výnosy z nových služeb. Naopak předpokládá další snižování provozních nákladů.

PRAHA - Čeští mobilní operátoři zvýšili za tři měsíce letošního roku počet svých zákazníků o více než 480 000 na 7,43 milionu klientů. To znamená nárůst zhruba o 6,9 procenta. Vyplývá to z údajů všech tří společností. Zatímco největší tuzemský mobilní provozovatel Eurotel zvýšil ve svých sítích počet klientů o 173 000 na 3,41 milionu, konkurenční RadioMobil ohlásil koncem března 3,03 milionu klientů, tedy o 180 000 více než na začátku roku. Český Mobil zvýšil počet klientů z 858 000 na konci roku 2001 podle neoficiálních odhadů zhruba o 120 000 až 130 000 klientů.

Počet uživatelů mobilních telefonů v ČR je však podle odhadů operátorů zhruba o 15 procent nižší, protože přibližně tento podíl využívá více mobilních telefonních čísel. V letošním roce by se měl podle odborníků nárůst nových zákazníků zpomalit a zřejmě se bude pohybovat okolo 8,0 až 8,2 milionu. To by znamenalo nárůst až o 1,2 milionu klientů proti loňskému zvýšení o 2,6 milionu.

Tuzemští mobilní operátoři loni dohromady zvýšili tržby o 19 procent přibližně na 56 miliard korun.

PRAHA - Privatizační poradce pro prodej majority v Českém Telecomu, konsorcium J.P. Morgan a Komerční banky, zřejmě od státu kvůli neúspěšnému tendru získá výrazně nižší platbu než kdyby vláda Telecom prodala. "Poradce pravděpodobně dostane pouze základ bez odměny za prodej," uvedla mluvčí ministerstva financí Vladimíra Říhová. Mluvčí FNM Jana Víšková odmítla smluvní ujednání o ceně pro poradce komentovat.

Podle analytika Wood&Company Jana Slabého by měl inkasovat pouze náhradu za vynaložené náklady s procesem. Ta se pohybuje v desítkách tisíc dolarů měsíčně, tedy řádově v milionech Kč. V případě úspěšného prodeje Telecomu by se odměna mohla pohybovat okolo 0,5 procenta z objemu prodeje. To by v případě prodeje státního podílu za 55 miliard Kč představovalo 275 milionů korun.

Vláda v pondělí rozhodla, že neprodá majoritu v Telecomu konsorciu Deutsche Bank, Blackstone Group a TDC, které jí jako vítěze tendru doporučila privatizační komise. Důvodem byla nízká cena, která se pohybovala těsně nad 55 miliardami Kč za 51 procent akcií státu. Privatizaci Telecomu tak pravděpodobně uskuteční až vláda vzešlá z červnových voleb. Podle ekonomů to může znamenat i více než roční odklad.

VARŠAVA - Polská vláda dá 40 milionů akcií telekomunikační skupiny TPSA státní bance Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Hodnota akcií je 530 milionů zlotých, tedy 133 miliónů dolarů, a banka je získá jako dotaci, aby mohla financovat státní podporu výstavby. Uvedla to v úterý polská vláda. Stát vlastní v TPSA 22,6 procenta. Firma je největším telekomunikačním operátorem ve východní Evropě, její tržní hodnota je 4,7 miliardy dolarů. Firmu kontroluje konsorcium vedené francouzskou France Télécom. Akcie TPSA klesly po zveřejnění zprávy o tři procenta.

Ministr pro infrastrukturu Marek Pol jako hlavní důvod kroku uvedl, že banka získá akciemi finanční flexibilitu. Akcie TPSA bude prodávat postupně a po dlouhou dobu, aby nesnížila hodnotu emise.

Analytici proti tomu míní, že transakce zvýší riziko, že se trh v následujících měsících zaplaví akciemi telekomunikační firmy. "Otázka je, zda budou určité časové limity pro prodej těchto akcií," uvedla analytička společnosti SG Securities.

Ministr k tomu dodal, že by banka nebyla bez této injekce pravděpodobně schopna splatit dlouhodobý úvěr 850 milionů zlotých od Evropské investiční banky. Dotace BGK je součástí vládního plánu pomoci letos bance celkovou sumou 2,3 miliardy zlotých. Banka z nich má financovat státní podporu výstavby, připomíná agentura Reuters.