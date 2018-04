TELeKONOM: Český Telecom loni utrpěl téměř dvoumiliardovou ztrátu...

PRAHA - Český Telecom vykázal za loňský rok ztrátu 1,8 miliardy korun proti předchozímu zisku 4,3 miliardy Kč. Důvodem ztráty byl jednorázový účetní odpis části investic do telekomunikační sítě za 9,9 miliardy korun. Bez zahrnutí této položky by firma vykázala výrazný zisk, uvedl mluvčí firmy Vladan Crha. Výnosy v souladu s očekáváním analytiků klesly o 2,5 procenta na 51,5 miliardy korun.

Navzdory účetní ztrátě má firma podle finančního ředitele Juraje Šedivého zdroje pro výplatu dividendy z nerozděleného zisku z minulých let. Výše dividendy by se měla pohybovat mezi 50 a 70 procenty čistého zisku bez jednorázového odpisu. K odpisu investic musela firma podle Šedivého přistoupit kvůli dlouhodobému neřešení regulatorních otázek, zejména v oblasti cen. Telecom podle něj v letech 1995 až 2000 musel investovat do své sítě 130 miliard korun a měl od regulátora slíbeno, že ten po roce 2000 uvolní regulované ceny a zajistí firmě možnost investice z výnosů uhradit. Společnost však například stále musí křížově financovat měsíční paušál za telefonní linku z ostatních služeb.

PRAHA - Společnost Siemens podala u Městského soudu v Praze žalobu na České dráhy kvůli ochraně své dobré pověsti. Žaloba je vyvrcholením sporů kolem výběrového řízení na vybudování mobilní železniční sítě GSM-R. Výběr firmy už trvá tři roky a stále není uzavřen. Informují o tom Hospodářské noviny.

"Mohu potvrdit, že jsme podali na České dráhy žalobu na ochranu dobré pověsti. Existuje souvislost mezi touto žalobou a výběrovým řízením na GSM-R," uvedl mluvčí Siemensu Petr Sedláček. České dráhy podle svého mluvčího Petra Šťáhlavského vědí o žalobě

zatím pouze neoficiálně.

O zakázku na systém, který má zajistit větší bezpečnost dopravy na železnici, soupeří firmy Siemens a Kapsch. U pilotního projektu na trati ze státní hranice přes Děčín a Prahu do Kolína jde o zakázku za téměř 300 milionů korun. Zavedení systému na všech železničních koridorech má vyjít na asi šest miliard korun.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel začal nabízet zákazníkům stahování písniček a jejich přehrávání v mobilním telefonu. Nahrávky, včetně vyzváněcích melodií, upoutávek a obrázků, budou firmě dodávat hudební nakladatelství BMG a Warner Music, uvedla mluvčí Eurotelu Diana Dobálová. Eurotel má 4,2 milionu zákazníků.

Službu pod názvem Jukebox údajně firma uvedla na trh jako první v Evropě. Její nevýhodou je možnost využití jen v omezeném množství typů mobilních telefonů. V současnosti ji podporuje sedm, většinou dražších typů mobilních přístrojů. Stažení jedné skladby vyjde na 40 až 58 korun. "Tato služba jde s globálním trendem, v jehož rámci jsou mobilní telefony přeměňovány na hudební, informační a herní zařízení," řekl ředitel pro rozvoj služeb s přidanou hodnotou společnosti Justin Stockton. Software pro stahování hudby Eurotelu dodala firma Chaoticom.

PRAHA - Do soutěže Českého telekomunikačního úřadu o licence na provoz tří bezdrátových telekomunikačních sítí v Praze se přihlásily společnosti Star 21, BroadNet, Telenor a PragoNet. Řídící výbor začne nabídky posuzovat 27. února, řekl předseda úřadu David Stádník. Bezdrátové fixní sítě FWA v pásmu 28 gigahertzů umožňují poskytování širokopásmových služeb, zejména vysokorychlostní přístup na internet, datové přenosy i hlasové služby, koncovým zákazníkům nezávisle na síti Českého Telecomu. Úspěšní uchazeči by měli licence získat do konce března.

O vítězích tendru nebude rozhodovat výše navržené ceny, ale budou to kvalitativní ukazatele. Jednotlivé žádosti bude úřad posuzovat podle navrženého termínu spuštění služeb, ceny připojení k internetu, rozsahu pokrytí, zkušeností žadatele a dalších kritérií. Úspěšný uchazeč za licenci zaplatí tři miliony korun.